Landesliga Nordost: Das sind die ersten Spieltage der neuen Saison!

Die Landesliga Nordost geht in ihre neue Spielzeit 2025/26. Mit vier spannenden Aufsteigern und zwei klangvollen Absteigern aus der Bayernliga ist für frischen Wind gesorgt. Der Kampf um Punkte, Prestige und mögliche Aufstiegsplätze beginnt am 18. Juli mit dem Duell zweier Neulinge: TSV Windeck 1861 Burgebrach gegen FC Vorwärts Röslau. In den ersten Wochen warten zahlreiche Traditionsduelle, Nachbarschaftsduelle und richtungsweisende Begegnungen – der Grundstein für eine hoffentlich packende Saison wird gelegt.