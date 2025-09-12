 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
Gibt es für den SV Lauterhofen am Sonntag endlich wieder Grund zum jubeln?
Gibt es für den SV Lauterhofen am Sonntag endlich wieder Grund zum jubeln? – Foto: Sportfoto Zink / C. Preinl

Landesliga Nordost: »Da müssen und wollen wir unsere Punkte holen«

Nach zuletzt stabileren Leistungen will der SV Lauterhofen zuhause punkten +++ Burgebrach kann sich mit einem Sieg absetzen

Nach dem ersten Saisonsieg gegen den TSV Nürnberg-Buch und der knappen 4:5-Niederlage bei der SpVgg Mögeldorf 2000 will der SV Lauterhofen am Sonntag gegen den TSV Windeck 1861 Burgebrach nachlegen. Die Gäste konnten zuletzt beim 2:2 gegen Nürnberg-Buch punkten und beide Teams kämpfen nun im direkten Duell um wertvolle Punkte im Abstiegskampf.

Der SV Lauterhofen geht mit gemischten Gefühlen in das Heimspiel gegen den TSV Windeck 1861 Burgebrach. Vor zwei Wochen konnte der SVL einen wichtigen Sieg beim TSV Nürnberg-Buch einfahren und damit erstmals in dieser Saison drei Punkte einfahren. Doch am vergangenen Spieltag bei der SpVgg Mögeldorf 2000 unterlag die Klaus-Truppe trotz einer starken Offensivleistung knapp mit 4:5. „Grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns in den letzten Spielen gesteigert haben. Auch in Mögeldorf waren trotz der Niederlage viele positive Dinge dabei. Wenn du auswärts vier Tore schießt und eigentlich noch mehr schießen musst, dann spricht das schon für die offensive Qualität und den Einsatz der Mannschaft“, so Achim Meyer, sportlicher Leiter des SV Lauterhofen.

Die Lauterhofer wollen nun vor heimischer Kulisse wieder Zählbares einfahren. Meyer betont: „Jetzt wartet mit Burgebrach ein sehr starker Gegner. Uns ist völlig klar, dass das kein einfaches Spiel wird. Aber wir spielen zuhause, und da müssen und wollen wir unsere Punkte holen.“

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
15:00

Die Gäste aus Burgebrach hingegen konnten zuletzt gegen den TSV Nürnberg-Buch einen Punkt holen, nachdem Nico Pinkert die Führung erzielte und Marcel Kutzelmann in der Schlussphase den Ausgleich markierte.
Damit konnten die Mannen von Trainer Bernd Baier ihr Punktekonto auf sieben Zähler ausweiten.

Personell bleibt die Lage in Lauterhofen weiter etwas angespannt: "Wir haben immer noch eine relativ lange Verletztenliste, und das zieht sich schon seit Saisonbeginn durch. Aber die Situation hat sich im Vergleich zu den ersten Wochen schon deutlich verbessert, wodurch langsam mehr Konstanz reinkommt."

Der Ausgang der Partie scheint völlig offen. Klar ist jedoch, dass beide Teams in der aktuellen Situation unbedingt Punkte benötigen, wenn man die Abstiegszone verlassen will und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht verlieren möchte.

Die restlichen Spiele des 11. Spieltags:

Heute, 19:00 Uhr
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
19:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
14:00

Morgen, 18:00 Uhr
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
18:00

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
14:00

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
15:00

Heute, 18:30 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
18:30

Heute, 19:00 Uhr
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
19:00

