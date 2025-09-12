Landesliga Nordost: »Da müssen und wollen wir unsere Punkte holen«

Nach dem ersten Saisonsieg gegen den TSV Nürnberg-Buch und der knappen 4:5-Niederlage bei der SpVgg Mögeldorf 2000 will der SV Lauterhofen am Sonntag gegen den TSV Windeck 1861 Burgebrach nachlegen. Die Gäste konnten zuletzt beim 2:2 gegen Nürnberg-Buch punkten und beide Teams kämpfen nun im direkten Duell um wertvolle Punkte im Abstiegskampf.

Der SV Lauterhofen geht mit gemischten Gefühlen in das Heimspiel gegen den TSV Windeck 1861 Burgebrach. Vor zwei Wochen konnte der SVL einen wichtigen Sieg beim TSV Nürnberg-Buch einfahren und damit erstmals in dieser Saison drei Punkte einfahren. Doch am vergangenen Spieltag bei der SpVgg Mögeldorf 2000 unterlag die Klaus-Truppe trotz einer starken Offensivleistung knapp mit 4:5. „Grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns in den letzten Spielen gesteigert haben. Auch in Mögeldorf waren trotz der Niederlage viele positive Dinge dabei. Wenn du auswärts vier Tore schießt und eigentlich noch mehr schießen musst, dann spricht das schon für die offensive Qualität und den Einsatz der Mannschaft“, so Achim Meyer, sportlicher Leiter des SV Lauterhofen.

Die Lauterhofer wollen nun vor heimischer Kulisse wieder Zählbares einfahren. Meyer betont: „Jetzt wartet mit Burgebrach ein sehr starker Gegner. Uns ist völlig klar, dass das kein einfaches Spiel wird. Aber wir spielen zuhause, und da müssen und wollen wir unsere Punkte holen.“