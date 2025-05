Kann die Quelle die Chance zum direkten Klassenerhalt nutzen? – Foto: Lars Malkmus

Landesliga Nordost: "Chance auf den direkten Klassenerhalt nutzen" Quelle Fürth vor letztem Schritt in Richtung Klassenerhalt +++ Lauterhofen vor Mammutaufgabe gegen Stadeln Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost SC Feucht J. Forchheim SC Schwabach Stadeln + 14 weitere

Am 33. Spieltag der Landesliga Nordost empfängt der Baiersdorfer SV die SG Quelle Fürth – ein Duell mit gegensätzlichen Vorzeichen, aber gleichem Ziel: Punkte im Abstiegskampf. Während Quelle mit einem Sieg den direkten Klassenerhalt fast sicher hätte, steht Baiersdorf bereits als Relegationsteilnehmer fest und will sich für die anstehenden Entscheidungsspiele in Form bringen.

Die Gäste aus Fürth reisen mit frischem Selbstbewusstsein an. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den 1. SC Feucht – das Siegtor erzielte Joker Marvin Schimm in der 86. Minute – hat die Mannschaft von Trainer Christoph Schütz 38 Punkte auf dem Konto und den Klassenerhalt in eigener Hand. „Die Stimmung in der Mannschaft ist nach den letzten Erfolgen sehr gut. Wir wollen gegen Baiersdorf auf die vergangenen Leistungen aufbauen und die Chance auf den direkten Klassenerhalt nutzen“, sagt Schütz. Personalien Quelle Führt: Bis auf die Langzeitverletzten Burgutzidis, Dünsing, Racariu, Seiwerth und Skowronek können die Fürther aus dem Vollen schöpfen.

Baiersdorf hingegen musste sich zuletzt trotz einer Aufholjagd mit 2:3 beim TSV Nürnberg-Buch geschlagen geben. Erst ein später Doppelpack von Tim Basener (87., 90.+1) brachte die Gäste in Schlagdistanz, doch die Hypothek eines frühen 0:3 war zu hoch. Trainer Hannes Decher analysierte die Niederlage offen: „Das war schade, deswegen haben wir in Buch dann auch verloren, auch wenn es knapp war. Aber irgendwie haben wir es dann verdient verloren, weil wir einfach nicht genug wollten.“