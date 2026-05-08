Landesliga Nordost: Aufbäumen nach Dämpfer? Schwabach fordert Feucht 33. Spieltag der Landesliga Nordost von Boris Manz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel sorgten beide Teams für ein Tor-Spektakel: Feucht siegte daheim 4:2 gegen Schwabach. – Foto: Wolfgang Zink

Startschuss des 33. Spieltags der Landesliga Nordost: Heute Abend empfängt Schwabach den 1. SC Feucht. Während Schwabach nach der 0:1-Pleite im Top-Spiel gegen Münchberg auf Wiedergutmachung aus ist, feierte Feucht zuletzt einen klaren 4:0-Sieg gegen Lauterhofen. Der Spieltag auf einen Blick.

Spiel am Freitag: Feucht gastiert in Schwabach