 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Landesliga Nordost: Aufbäumen nach Dämpfer? Schwabach fordert Feucht

33. Spieltag der Landesliga Nordost

von Boris Manz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Im Hinspiel sorgten beide Teams für ein Tor-Spektakel: Feucht siegte daheim 4:2 gegen Schwabach.
Im Hinspiel sorgten beide Teams für ein Tor-Spektakel: Feucht siegte daheim 4:2 gegen Schwabach. – Foto: Wolfgang Zink

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Landesliga Nordost
Ammerthal
Münchberg
FSV Bruck
Quelle Fürth

Startschuss des 33. Spieltags der Landesliga Nordost: Heute Abend empfängt Schwabach den 1. SC Feucht. Während Schwabach nach der 0:1-Pleite im Top-Spiel gegen Münchberg auf Wiedergutmachung aus ist, feierte Feucht zuletzt einen klaren 4:0-Sieg gegen Lauterhofen. Der Spieltag auf einen Blick.

Spiel am Freitag: Feucht gastiert in Schwabach

Heute, 19:00 Uhr
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
19:00

Spiele am Samstag: Fernduell um Bayernliga-Relegation in Landesliga Nordost

Am Samstag folgt dann Abstiegskampf Abstiegskampf pur in Weißenburg sowie das Fernduell um die Bayernliga-Relegation im Fernduell zwischen Forchheim und Münchberg, in das auch Erlangen-Bruck noch eingreifen kann.

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
15:00

Hier geht's zum ausführlichen Vorbericht des Landesliga-Meisters Ammerthal.

Morgen, 16:00 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
16:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
17:00

Morgen, 17:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
17:00

Spiele am Sonntag: SVG und Buch wollen direkten Klassenerhalt – Weisendorf beim SVU

Am Sonntag empfängt Gutenstetten nach dem Nichtantritt den TSV Nürnberg-Buch um 14 Uhr. Den Abschluss des 33. Spieltags bildet das Duell zwischen Unterreichenbach und Weisendorf. Von den letzten fünf Landesliga-Duellen gewann der ASV keines.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
14:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
15:00