Landesliga Nordost: Aufbäumen nach Dämpfer? Schwabach fordert Feucht

Startschuss des 33. Spieltags der Landesliga Nordost: Heute Abend empfängt Schwabach den 1. SC Feucht. Während Schwabach nach der 0:1-Pleite im Top-Spiel gegen Münchberg auf Wiedergutmachung aus ist, feierte Feucht zuletzt einen klaren 4:0-Sieg gegen Lauterhofen. Der Spieltag auf einen Blick.
Am Samstag folgt dann Abstiegskampf Abstiegskampf pur in Weißenburg sowie das Fernduell um die Bayernliga-Relegation im Fernduell zwischen Forchheim und Münchberg, in das auch Erlangen-Bruck noch eingreifen kann.
Am Sonntag empfängt Gutenstetten nach dem Nichtantritt den TSV Nürnberg-Buch um 14 Uhr. Den Abschluss des 33. Spieltags bildet das Duell zwischen Unterreichenbach und Weisendorf. Von den letzten fünf Landesliga-Duellen gewann der ASV keines.