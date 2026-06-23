Landesliga Nordost 2026/27: So sehen die ersten Spieltage aus

Der vorläufige Spielplan der Landesligen in Bayern ist da: Der Auftakt der Nordost-Staffel erfolgt beim TSV Nürnberg-Buch. Am Freitag, Samstag, Sonntag und Dienstag warten weitere Hochkaräter. Es handelt sich noch um einen vorläufigen Spielplan. "Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 26. Juni festgezurrt", teilt der BFV mit.
Die Saison 2026/27 der Landesliga Nordost kann kommen: Seit heute steht der vorläufige Spielplan. Inzwischen ist klar, dass der TSV Nürnberg-Buch mit seinem neuen Trainerteam und der FC Kalchreuth die Saison eröffnen. "Wir haben uns über die letzten Jahre sportlich, fußballerisch und charakterlich weiterentwickelt und sind jetzt bereit. Kein Bibbern, kein Zittern. Wir sind sehr positiv gestimmt", betonte FCK-Trainer Christian Held nach dem Bezirksliga-Titel.
Am Freitag startet dann Bayernliga-Absteiger ATSV Erlangen gegen den Vorjahresdritten Forchheim. "Wir wollen wieder die ersten beide Plätze angreifen", sagte jüngst Jahn-Trainer René Ebert. Zeitgleich feiert der 1. FC Herzogenaurach die Rückkehr in die Landesliga beim 1. SC Feucht.
Am Samstag startet der Vorjahreszweite, der FC Eintracht Münchberg, gegen den SC Großschwarzenlohe unter Neu-Trainer Marco Ried in die Saison. Am selben Tag spielen Bezirksliga-Meister Wendelstein gegen Weisendorf und die SG Quelle Fürth gegen Top-Team Schwabach.
Den ersten Spieltag runden die Begegnungen, Buckenhofen gegen Erlangen-Bruck, Mögeldorf gegen TSV Neuendettelsau und der SV Unterreichenbach gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth II ab. Zuletzt hatten die Urus acht Neuzugänge vorgestellt.
1. Spieltag
Do., 16.07.26 18:30 Uhr TSV Nürnberg-Buch - FC Kalchreuth
Fr., 17.07.26 19:00 Uhr ATSV Erlangen - SpVgg Jahn Forchheim
Fr., 17.07.26 19:00 Uhr 1. SC Feucht - 1. FC Herzogenaurach
Sa., 18.07.26 14:00 Uhr FC Eintracht Münchberg - SC Großschwarzenlohe
Sa., 18.07.26 14:00 Uhr FC Wendelstein 2017 - ASV Weisendorf
So., 19.07.26 15:00 Uhr SG Quelle Fürth - SC 04 Schwabach
Di., 21.07.26 19:00 Uhr SpVgg Mögeldorf 2000 - TSC Neuendettelsau
Di., 21.07.26 19:00 Uhr SV Buckenhofen - FSV Erlangen-Bruck
Di., 21.07.26 19:00 Uhr SV Unterreichenbach - SpVgg Bayreuth II
2. Spieltag
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr TSC Neuendettelsau - TSV Nürnberg-Buch
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr SC 04 Schwabach - FC Eintracht Münchberg
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr SC Großschwarzenlohe - SV Unterreichenbach
Sa., 25.07.26 15:00 Uhr FSV Erlangen-Bruck - SpVgg Mögeldorf 2000
Sa., 25.07.26 15:00 Uhr SpVgg Jahn Forchheim - FC Wendelstein 2017
So., 26.07.26 15:00 Uhr SpVgg Bayreuth II - 1. SC Feucht
So., 26.07.26 15:00 Uhr 1. FC Herzogenaurach - SV Buckenhofen
So., 26.07.26 15:00 Uhr FC Kalchreuth - ATSV Erlangen
So., 26.07.26 15:00 Uhr ASV Weisendorf - SG Quelle Fürth
3. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr ATSV Erlangen - TSC Neuendettelsau
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr 1. SC Feucht - SC Großschwarzenlohe
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SC 04 Schwabach - ASV Weisendorf
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SG Quelle Fürth - SpVgg Jahn Forchheim
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Eintracht Münchberg - SV Unterreichenbach
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Wendelstein 2017 - FC Kalchreuth
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SpVgg Mögeldorf 2000 - 1. FC Herzogenaurach
So., 02.08.26 15:00 Uhr TSV Nürnberg-Buch - FSV Erlangen-Bruck
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Buckenhofen - SpVgg Bayreuth II
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4. Spieltag
Mi., 05.08.26 18:30 Uhr SpVgg Bayreuth II - SpVgg Mögeldorf 2000
Mi., 05.08.26 18:30 Uhr 1. FC Herzogenaurach - TSV Nürnberg-Buch
Mi., 05.08.26 18:30 Uhr FSV Erlangen-Bruck - ATSV Erlangen
Mi., 05.08.26 18:30 Uhr TSC Neuendettelsau - FC Wendelstein 2017
Mi., 05.08.26 18:30 Uhr FC Kalchreuth - SG Quelle Fürth
Mi., 05.08.26 18:30 Uhr SpVgg Jahn Forchheim - SC 04 Schwabach
Mi., 05.08.26 18:30 Uhr ASV Weisendorf - FC Eintracht Münchberg
Mi., 05.08.26 18:30 Uhr SV Unterreichenbach - 1. SC Feucht
Mi., 05.08.26 18:30 Uhr SC Großschwarzenlohe - SV Buckenhofen
5. Spieltag
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Eintracht Münchberg - 1. SC Feucht
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Wendelstein 2017 - FSV Erlangen-Bruck
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SpVgg Mögeldorf 2000 - SC Großschwarzenlohe
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr ATSV Erlangen - 1. FC Herzogenaurach
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SC 04 Schwabach - FC Kalchreuth
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SG Quelle Fürth - TSC Neuendettelsau
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Nürnberg-Buch - SpVgg Bayreuth II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Buckenhofen - SV Unterreichenbach
So., 09.08.26 15:00 Uhr ASV Weisendorf - SpVgg Jahn Forchheim
6. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TSC Neuendettelsau - SC 04 Schwabach
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr 1. SC Feucht - SV Buckenhofen
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Großschwarzenlohe - TSV Nürnberg-Buch
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FSV Erlangen-Bruck - SG Quelle Fürth
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SpVgg Jahn Forchheim - FC Eintracht Münchberg
So., 16.08.26 15:00 Uhr SpVgg Bayreuth II - ATSV Erlangen
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Herzogenaurach - FC Wendelstein 2017
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Kalchreuth - ASV Weisendorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Unterreichenbach - SpVgg Mögeldorf 2000
Der komplette Spielplan der Landesliga Nordost erscheint hier.