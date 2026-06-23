Landesliga Nordost 2026/27: So sehen die ersten Spieltage aus Der Spielplan der Landesliga Nordost: Aufsteiger und Buch eröffnen die Saison +++ Weitere Kracher folgen direkt am 1. Spieltag von Boris Manz · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

Zuletzt im Testspiel gegen die DJK Gebenbach im Einsatz: Der FSV Erlangen-Bruck startet in Buckenhofen in die Landesliga-Saison 2026/27. – Foto: Jonas Löffler

Der vorläufige Spielplan der Landesligen in Bayern ist da: Der Auftakt der Nordost-Staffel erfolgt beim TSV Nürnberg-Buch. Am Freitag, Samstag, Sonntag und Dienstag warten weitere Hochkaräter. Es handelt sich noch um einen vorläufigen Spielplan. "Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 26. Juni festgezurrt", teilt der BFV mit.

Die Saison 2026/27 der Landesliga Nordost kann kommen: Seit heute steht der vorläufige Spielplan. Inzwischen ist klar, dass der TSV Nürnberg-Buch mit seinem neuen Trainerteam und der FC Kalchreuth die Saison eröffnen. "Wir haben uns über die letzten Jahre sportlich, fußballerisch und charakterlich weiterentwickelt und sind jetzt bereit. Kein Bibbern, kein Zittern. Wir sind sehr positiv gestimmt", betonte FCK-Trainer Christian Held nach dem Bezirksliga-Titel. Nach Landesliga-Auftakt beim TSV Nürnberg-Buch: Erlangen gegen Forchheim – Herzogenaurach gegen Feucht Am Freitag startet dann Bayernliga-Absteiger ATSV Erlangen gegen den Vorjahresdritten Forchheim. "Wir wollen wieder die ersten beide Plätze angreifen", sagte jüngst Jahn-Trainer René Ebert. Zeitgleich feiert der 1. FC Herzogenaurach die Rückkehr in die Landesliga beim 1. SC Feucht.