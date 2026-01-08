Landesliga Nord: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Nord wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Angermünder FC
Trainer: Tony Franke
Zugänge: keine
Abgänge: Jörg Gehrike (Rücktritt)
BSC Fortuna Glienicke
Trainer: Christian Städing
Zugänge: Christian Städing (Vereinslos)
Abgänge: Sebastian Hein (Hertha BSC III), Jamill Charles Mavula (Zusammenarbeit beendet)
FC 98 Hennigsdorf
Trainer: Niko Jose
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Trainer: Robert Fröhlich
Zugänge: keine
Abgänge: Montreux Julien Mäder (FC Mecklenburg Schwerin), Julian Schulz (FSV Bernau)
FC Schwedt 02
Trainer: Tomasz Lapinski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Fortuna Babelsberg
Trainer: Marc Flohr
Zugänge: Henri Gomez Amsatu (TuS 1896 Sachsenhausen)
Abgänge: keine
FSV Bernau
Trainer:
Zugänge: Julian Schulz (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)
Abgänge: Tim Jauer (TSV Rudow Berlin)
FV Preussen Eberswalde
Trainer: Andreas Lübbehusen
Zugänge: Juan Luciano Farias ()
Abgänge: Daniel Lingfeld (Zusammenarbeit beendet), Osayi Nio Iyamu (1. FC Finowfurt)
Schönower SV 1928
Trainer: Oliver Boche
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Bornim
Trainer: Florian Bitzka
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Hecker (Pausiert), Malte Paschek (Pausiert), Enrico Freitag (Pausiert)
SG Einheit Zepernick 1925
Trainer: Ronald Mersetzky
Zugänge: Daniel Frahn (Reaktiviert), Ronald Mersetzky (Vereinslos), Moritz Schöps (), Moritz Schöps (SV Lichtenberg 47)
Abgänge: Lucio Geral (SG Union 1919 Klosterfelde), Paulo Eduardo Bernardes De Almeida (), Ümit Ejder (), Justin Engfer (), Ozan Özer Pekdemir (), Dustin Warmbrunn (), Cedric Stange (Leihe bis zum 30.06.2026)
SV 1920 Zehdenick
Trainer:
Zugänge: Tassilo Struck (SV Eintracht Gransee)
Abgänge: Christoph Schiller (Zusammenarbeit beendet), Jeffrey Maaß (Zusammenarbeit beendet)
SV Eintracht Alt Ruppin
Trainer: Christoph Sperberg
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Falkensee-Finkenkrug
Trainer: Tom Buschke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Trainer: Silvano Fiore
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Viktoria Potsdam
Trainer: David Karaschewitz
Zugänge: keine
Abgänge: Jeff Salpeter (Werderaner FC Viktoria 1920), Tim Steuk (Werderaner FC Viktoria 1920)
