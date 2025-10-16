Landesliga Nord: Viktoria Potsdam und Zepernick im Gleichschritt

Der 7. Spieltag der Landesliga Nord verspricht reichlich Spannung. Spitzenreiter Viktoria Potsdam und Verfolger Einheit Zepernick marschieren punktgleich vorneweg, doch beide treffen auf ambitionierte Gegner. Dahinter lauern Schwedt, Schönow und Falkensee auf ihre Chance, während im Tabellenkeller mehrere Teams um dringend benötigte Punkte kämpfen.

Der FC Schwedt 02 will seine beeindruckende Serie fortsetzen, doch mit dem FV Preussen Eberswalde wartet ein gefährlicher Gegner. Beide Teams kommen mit einem Remis aus ihren letzten Spielen: Schwedt trennte sich 2:2 von Einheit Zepernick, Eberswalde ebenfalls 2:2 von Schönow. In Schwedt überzeugte Szymon Wierzchowski mit zwei Treffern, während bei Eberswalde Diego Lima De Mello und Maximilian Knorr trafen. Für die Zuschauer dürfte es ein intensives Spiel werden – Schwedt will oben dranbleiben, Eberswalde endlich wieder dreifach punkten. Unter Flutlicht könnte Kleinigkeiten entscheiden.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf SG Bornim SG Bornim

Für den FC 98 Hennigsdorf war das 1:1 gegen Viktoria Potsdam ein kleiner Achtungserfolg. Marc Brosius brachte sein Team in Führung, ehe Tom Nattermann für den Spitzenreiter ausglich. Nun soll gegen die SG Bornim der zweite Saisonsieg gelingen. Die Gäste holten beim 2:2 gegen Zehdenick ihren ersten Punkt der Saison – Fabian Lenz traf früh, Max Schmidt glich in der Nachspielzeit aus. Bornim schöpft daraus neue Hoffnung und wird mit breiter Brust anreisen. Für Hennigsdorf geht es darum, die Leistung aus dem Viktoria-Spiel zu bestätigen und endlich wieder dreifach zu punkten. ---

Die SG Einheit Zepernick musste beim 2:2 in Schwedt erstmals Punkte abgeben, blieb aber ungeschlagen. Tom Bittner war mit zwei Treffern der überragende Mann. Nun kommt der SV Eintracht Alt Ruppin, der in Neustadt mit 1:3 verlor – Patrick Mann sorgte dort für den Ehrentreffer. Zepernick will vor heimischem Publikum zurück in die Erfolgsspur finden und mit einem Sieg vorne dran bleiben. Alt Ruppin hingegen braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren. ---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria Schönower SV 1928 Schönower SV

Das Topspiel steigt in Potsdam. Der SV Viktoria will nach dem 1:1 in Hennigsdorf wieder ein Ausrufezeichen setzen. Tom Nattermann erzielte dort den Ausgleich, seine Offensivpower ist weiterhin das Prunkstück der Potsdamer. Gegner Schönow spielte zuletzt 2:2 in Eberswalde – Manuel Thieme und Bartosz Barandowski trafen, Felix Seidel wurde kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Schönow steht stabil in der Spitzengruppe und will beim Tabellenführer bestehen. Viktoria wird alles daransetzen, die eigene Heimstärke erneut zu unterstreichen. ---

Beim FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf hofft man auf den zweiten Saisonsieg. Gegner SV 1920 Zehdenick reist nach dem 2:2 in Bornim mit gemischten Gefühlen an. Marcin Krystek traf dort doppelt, doch am Ende reichte es nicht zum ersten Dreier. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenkeller. Concordia muss vor allem offensiv mehr Durchschlagskraft entwickeln, während Zehdenick seine defensive Stabilität verbessern will, um die Serie ohne Sieg endlich zu beenden. ---

Der SV Falkensee-Finkenkrug empfängt den Aufsteiger Angermünder FC als klarer Favorit. Die Hausherren gewannen zuletzt in Babelsberg mit 1:0, Justus Napieralla erzielte das entscheidende Tor. Falkensee ist konstant und hat sich in der Spitzengruppe etabliert. Anders sieht es bei Angermünde aus: Beim 1:4 in Bernau gab es nicht nur eine deutliche Niederlage, sondern auch zwei Platzverweise. Karim Ahmad und Manuel-Pascal Behm sahen Rot, Leo Kraul erzielte den Ehrentreffer. Angermünde muss in Falkensee mit einer kompakten Defensive bestehen, um nicht erneut unter Druck zu geraten. ---

Fortuna Babelsberg will nach dem knappen 0:1 gegen Falkensee endlich wieder punkten. Doch mit Schwarz-Rot Neustadt kommt ein Gegner mit viel Selbstvertrauen. Neustadt gewann zuletzt 3:1 gegen Alt Ruppin und überzeugte dabei vor allem offensiv. Tarik Wenzel, Lukas Japs und Basel Hawa trugen sich in die Torschützenliste ein. Babelsberg kämpfte zuletzt tapfer, blieb aber offensiv harmlos. Die Fortuna steht unter Zugzwang, um nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen, während Neustadt mit einem Sieg den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffen kann. ---

Schlusslicht BSC Fortuna Glienicke trifft auf den formstarken FSV Bernau. Glienicke wartet weiterhin auf den ersten Sieg der Saison, während Bernau mit dem 4:1 gegen Angermünde seine Ambitionen untermauerte. Mattis Raschke, Kevin Stephan, Tassilo Mahnke und Dennis Ulbrich erzielten die Treffer. Bernau zeigte dabei vor allem nach den beiden Platzverweisen gegen Angermünde seine Kaltschnäuzigkeit. Für Glienicke ist es die nächste Chance, endlich ein Erfolgserlebnis zu feiern, doch die Gäste reisen als klarer Favorit an.