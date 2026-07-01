Landesliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Bei den Vereinen aus den Landesligen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Angermünder FC
Trainer: Tony Franke
Zugänge: Tobias Lindner (TuS 1896 Sachsenhausen II), Sven Müller (FC Strausberg), Roman Utienin (FSV Bernau), Niklas Risch (FC Schwedt 02)
Abgänge: Tobias Koß (FSV Schorfheide Joachimsthal)
BSC Fortuna Glienicke
Trainer: Christian Städing
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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1. FC Guben
Trainer: Holger Krüger
Zugänge: Dennis Diehl ()
Abgänge: Dennis Diehl (), Arkadiusz Jan Waszkowiak (Pause), Peter Kühn (Pause), Danny Hübner (SG Burg)
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Trainer: Matthias Reichelt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Eisenhüttenstadt
Trainer: Lukas Szywala
Zugänge: Thadeus Bloch (VfB 1998 Fünfeichen)
Abgänge: André Klinger (VfB 1998 Fünfeichen), Andy Drömert (VfB 1998 Fünfeichen)
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Trainer: Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel
Zugänge: Til Sprunk (SpG Peickwitz/Annahütte), Paul Sprunk (SpG Peickwitz/Annahütte)
Abgänge: keine
FV Erkner 1920
Trainer: Norman Ehmig
Zugänge: Rouven Schönebeck (FV Erkner 1920), Mathieu Berg (FV Erkner 1920), Emil Bobrowski (FV Erkner 1920), Julian Hentschel (SV Germania 90 Schöneiche), Nico Texas Heinze (FC Neuenhagen 1913), Aaron Marcel Weber (SV Germania 90 Schöneiche), Emmanouil Demenikos (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf)
Abgänge: Nicolas Albrecht (FV Erkner 1920 II), Lion Hauff (FV Erkner 1920 II), Miguel Hurtado Infante (BSC Rehberge 1945), Max Koyuncu (Pausiert), Domenik Neugebauer (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Mariyan Peshov (VfB Fortuna Biesdorf II), Sydney Cochius (SVM Gosen)
SG Großziethen
Trainer: Marten Gutkäß
Zugänge: keine
Abgänge: Dennis Klink (unbekannt), Aiham Saleem (SG Großziethen II), Dennis Klink (SV Waßmannsdorf 1956)
SG Phönix Wildau 95
Trainer: Volker Löbenberg
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Schulzendorf 1931
Trainer: Jeffrey Schuffenhauer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Sielow
Trainer: Uwe Kleemann
Zugänge: Lukas Scholz (SV Lausitz Forst), Robert Lorenz (SpG Briesen/Dissen), Robin Gäbler (SV Lausitz Forst)
Abgänge: keine
SV Döbern
Trainer: Stefan Schiller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Frankonia Wernsdorf 1919
Trainer: Thoralf Dominok
Zugänge: keine
Abgänge: Mattis Reszat (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
SV Victoria Seelow
Trainer: Peter Flaig
Zugänge: keine
Abgänge: Maurice Geisler (Karriere Ende), Maciej Piotr Ossowski (SV Rot-Weiß Reitwein), Paul Bechmann (Auslandssemester)
SV Wacker 09 Ströbitz
Trainer: Tobias Voigt
Zugänge: Jonas Michlenz (SV Lokomotive Schleife)
Abgänge: Christian Lieschke (SpG Dissenchen/Haasow)
VfB 1921 Krieschow II
Trainer: Thomas Schmidt
Zugänge: Kevin Karow (FSV Viktoria 1897 Cottbus), Cornel Böhme (VfB Hohenleipisch 1912), Philipp Knechtel (VfB 1921 Krieschow)
Abgänge: Jeremy Groß (SpVgg Finsterwalde)
VfB Hohenleipisch 1912
Trainer: Henrik Pohlenz
Zugänge: Maximilian Raum (SV Blau-Weiß Lindenau), Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau), Toni Bienert (SV Blau-Weiß Lindenau), Mustafa Hartmann (SV Preußen Elsterwerda), Jonas Thiemig (SV Preußen Elsterwerda), Tom Ruhner (FC Lauchhammer)
Abgänge: Cornel Böhme (VfB 1921 Krieschow II), Justin Preibisch (FV Gröditz 1911)
VfB Trebbin
Trainer: Kay Bornemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine