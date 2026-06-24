Landesliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Bei den Vereinen aus den Landesligen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Angermünder FC
Trainer: Tony Franke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
BSC Fortuna Glienicke
Trainer: Christian Städing
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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1. FC Guben
Trainer: Holger Krüger
Zugänge: Dennis Diehl ()
Abgänge: Dennis Diehl (), Arkadiusz Jan Waszkowiak (Pause), Peter Kühn (Pause), Danny Hübner (SG Burg)
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Trainer: Matthias Reichelt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Eisenhüttenstadt
Trainer: Lukas Szywala
Zugänge: Thadeus Bloch (VfB 1998 Fünfeichen)
Abgänge: André Klinger (VfB 1998 Fünfeichen), Andy Drömert (VfB 1998 Fünfeichen)
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Trainer: Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Erkner 1920
Trainer: Norman Ehmig
Zugänge: Rouven Schönebeck (FV Erkner 1920)
Abgänge: Nicolas Albrecht (FV Erkner 1920 II), Lion Hauff (FV Erkner 1920 II), Miguel Hurtado Infante (BSC Rehberge 1945), Max Koyuncu (Pausiert), Domenik Neugebauer (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Mariyan Peshov (VfB Fortuna Biesdorf II)
SG Großziethen
Trainer: Marten Gutkäß
Zugänge: keine
Abgänge: Dennis Klink (unbekannt), Aiham Saleem (SG Großziethen II), Dennis Klink (SV Waßmannsdorf 1956)
SG Phönix Wildau 95
Trainer: Volker Löbenberg
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Schulzendorf 1931
Trainer: Jeffrey Schuffenhauer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Sielow
Trainer: Uwe Kleemann
Zugänge: Lukas Scholz (SV Lausitz Forst)
Abgänge: keine
SV Döbern
Trainer: Stefan Schiller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Frankonia Wernsdorf 1919
Trainer: Thoralf Dominok
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Victoria Seelow
Trainer: Peter Flaig
Zugänge: keine
Abgänge: Maurice Geisler (Karriere Ende), Maciej Piotr Ossowski (SV Rot-Weiß Reitwein), Paul Bechmann (Auslandssemester)
SV Wacker 09 Ströbitz
Trainer: Tobias Voigt
Zugänge: Jonas Michlenz (SV Lokomotive Schleife)
Abgänge: Christian Lieschke (SpG Dissenchen/Haasow)
VfB 1921 Krieschow II
Trainer: Thomas Schmidt
Zugänge: Kevin Karow (FSV Viktoria 1897 Cottbus), Cornel Böhme (VfB Hohenleipisch 1912), Philipp Knechtel (VfB 1921 Krieschow)
Abgänge: keine
VfB Hohenleipisch 1912
Trainer: Henrik Pohlenz
Zugänge: Maximilian Raum (SV Blau-Weiß Lindenau), Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau), Toni Bienert (SV Blau-Weiß Lindenau)
Abgänge: Cornel Böhme (VfB 1921 Krieschow II)
VfB Trebbin
Trainer: Kay Bornemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine