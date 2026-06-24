Landesliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

– Foto: Jens Kilisch

Bei den Vereinen aus den Landesligen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Angermünder FC Trainer: Tony Franke Zugänge: keine Abgänge: keine BSC Fortuna Glienicke Trainer: Christian Städing Zugänge: keine Abgänge: keine

FC 98 Hennigsdorf

Trainer: Niko Jose

Zugänge: Tom Bismark (FC 98 Hennigsdorf II)

Abgänge: Mohammed Alarif Ali Khalleefah (SpVgg Finsterwalde), Patrick Bobermin (Karriereende), Marc Brosius (Karriereende), Jannik Pfaender (Unbekannt), Emanuel Schaumburg (Karriereende), Maximilian Hinz (Karriereende), Michèl Peise (SC Oberhavel Velten), Iven Löffler (Karriereende)



FC Schwedt 02

Trainer: Phillip Rieck

Zugänge: keine

Abgänge: keine





FC StrausbergTrainer: Mirko WilkeZugänge: Resad Demann (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Mirko Wilke (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Christoph Wunder (MTV 1860 Altlandsberg)Abgänge: Julius Meinhold (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 II), Sven Müller (Unbekannt), Maximilian Lichtnow (Karriereende)Fortuna BabelsbergTrainer: Ingo ReißnerZugänge: Chinonso Joel Nweke (SG Bornim), Ingo Reißner (Vereinslos)Abgänge: Erik Firchau (Karriereende), Marc Flohr (Unbekannt), Kristin Laderick (Unbekannt)FSV Babelsberg 74Trainer: Maximilian StöckZugänge: Maximilian Stöck (Vereinslos)Abgänge: Maximilian Krone (Rücktritt), Hendryk Lau (Rücktritt), Sebastian Lieberenz (Rücktritt), Daniel Suhr (Laufbahnende), Ben Erik Heilmann (Rückkehr nach Amerika), Marek Rauschenbach (Rückkehr nach Amerika), Tim Baltrusch (Zusammenarbeit beendet), Linus Röhl (Zusammenarbeit beendet), Jonas Erxleben (Tritt kürzer), Luis Hein (Zusammenarbeit beendet), Lukas Siewert (Laufbahnende), Oskar Wernitz (Umzug), Paul Unger (Laufbahnende), Jannis Glaser (Umzug)FSV BernauTrainer: Tommy Benndorf, Marcel StutterZugänge: Gelicio Aurelio Banze (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)Abgänge: keineFV Preussen EberswaldeTrainer: Henry BlochZugänge: Henry Bloch (Pausierte)Abgänge: keineSchönower SV 1928Trainer: Oliver BocheZugänge: keineAbgänge: keineSG BornimTrainer: Florian BitzkaZugänge: Christian Alonso Lopez (SV 1948 Ferch), Tero Schröder (Angermünder FC II)Abgänge: Chinonso Joel Nweke (Fortuna Babelsberg), Djordje Pasic (SSC Teutonia)SG Einheit Zepernick 1925Trainer: Ronald MersetzkyZugänge: keineAbgänge: Jonathan Oberländer (SG Einheit Zepernick 1925 II)SV 1920 ZehdenickTrainer: Christoph Schiller, Steffen BorkowskiZugänge: keineAbgänge: keineSV Eintracht Alt RuppinZugänge: keineAbgänge: Christoph Sperberg (Pausiert), Alex Wolff (Unbekannt), Pepe Post (Unbekannt), Marvin Grützmacher (Unbekannt), Benjamin Brandt (Unbekannt), Dominik Dargelis (Unbekannt), Timo Buer (Unbekannt), Lucas Pritzkow (Unbekannt), Patrick Mann (Unbekannt), Nils-Ole Schickersinsky (Unbekannt), Sören Peschel (Unbekannt), Kai Schwieghaus (Unbekannt)SV Falkensee-FinkenkrugTrainer: Tom BuschkeZugänge: keineAbgänge: keineSV Schwarz-Rot Neustadt/DosseTrainer: Silvano FioreZugänge: keineAbgänge: Lukas Rantz (Delay Sports Berlin II)

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Aktuelle Teams der Landesliga Süd

1. FC Guben

Trainer: Holger Krüger

Zugänge: Dennis Diehl ()

Abgänge: Dennis Diehl (), Arkadiusz Jan Waszkowiak (Pause), Peter Kühn (Pause), Danny Hübner (SG Burg)



FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03

Trainer: Matthias Reichelt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Eisenhüttenstadt

Trainer: Lukas Szywala

Zugänge: Thadeus Bloch (VfB 1998 Fünfeichen)

Abgänge: André Klinger (VfB 1998 Fünfeichen), Andy Drömert (VfB 1998 Fünfeichen)



FSV Glückauf Brieske/Senftenberg

Trainer: Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Erkner 1920

Trainer: Norman Ehmig

Zugänge: Rouven Schönebeck (FV Erkner 1920)

Abgänge: Nicolas Albrecht (FV Erkner 1920 II), Lion Hauff (FV Erkner 1920 II), Miguel Hurtado Infante (BSC Rehberge 1945), Max Koyuncu (Pausiert), Domenik Neugebauer (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Mariyan Peshov (VfB Fortuna Biesdorf II)



SG Großziethen

Trainer: Marten Gutkäß

Zugänge: keine

Abgänge: Dennis Klink (unbekannt), Aiham Saleem (SG Großziethen II), Dennis Klink (SV Waßmannsdorf 1956)



SG Phönix Wildau 95

Trainer: Volker Löbenberg

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Schulzendorf 1931

Trainer: Jeffrey Schuffenhauer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Sielow

Trainer: Uwe Kleemann

Zugänge: Lukas Scholz (SV Lausitz Forst)

Abgänge: keine



SV Döbern

Trainer: Stefan Schiller

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Frankonia Wernsdorf 1919

Trainer: Thoralf Dominok

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Victoria Seelow

Trainer: Peter Flaig

Zugänge: keine

Abgänge: Maurice Geisler (Karriere Ende), Maciej Piotr Ossowski (SV Rot-Weiß Reitwein), Paul Bechmann (Auslandssemester)



SV Wacker 09 Ströbitz

Trainer: Tobias Voigt

Zugänge: Jonas Michlenz (SV Lokomotive Schleife)

Abgänge: Christian Lieschke (SpG Dissenchen/Haasow)



VfB 1921 Krieschow II

Trainer: Thomas Schmidt

Zugänge: Kevin Karow (FSV Viktoria 1897 Cottbus), Cornel Böhme (VfB Hohenleipisch 1912), Philipp Knechtel (VfB 1921 Krieschow)

Abgänge: keine



VfB Hohenleipisch 1912

Trainer: Henrik Pohlenz

Zugänge: Maximilian Raum (SV Blau-Weiß Lindenau), Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau), Toni Bienert (SV Blau-Weiß Lindenau)

Abgänge: Cornel Böhme (VfB 1921 Krieschow II)



VfB Trebbin

Trainer: Kay Bornemann

Zugänge: keine

Abgänge: keine