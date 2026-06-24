 2026-06-24T10:25:44.617Z

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Landesliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Kilisch

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LL Süd Brandenburg
LL Nord Brandenburg
SG Sielow
SV Wacker 09
Brieske/SFB

Bei den Vereinen aus den Landesligen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der Landesliga Nord

Angermünder FC
Trainer: Tony Franke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BSC Fortuna Glienicke
Trainer: Christian Städing
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC 98 Hennigsdorf
Trainer: Niko Jose
Zugänge: Tom Bismark (FC 98 Hennigsdorf II)
Abgänge: Mohammed Alarif Ali Khalleefah (SpVgg Finsterwalde), Patrick Bobermin (Karriereende), Marc Brosius (Karriereende), Jannik Pfaender (Unbekannt), Emanuel Schaumburg (Karriereende), Maximilian Hinz (Karriereende), Michèl Peise (SC Oberhavel Velten), Iven Löffler (Karriereende)

FC Schwedt 02
Trainer: Phillip Rieck
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Strausberg
Trainer: Mirko Wilke
Zugänge: Resad Demann (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Mirko Wilke (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Christoph Wunder (MTV 1860 Altlandsberg)
Abgänge: Julius Meinhold (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 II), Sven Müller (Unbekannt), Maximilian Lichtnow (Karriereende)

Fortuna Babelsberg
Trainer: Ingo Reißner
Zugänge: Chinonso Joel Nweke (SG Bornim), Ingo Reißner (Vereinslos)
Abgänge: Erik Firchau (Karriereende), Marc Flohr (Unbekannt), Kristin Laderick (Unbekannt)

FSV Babelsberg 74
Trainer: Maximilian Stöck
Zugänge: Maximilian Stöck (Vereinslos)
Abgänge: Maximilian Krone (Rücktritt), Hendryk Lau (Rücktritt), Sebastian Lieberenz (Rücktritt), Daniel Suhr (Laufbahnende), Ben Erik Heilmann (Rückkehr nach Amerika), Marek Rauschenbach (Rückkehr nach Amerika), Tim Baltrusch (Zusammenarbeit beendet), Linus Röhl (Zusammenarbeit beendet), Jonas Erxleben (Tritt kürzer), Luis Hein (Zusammenarbeit beendet), Lukas Siewert (Laufbahnende), Oskar Wernitz (Umzug), Paul Unger (Laufbahnende), Jannis Glaser (Umzug)

FSV Bernau
Trainer: Tommy Benndorf, Marcel Stutter
Zugänge: Gelicio Aurelio Banze (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)
Abgänge: keine

FV Preussen Eberswalde
Trainer: Henry Bloch
Zugänge: Henry Bloch (Pausierte)
Abgänge: keine

Schönower SV 1928
Trainer: Oliver Boche
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Bornim
Trainer: Florian Bitzka
Zugänge: Christian Alonso Lopez (SV 1948 Ferch), Tero Schröder (Angermünder FC II)
Abgänge: Chinonso Joel Nweke (Fortuna Babelsberg), Djordje Pasic (SSC Teutonia)

SG Einheit Zepernick 1925
Trainer: Ronald Mersetzky
Zugänge: keine
Abgänge: Jonathan Oberländer (SG Einheit Zepernick 1925 II)

SV 1920 Zehdenick
Trainer: Christoph Schiller, Steffen Borkowski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Eintracht Alt Ruppin
Zugänge: keine
Abgänge: Christoph Sperberg (Pausiert), Alex Wolff (Unbekannt), Pepe Post (Unbekannt), Marvin Grützmacher (Unbekannt), Benjamin Brandt (Unbekannt), Dominik Dargelis (Unbekannt), Timo Buer (Unbekannt), Lucas Pritzkow (Unbekannt), Patrick Mann (Unbekannt), Nils-Ole Schickersinsky (Unbekannt), Sören Peschel (Unbekannt), Kai Schwieghaus (Unbekannt)

SV Falkensee-Finkenkrug
Trainer: Tom Buschke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Trainer: Silvano Fiore
Zugänge: keine
Abgänge: Lukas Rantz (Delay Sports Berlin II)

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Aktuelle Teams der Landesliga Süd

1. FC Guben
Trainer: Holger Krüger
Zugänge: Dennis Diehl ()
Abgänge: Dennis Diehl (), Arkadiusz Jan Waszkowiak (Pause), Peter Kühn (Pause), Danny Hübner (SG Burg)

FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Trainer: Matthias Reichelt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Eisenhüttenstadt
Trainer: Lukas Szywala
Zugänge: Thadeus Bloch (VfB 1998 Fünfeichen)
Abgänge: André Klinger (VfB 1998 Fünfeichen), Andy Drömert (VfB 1998 Fünfeichen)

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Trainer: Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Erkner 1920
Trainer: Norman Ehmig
Zugänge: Rouven Schönebeck (FV Erkner 1920)
Abgänge: Nicolas Albrecht (FV Erkner 1920 II), Lion Hauff (FV Erkner 1920 II), Miguel Hurtado Infante (BSC Rehberge 1945), Max Koyuncu (Pausiert), Domenik Neugebauer (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Mariyan Peshov (VfB Fortuna Biesdorf II)

SG Großziethen
Trainer: Marten Gutkäß
Zugänge: keine
Abgänge: Dennis Klink (unbekannt), Aiham Saleem (SG Großziethen II), Dennis Klink (SV Waßmannsdorf 1956)

SG Phönix Wildau 95
Trainer: Volker Löbenberg
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Schulzendorf 1931
Trainer: Jeffrey Schuffenhauer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Sielow
Trainer: Uwe Kleemann
Zugänge: Lukas Scholz (SV Lausitz Forst)
Abgänge: keine

SV Döbern
Trainer: Stefan Schiller
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Frankonia Wernsdorf 1919
Trainer: Thoralf Dominok
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Victoria Seelow
Trainer: Peter Flaig
Zugänge: keine
Abgänge: Maurice Geisler (Karriere Ende), Maciej Piotr Ossowski (SV Rot-Weiß Reitwein), Paul Bechmann (Auslandssemester)

SV Wacker 09 Ströbitz
Trainer: Tobias Voigt
Zugänge: Jonas Michlenz (SV Lokomotive Schleife)
Abgänge: Christian Lieschke (SpG Dissenchen/Haasow)

VfB 1921 Krieschow II
Trainer: Thomas Schmidt
Zugänge: Kevin Karow (FSV Viktoria 1897 Cottbus), Cornel Böhme (VfB Hohenleipisch 1912), Philipp Knechtel (VfB 1921 Krieschow)
Abgänge: keine

VfB Hohenleipisch 1912
Trainer: Henrik Pohlenz
Zugänge: Maximilian Raum (SV Blau-Weiß Lindenau), Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau), Toni Bienert (SV Blau-Weiß Lindenau)
Abgänge: Cornel Böhme (VfB 1921 Krieschow II)

VfB Trebbin
Trainer: Kay Bornemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine