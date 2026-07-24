Landesliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Bei den Vereinen aus den Landesligen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Angermünder FC
Trainer: Tony Franke
Zugänge: Tobias Lindner (TuS 1896 Sachsenhausen II), Sven Müller (FC Strausberg), Roman Utienin (FSV Bernau), Niklas Risch (FC Schwedt 02), Phillip Thiele (1. FC Barnim)
Abgänge: Tobias Koß (FSV Schorfheide Joachimsthal)
BSC Fortuna Glienicke
Trainer: Christian Städing
Zugänge: Mapalo Korntreff (Berlin Türkspor), James-Patrick Weiß (SSC Südwest 1947), Yeri Said Schock Negrete (SV BW Hohen Neuendorf), Denis Dzis (BFC Südring Amed), Jose Roberto Rodrigues (Sport-Union Berlin), Fabien Tino Borchert (SV Altlüdersdorf), Umutcan Kerem Karaca (FSV Bernau), Mario Grabow (Berlin Türkspor), Daniel Lima De Almeida (Sport-Union Berlin), Kevin Kummer (SC Borsigwalde 1910 Berlin)
Abgänge: Dominic Wolter (Frohnauer SC 1946), Vincent Kirchner (BSC Fortuna Glienicke II)
---
1. FC Guben
Trainer: Holger Krüger
Zugänge: keine
Abgänge: Arkadiusz Jan Waszkowiak (Pause), Peter Kühn (Pause), Danny Hübner (SG Burg), Franz Krüger (Offen), Kamil Antosiak (MKP Carina Gubin (Polen))
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Trainer: Matthias Reichelt
Zugänge: Moritz Sachs (SG Groß Gaglow)
Abgänge: Niklas Fritsche (FSV Blau-Weiß Wriezen), Yannik Hartmann (BFC Preussen II), Daniel Meinert (Heideseer SV), Theo Hahn (Unbekannt), Marvin Marquardt (Unbekannt), Max Nürbchen (FC Strausberg)
FC Eisenhüttenstadt
Trainer: Lukas Szywala
Zugänge: Thadeus Bloch (VfB 1998 Fünfeichen), Lennard Dietrich (Neuzeller SV 1922)
Abgänge: André Klinger (VfB 1998 Fünfeichen), Andy Drömert (VfB 1998 Fünfeichen), Dustin Reymund (unbekannt), Dustin Reymund (VfB 1998 Fünfeichen)
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Trainer: Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel
Zugänge: Til Sprunk (SpG Peickwitz/Annahütte), Paul Sprunk (SpG Peickwitz/Annahütte), Clemens Amsel (SpG Peickwitz/Annahütte)
Abgänge: keine
FV Erkner 1920
Trainer: Norman Ehmig
Zugänge: Rouven Schönebeck (FV Erkner 1920), Mathieu Berg (FV Erkner 1920), Emil Bobrowski (FV Erkner 1920), Julian Hentschel (SV Germania 90 Schöneiche), Nico Texas Heinze (FC Neuenhagen 1913), Aaron Marcel Weber (SV Germania 90 Schöneiche), Emmanouil Demenikos (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Casey Lüdecke (SV Rot-Weiß Werneuchen), John Ebert (SV 1919 Woltersdorf)
Abgänge: Nicolas Albrecht (FV Erkner 1920 II), Lion Hauff (FV Erkner 1920 II), Miguel Hurtado Infante (BSC Rehberge 1945), Max Koyuncu (Pausiert), Domenik Neugebauer (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Mariyan Peshov (VfB Fortuna Biesdorf II), Sydney Cochius (SVM Gosen)
SG Großziethen
Trainer: Marten Gutkäß
Zugänge: Miron Aloydov (Berliner SV 92), Benjamin Neuber (FSV Admira 2016), Basar Metin Wilson (SC Minerva 1893 Berlin), Alexander Lahner (Berliner SV 92), Pascal Borkhard (VSG Altglienicke), Atanas Marinov Katsarov (FSV Berolina Stralau 1901), Alexander Kutrieb (VSG Altglienicke II), Linus Oppenborn (VSG Altglienicke II), Tom Schleinitz (TSV Mariendorf 1897), Deyan Ameen (FC Viktoria 1889 Berlin), Giso Koschembahr (RSV Eintracht 1949)
Abgänge: Dennis Klink (unbekannt), Aiham Saleem (SG Großziethen II), Dennis Klink (SV Waßmannsdorf 1956), Batoma Coulibaly (unbekannt), Dorian Simon (unbekannt), Niklas Druwe (unbekannt), Nico Herter (unbekannt), Timothy Bäumker (unbekannt), Nico Herter (Sportfreunde Johannisthal), Niklas Druwe (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
SG Phönix Wildau 95
Trainer: Volker Löbenberg
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Schulzendorf 1931
Trainer: Jeffrey Schuffenhauer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Sielow
Trainer: Uwe Kleemann
Zugänge: Lukas Scholz (SV Lausitz Forst), Robert Lorenz (SpG Briesen/Dissen), Robin Gäbler (SV Lausitz Forst)
Abgänge: keine
SV Döbern
Trainer: Stefan Schiller
Zugänge: keine
Abgänge: Dominik Beyer (SV Fichte Kunersdorf), Lucas Quoos (Spremberger SV 1862), Tyler Görlitz Kühn (BSV Chemie Tschernitz)
SV Frankonia Wernsdorf 1919
Trainer: Thoralf Dominok
Zugänge: Ole Mann (SVM Gosen), Colin Kneuer (SVM Gosen), Robin Jackels (SV Grün-Weiß Union Bestensee), Niklas Druwe (SG Großziethen), Fabian Busch (VSG Altglienicke II), Stanley Schulz (FV Erkner 1920), Tom Schitzki (FV Erkner 1920), Leon Bonneß (Köpenicker FC)
Abgänge: Mattis Reszat (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen), Kevin Goldammer (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen II), Kevin Goldammer (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen), Patrick Müller (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
SV Victoria Seelow
Trainer: Peter Flaig
Zugänge: Noah Kerstein (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
Abgänge: Maciej Piotr Ossowski (SV Rot-Weiß Reitwein), Paul Bechmann (Auslandssemester), Maurice Geisler (SV Grün-Weiß Letschin 1922)
SV Wacker 09 Ströbitz
Trainer: Tobias Voigt
Zugänge: Jonas Michlenz (SV Lokomotive Schleife), Niklas Keller (SG Groß Gaglow), Alexander Kramer (SG Zschortau 1920)
Abgänge: Christian Lieschke (SpG Dissenchen/Haasow)
VfB 1921 Krieschow II
Trainer: Thomas Schmidt
Zugänge: Kevin Karow (FSV Viktoria 1897 Cottbus), Cornel Böhme (VfB Hohenleipisch 1912), Philipp Knechtel (VfB 1921 Krieschow)
Abgänge: Jeremy Groß (SpVgg Finsterwalde), Paul Voß (TSG Lübbenau 63)
VfB Hohenleipisch 1912
Trainer: Henrik Pohlenz
Zugänge: Maximilian Raum (SV Blau-Weiß Lindenau), Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau), Toni Bienert (SV Blau-Weiß Lindenau), Mustafa Hartmann (SV Preußen Elsterwerda), Jonas Thiemig (SV Preußen Elsterwerda), Tom Ruhner (FC Lauchhammer)
Abgänge: Cornel Böhme (VfB 1921 Krieschow II), Justin Preibisch (FV Gröditz 1911), Leonard Kotte (FC Bad Liebenwerda)
VfB Trebbin
Trainer: Kay Bornemann
Zugänge: Nils Ole Mehlig (FSV 63 Luckenwalde II)
Abgänge: Junior Fofana (Werderaner FC Viktoria 1920)