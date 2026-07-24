 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Landesliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: sportmotion@mail.de

Verlinkte Inhalte

LL Süd Brandenburg
LL Nord Brandenburg
SG Sielow
SV Wacker 09
Brieske/SFB

Bei den Vereinen aus den Landesligen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der Landesliga Nord

Angermünder FC
Trainer: Tony Franke
Zugänge: Tobias Lindner (TuS 1896 Sachsenhausen II), Sven Müller (FC Strausberg), Roman Utienin (FSV Bernau), Niklas Risch (FC Schwedt 02), Phillip Thiele (1. FC Barnim)
Abgänge: Tobias Koß (FSV Schorfheide Joachimsthal)

BSC Fortuna Glienicke
Trainer: Christian Städing
Zugänge: Mapalo Korntreff (Berlin Türkspor), James-Patrick Weiß (SSC Südwest 1947), Yeri Said Schock Negrete (SV BW Hohen Neuendorf), Denis Dzis (BFC Südring Amed), Jose Roberto Rodrigues (Sport-Union Berlin), Fabien Tino Borchert (SV Altlüdersdorf), Umutcan Kerem Karaca (FSV Bernau), Mario Grabow (Berlin Türkspor), Daniel Lima De Almeida (Sport-Union Berlin), Kevin Kummer (SC Borsigwalde 1910 Berlin)
Abgänge: Dominic Wolter (Frohnauer SC 1946), Vincent Kirchner (BSC Fortuna Glienicke II)

FC 98 Hennigsdorf
Trainer: Niko Jose
Zugänge: Tom Bismark (FC 98 Hennigsdorf II), Benjamin Brandt (SV Eintracht Alt Ruppin), Moritz Rickart (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
Abgänge: Mohammed Alarif Ali Khalleefah (SpVgg Finsterwalde), Patrick Bobermin (Karriereende), Marc Brosius (Karriereende), Jannik Pfaender (Unbekannt), Emanuel Schaumburg (Karriereende), Maximilian Hinz (Karriereende), Michèl Peise (SC Oberhavel Velten), Iven Löffler (Karriereende), Ramon Schulz (VfL Nauen)

FC Schwedt 02
Trainer: Phillip Rieck
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Risch (Angermünder FC)

FC Strausberg
Trainer: Mirko Wilke
Zugänge: Resad Demann (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Mirko Wilke (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Christoph Wunder (MTV 1860 Altlandsberg), Kenneth Köppen (FC Strausberg), Max Herrmann (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II), Julian Baumeister (DJK Schwarz Weiß Neukölln), Louis Resad Demann (SV Empor Berlin), Tim Pötig (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Kilian Oliver Reinke (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Max Nürbchen (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)
Abgänge: Julius Meinhold (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 II), Sven Müller (Unbekannt), Maximilian Lichtnow (Karriereende), Sven Müller (Angermünder FC), Lennard Ebsen (VfB GW 1990 Erfurt), Melvin Gohlke (Pausiert)

Fortuna Babelsberg
Trainer: Maik Troschinski
Zugänge: Chinonso Joel Nweke (SG Bornim), Ingo Reißner (Vereinslos), Lucas Anton Theisen (RSV Eintracht 1949 II), Maximilian Niebel (1. FC Lübars 1962), Justin Mohr (SG Bornim), Theo Wartmann (RSV Eintracht 1949), Brian Malecki (RSV Eintracht 1949), Kristoffer Danders (RSV Eintracht 1949)
Abgänge: Erik Firchau (Karriereende), Marc Flohr (Unbekannt), Chris Marcel Kaerger (Werderaner FC Viktoria 1920), Cedric Cawi (VfL Nauen)

FSV Babelsberg 74
Trainer: Maximilian Stöck
Zugänge: Maximilian Stöck (Vereinslos)
Abgänge: Maximilian Krone (Rücktritt), Hendryk Lau (Rücktritt), Sebastian Lieberenz (Rücktritt), Daniel Suhr (Laufbahnende), Ben Erik Heilmann (Rückkehr nach Amerika), Marek Rauschenbach (Rückkehr nach Amerika), Tim Baltrusch (Zusammenarbeit beendet), Linus Röhl (Zusammenarbeit beendet), Jonas Erxleben (Tritt kürzer), Luis Hein (Zusammenarbeit beendet), Lukas Siewert (Laufbahnende), Oskar Wernitz (Umzug), Paul Unger (Laufbahnende), Jannis Glaser (Umzug), Luise Karaszewski (Rücktritt)

FSV Bernau
Trainer: Tommy Benndorf, Marcel Stutter
Zugänge: Gelicio Aurelio Banze (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)
Abgänge: Umutcan Kerem Karaca (BSC Fortuna Glienicke), Yannick Rieche (SG Einheit Zepernick 1925), Justus Moepert (SG Einheit Zepernick 1925), Tobias Gerchow (SV Germania 90 Schöneiche), Paul Schulze (SG Einheit Zepernick 1925)

FV Preussen Eberswalde
Trainer: Henry Bloch
Zugänge: Henry Bloch (Pausierte)
Abgänge: Rodrigo De Jesus Mendes (SC Victoria 1914 Templin)

Schönower SV 1928
Trainer: Oliver Boche
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Bornim
Trainer: Florian Bitzka
Zugänge: Christian Alonso Lopez (SV 1948 Ferch), Tero Schröder (Angermünder FC II), Albrecht Boddin (SG Bornim), Mattheo Rosslau (SG Bornim), Johannes Schmidt (SG Bornim), Maximilian Staake (SG Bornim), Tim Friedrich (Werderaner FC Viktoria 1920), Tim Steuk (Werderaner FC Viktoria 1920), Gabriel Iffert (RSV Eintracht 1949)
Abgänge: Chinonso Joel Nweke (Fortuna Babelsberg), Djordje Pasic (SSC Teutonia), Marlon Gründel (Unbekannt), Marvin Ortschulka (Pausiert), Dmytro Kucher (Unbekannt), Justin Rösch (Unbekannt), Jonas Matern (Unbekannt), Moctar Nsangou Njoya (Werderaner FC Viktoria 1920)

SG Einheit Zepernick 1925
Trainer: Ronald Mersetzky
Zugänge: Dominik Tuchtenhagen (SV Germania 90 Schöneiche), Iven Eckardt (BSV Rot-Weiß Schönow), Yannick Rieche (FSV Bernau), Leon Barlage (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Ceif Ben-Abdallah (SV Altlüdersdorf), Hafez El-Ali (SV Altlüdersdorf), Justus Moepert (FSV Bernau), Iheb Ben Abdallah (SV Altlüdersdorf), Paul Schulze (FSV Bernau)
Abgänge: Jonathan Oberländer (SG Einheit Zepernick 1925 II), Bela Tiedemann (SG Union 1919 Klosterfelde II), Marvin Caetano (BSV Rot-Weiß Schönow), Kristof Lehnecke (SG Union 1919 Klosterfelde), Daniel Frahn (SG Blau-Weiß Beelitz)

SV 1920 Zehdenick
Trainer: Christoph Schiller, Steffen Borkowski
Zugänge: keine
Abgänge: Louis Benedikt Denner (Frohnauer SC 1946), Ehab Chetaiwieh (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow)

SV Falkensee-Finkenkrug
Trainer: Tom Buschke
Zugänge: keine
Abgänge: Timon Irmer (Friedenauer TSC)

SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Trainer: Silvano Fiore
Zugänge: Elias Lier (SV Union Neuruppin 1990), Max Hellwig (SV Eintracht Alt Ruppin), Malte Ben Thurow (SV Eintracht Alt Ruppin)
Abgänge: Lukas Rantz (Delay Sports Berlin II), Ole Ludwig (MSV 1919 Neuruppin), Moritz Rickart (FC 98 Hennigsdorf)

---

Aktuelle Teams der Landesliga Süd

1. FC Guben
Trainer: Holger Krüger
Zugänge: keine
Abgänge: Arkadiusz Jan Waszkowiak (Pause), Peter Kühn (Pause), Danny Hübner (SG Burg), Franz Krüger (Offen), Kamil Antosiak (MKP Carina Gubin (Polen))

FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Trainer: Matthias Reichelt
Zugänge: Moritz Sachs (SG Groß Gaglow)
Abgänge: Niklas Fritsche (FSV Blau-Weiß Wriezen), Yannik Hartmann (BFC Preussen II), Daniel Meinert (Heideseer SV), Theo Hahn (Unbekannt), Marvin Marquardt (Unbekannt), Max Nürbchen (FC Strausberg)

FC Eisenhüttenstadt
Trainer: Lukas Szywala
Zugänge: Thadeus Bloch (VfB 1998 Fünfeichen), Lennard Dietrich (Neuzeller SV 1922)
Abgänge: André Klinger (VfB 1998 Fünfeichen), Andy Drömert (VfB 1998 Fünfeichen), Dustin Reymund (unbekannt), Dustin Reymund (VfB 1998 Fünfeichen)

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Trainer: Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel
Zugänge: Til Sprunk (SpG Peickwitz/Annahütte), Paul Sprunk (SpG Peickwitz/Annahütte), Clemens Amsel (SpG Peickwitz/Annahütte)
Abgänge: keine

FV Erkner 1920
Trainer: Norman Ehmig
Zugänge: Rouven Schönebeck (FV Erkner 1920), Mathieu Berg (FV Erkner 1920), Emil Bobrowski (FV Erkner 1920), Julian Hentschel (SV Germania 90 Schöneiche), Nico Texas Heinze (FC Neuenhagen 1913), Aaron Marcel Weber (SV Germania 90 Schöneiche), Emmanouil Demenikos (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Casey Lüdecke (SV Rot-Weiß Werneuchen), John Ebert (SV 1919 Woltersdorf)
Abgänge: Nicolas Albrecht (FV Erkner 1920 II), Lion Hauff (FV Erkner 1920 II), Miguel Hurtado Infante (BSC Rehberge 1945), Max Koyuncu (Pausiert), Domenik Neugebauer (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Mariyan Peshov (VfB Fortuna Biesdorf II), Sydney Cochius (SVM Gosen)

SG Großziethen
Trainer: Marten Gutkäß
Zugänge: Miron Aloydov (Berliner SV 92), Benjamin Neuber (FSV Admira 2016), Basar Metin Wilson (SC Minerva 1893 Berlin), Alexander Lahner (Berliner SV 92), Pascal Borkhard (VSG Altglienicke), Atanas Marinov Katsarov (FSV Berolina Stralau 1901), Alexander Kutrieb (VSG Altglienicke II), Linus Oppenborn (VSG Altglienicke II), Tom Schleinitz (TSV Mariendorf 1897), Deyan Ameen (FC Viktoria 1889 Berlin), Giso Koschembahr (RSV Eintracht 1949)
Abgänge: Dennis Klink (unbekannt), Aiham Saleem (SG Großziethen II), Dennis Klink (SV Waßmannsdorf 1956), Batoma Coulibaly (unbekannt), Dorian Simon (unbekannt), Niklas Druwe (unbekannt), Nico Herter (unbekannt), Timothy Bäumker (unbekannt), Nico Herter (Sportfreunde Johannisthal), Niklas Druwe (SV Frankonia Wernsdorf 1919)

SG Phönix Wildau 95
Trainer: Volker Löbenberg
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Schulzendorf 1931
Trainer: Jeffrey Schuffenhauer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Sielow
Trainer: Uwe Kleemann
Zugänge: Lukas Scholz (SV Lausitz Forst), Robert Lorenz (SpG Briesen/Dissen), Robin Gäbler (SV Lausitz Forst)
Abgänge: keine

SV Döbern
Trainer: Stefan Schiller
Zugänge: keine
Abgänge: Dominik Beyer (SV Fichte Kunersdorf), Lucas Quoos (Spremberger SV 1862), Tyler Görlitz Kühn (BSV Chemie Tschernitz)

SV Frankonia Wernsdorf 1919
Trainer: Thoralf Dominok
Zugänge: Ole Mann (SVM Gosen), Colin Kneuer (SVM Gosen), Robin Jackels (SV Grün-Weiß Union Bestensee), Niklas Druwe (SG Großziethen), Fabian Busch (VSG Altglienicke II), Stanley Schulz (FV Erkner 1920), Tom Schitzki (FV Erkner 1920), Leon Bonneß (Köpenicker FC)
Abgänge: Mattis Reszat (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen), Kevin Goldammer (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen II), Kevin Goldammer (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen), Patrick Müller (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

SV Victoria Seelow
Trainer: Peter Flaig
Zugänge: Noah Kerstein (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
Abgänge: Maciej Piotr Ossowski (SV Rot-Weiß Reitwein), Paul Bechmann (Auslandssemester), Maurice Geisler (SV Grün-Weiß Letschin 1922)

SV Wacker 09 Ströbitz
Trainer: Tobias Voigt
Zugänge: Jonas Michlenz (SV Lokomotive Schleife), Niklas Keller (SG Groß Gaglow), Alexander Kramer (SG Zschortau 1920)
Abgänge: Christian Lieschke (SpG Dissenchen/Haasow)

VfB 1921 Krieschow II
Trainer: Thomas Schmidt
Zugänge: Kevin Karow (FSV Viktoria 1897 Cottbus), Cornel Böhme (VfB Hohenleipisch 1912), Philipp Knechtel (VfB 1921 Krieschow)
Abgänge: Jeremy Groß (SpVgg Finsterwalde), Paul Voß (TSG Lübbenau 63)

VfB Hohenleipisch 1912
Trainer: Henrik Pohlenz
Zugänge: Maximilian Raum (SV Blau-Weiß Lindenau), Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau), Toni Bienert (SV Blau-Weiß Lindenau), Mustafa Hartmann (SV Preußen Elsterwerda), Jonas Thiemig (SV Preußen Elsterwerda), Tom Ruhner (FC Lauchhammer)
Abgänge: Cornel Böhme (VfB 1921 Krieschow II), Justin Preibisch (FV Gröditz 1911), Leonard Kotte (FC Bad Liebenwerda)

VfB Trebbin
Trainer: Kay Bornemann
Zugänge: Nils Ole Mehlig (FSV 63 Luckenwalde II)
Abgänge: Junior Fofana (Werderaner FC Viktoria 1920)