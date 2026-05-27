Landesliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

2026-05-15T09:36:57.455Z
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Bei den Vereinen aus den Landesligen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der Landesliga Brandenburg Nord Angermünder FC Trainer: Tony Franke Zugänge: keine Abgänge: keine BSC Fortuna Glienicke Trainer: Christian Städing Zugänge: keine Abgänge: keine FC 98 Hennigsdorf Trainer: Niko Jose Zugänge: keine Abgänge: keine FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 Trainer: Matthias Reichelt Zugänge: Matthias Reichelt (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03) Abgänge: Robert Fröhlich (Zusammenarbeit beendet), Matthias Reichelt (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03) FC Schwedt 02 Trainer:
Phillip Rieck
Zugänge:
keine
Abgänge:
Tomasz Lapinski (Trennung)
Fortuna Babelsberg Trainer:
Marc Flohr
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
FSV Bernau Trainer:
Tommy Benndorf, Marcel Stutter
Zugänge:
keine
Abgänge:
Jan-Henrik Wessler (SG Blankenburg)
FV Preussen Eberswalde Trainer:
Andreas Lübbehusen
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
Schönower SV 1928 Trainer:
Oliver Boche
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SG Bornim Trainer:
Florian Bitzka
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SG Einheit Zepernick 1925 Trainer:
Ronald Mersetzky
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV 1920 Zehdenick Trainer:
Christoph Schiller, Steffen Borkowski
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Eintracht Alt Ruppin Trainer:
Christoph Sperberg
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Falkensee-Finkenkrug Trainer:
Tom Buschke
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse Trainer:
Silvano Fiore
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
SV Viktoria Potsdam Trainer:
David Karaschewitz
Zugänge:
keine
Abgänge:
keine
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Aktuelle Teams der Landesliga Brandenburg Süd 1. FC Guben Trainer: Holger Krüger Zugänge: Dennis Diehl () Abgänge: Dennis Diehl () FC Eisenhüttenstadt Trainer: Lukas Szywala Zugänge: keine Abgänge: keine FC Lauchhammer Trainer: Mathias Haarig Zugänge: Bela Schober (Senftenberger FC 08) Abgänge: Philipp Lehnert (Karriereende), Til Wrobel (TSV Klein-Linden) FSV 63 Luckenwalde II Trainer: Ingo Nachtigall Zugänge: keine Abgänge: keine FSV Glückauf Brieske/Senftenberg Trainer: Uwe Bierfreund, Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel Zugänge: keine Abgänge: keine FV Erkner 1920 Trainer: Norman Ehmig Zugänge: keine Abgänge: keine SG Großziethen Trainer: Marten Gutkäß Zugänge: keine Abgänge: keine SG Phönix Wildau 95 Trainer: Volker Löbenberg Zugänge: keine Abgänge: keine SV Döbern Trainer: Stefan Schiller Zugänge: Thomas Scholz (BSV Grün-Weiß Friedrichshain) Abgänge: keine SV Frankonia Wernsdorf 1919 Trainer: Thoralf Dominok Zugänge: keine Abgänge: keine SV Grün-Weiß Lübben Trainer: Andreas Kozur Zugänge: keine Abgänge: keine SV Victoria Seelow Trainer: Peter Flaig Zugänge: keine Abgänge: keine SV Wacker 09 Ströbitz Trainer: Tobias Voigt Zugänge: keine Abgänge: keine VfB 1921 Krieschow II Trainer: Thomas Schmidt Zugänge: keine Abgänge: keine VfB Hohenleipisch 1912 Trainer: Henrik Pohlenz Zugänge: keine Abgänge: keine VfB Trebbin Trainer: Kay Bornemann Zugänge: keine Abgänge: keine