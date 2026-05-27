Landesliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

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Bei den Vereinen aus den Landesligen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

FC 98 Hennigsdorf

Trainer: Niko Jose

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03

Trainer: Matthias Reichelt

Zugänge: Matthias Reichelt (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)

Abgänge: Robert Fröhlich (Zusammenarbeit beendet), Matthias Reichelt (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)





FC Schwedt 02Trainer: Phillip RieckZugänge: keineAbgänge: Tomasz Lapinski (Trennung)Fortuna BabelsbergTrainer: Marc FlohrZugänge: keineAbgänge: keineFSV BernauTrainer: Tommy Benndorf, Marcel StutterZugänge: keineAbgänge: Jan-Henrik Wessler (SG Blankenburg)FV Preussen EberswaldeTrainer: Andreas LübbehusenZugänge: keineAbgänge: keineSchönower SV 1928Trainer: Oliver BocheZugänge: keineAbgänge: keineSG BornimTrainer: Florian BitzkaZugänge: keineAbgänge: keineSG Einheit Zepernick 1925Trainer: Ronald MersetzkyZugänge: keineAbgänge: keineSV 1920 ZehdenickTrainer: Christoph Schiller, Steffen BorkowskiZugänge: keineAbgänge: keineSV Eintracht Alt RuppinTrainer: Christoph SperbergZugänge: keineAbgänge: keineSV Falkensee-FinkenkrugTrainer: Tom BuschkeZugänge: keineAbgänge: keineSV Schwarz-Rot Neustadt/DosseTrainer: Silvano FioreZugänge: keineAbgänge: keineSV Viktoria PotsdamTrainer: David KaraschewitzZugänge: keineAbgänge: keine

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Aktuelle Teams der Landesliga Brandenburg Süd

1. FC Guben

Trainer: Holger Krüger

Zugänge: Dennis Diehl ()

Abgänge: Dennis Diehl ()



FC Eisenhüttenstadt

Trainer: Lukas Szywala

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Lauchhammer

Trainer: Mathias Haarig

Zugänge: Bela Schober (Senftenberger FC 08)

Abgänge: Philipp Lehnert (Karriereende), Til Wrobel (TSV Klein-Linden)



FSV 63 Luckenwalde II

Trainer: Ingo Nachtigall

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Glückauf Brieske/Senftenberg

Trainer: Uwe Bierfreund, Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Erkner 1920

Trainer: Norman Ehmig

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Großziethen

Trainer: Marten Gutkäß

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Phönix Wildau 95

Trainer: Volker Löbenberg

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Döbern

Trainer: Stefan Schiller

Zugänge: Thomas Scholz (BSV Grün-Weiß Friedrichshain)

Abgänge: keine



SV Frankonia Wernsdorf 1919

Trainer: Thoralf Dominok

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Grün-Weiß Lübben

Trainer: Andreas Kozur

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Victoria Seelow

Trainer: Peter Flaig

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Wacker 09 Ströbitz

Trainer: Tobias Voigt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB 1921 Krieschow II

Trainer: Thomas Schmidt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Hohenleipisch 1912

Trainer: Henrik Pohlenz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Trebbin

Trainer: Kay Bornemann

Zugänge: keine

Abgänge: keine