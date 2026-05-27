 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Landesliga Nord und Süd: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: sportmotion@mail.de

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LL Süd Brandenburg
LL Nord Brandenburg
Brieske/SFB
Luckenwalde II
SV Wacker 09

Bei den Vereinen aus den Landesligen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der Landesliga Brandenburg Nord


Angermünder FC
Trainer: Tony Franke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BSC Fortuna Glienicke
Trainer: Christian Städing
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC 98 Hennigsdorf
Trainer: Niko Jose
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Trainer: Matthias Reichelt
Zugänge: Matthias Reichelt (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)
Abgänge: Robert Fröhlich (Zusammenarbeit beendet), Matthias Reichelt (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)

FC Schwedt 02
Trainer: Phillip Rieck
Zugänge: keine
Abgänge: Tomasz Lapinski (Trennung)

Fortuna Babelsberg
Trainer: Marc Flohr
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Bernau
Trainer: Tommy Benndorf, Marcel Stutter
Zugänge: keine
Abgänge: Jan-Henrik Wessler (SG Blankenburg)

FV Preussen Eberswalde
Trainer: Andreas Lübbehusen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Schönower SV 1928
Trainer: Oliver Boche
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Bornim
Trainer: Florian Bitzka
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Einheit Zepernick 1925
Trainer: Ronald Mersetzky
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV 1920 Zehdenick
Trainer: Christoph Schiller, Steffen Borkowski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Eintracht Alt Ruppin
Trainer: Christoph Sperberg
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Falkensee-Finkenkrug
Trainer: Tom Buschke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Trainer: Silvano Fiore
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Viktoria Potsdam
Trainer: David Karaschewitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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Aktuelle Teams der Landesliga Brandenburg Süd

1. FC Guben
Trainer: Holger Krüger
Zugänge: Dennis Diehl ()
Abgänge: Dennis Diehl ()

FC Eisenhüttenstadt
Trainer: Lukas Szywala
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Lauchhammer
Trainer: Mathias Haarig
Zugänge: Bela Schober (Senftenberger FC 08)
Abgänge: Philipp Lehnert (Karriereende), Til Wrobel (TSV Klein-Linden)

FSV 63 Luckenwalde II
Trainer: Ingo Nachtigall
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Trainer: Uwe Bierfreund, Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Erkner 1920
Trainer: Norman Ehmig
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Großziethen
Trainer: Marten Gutkäß
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Phönix Wildau 95
Trainer: Volker Löbenberg
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Döbern
Trainer: Stefan Schiller
Zugänge: Thomas Scholz (BSV Grün-Weiß Friedrichshain)
Abgänge: keine

SV Frankonia Wernsdorf 1919
Trainer: Thoralf Dominok
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Grün-Weiß Lübben
Trainer: Andreas Kozur
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Victoria Seelow
Trainer: Peter Flaig
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Wacker 09 Ströbitz
Trainer: Tobias Voigt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB 1921 Krieschow II
Trainer: Thomas Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Hohenleipisch 1912
Trainer: Henrik Pohlenz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Trebbin
Trainer: Kay Bornemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine