Landesliga Nord: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Torwart
Erik Firchau (Fortuna Babelsberg)
Abwehr
Alexander Rathmann (SG Einheit Zepernick)
Charles Antoine Oba-Elle (FV Preussen Eberswalde)
Umutcan Kerem Karaca (FSV Bernau)
Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam)
Mittelfeld
Christian Staatz (FC Schwedt 02)
Paul Maurer (SG Einheit Zepernick)
Jannis Schütze (SG Bornim)
Patrice Donald Epale Otto (FV Preussen Eberswalde)
Sturm
Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam)
John Lormis (SV Zehdenick 1920)
Hein-Peter Splett (Schönower SV)
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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