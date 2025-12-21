Landesliga Nord: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Maurice Bäuerle (FC Schwedt 02)
---
Charles Antoine Oba-Elle (FV Preussen Eberswalde)
Alexander Rathmann (SG Einheit Zepernick 1925)
Umutcan Kerem Karaca (FSV Bernau)
---
Paul Maurer (SG Einheit Zepernick 1925)
Christian Staatz (FC Schwedt 02)
Dennis Rothenstein (SV Viktoria Potsdam)
Max Steffini (Schönower SV 1928)
---
Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam)
Davide Ngom (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
Tarik Wenzel (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________