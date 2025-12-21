 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Landesliga Nord: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesliga Nord

LL Nord Brandenburg
SV Viktoria
Fortuna Babg
Zehdenick
SG Bornim

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Landesliga Nord

Torhüter

Maurice Bäuerle (FC Schwedt 02)

---

Defensive

Charles Antoine Oba-Elle (FV Preussen Eberswalde)

Alexander Rathmann (SG Einheit Zepernick 1925)

Umutcan Kerem Karaca (FSV Bernau)

---

Mittelfeld

Paul Maurer (SG Einheit Zepernick 1925)

Christian Staatz (FC Schwedt 02)

Dennis Rothenstein (SV Viktoria Potsdam)

Max Steffini (Schönower SV 1928)

---

Angriff

Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam)

Davide Ngom (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)

Tarik Wenzel (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

