Landesliga Nord: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Landesliga Nord Torhüter

Maurice Bäuerle (FC Schwedt 02)

---

Defensive

Charles Antoine Oba-Elle (FV Preussen Eberswalde)

Alexander Rathmann (SG Einheit Zepernick 1925)

Umutcan Kerem Karaca (FSV Bernau)

---

Mittelfeld

Paul Maurer (SG Einheit Zepernick 1925)

Christian Staatz (FC Schwedt 02)

Dennis Rothenstein (SV Viktoria Potsdam)

Max Steffini (Schönower SV 1928)

---

Angriff

Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam)

Davide Ngom (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)

Tarik Wenzel (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

