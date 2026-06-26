 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Landesliga Nord: Der vorläufige Spielplan ist online

Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.

von red · Heute, 00:21 Uhr · 0 Leser
– Foto: Franziska Lindhorst

Verlinkte Inhalte

LL Nord Brandenburg
FSV Babelsb.
SG Bornim
SV Falkensee
Fortuna Babg

Der vorläufige Spielplan der Landesliga Nord steht fest und ist bei FuPa online.

1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Bernau - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Angermünder FC - SV 1920 Zehdenick
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Strausberg - FC Schwedt 02
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SG Bornim

2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FC Strausberg
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - Angermünder FC
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FV Preussen Eberswalde
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FSV Bernau
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Schönower SV 1928
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FSV Babelsberg 74
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FC 98 Hennigsdorf

3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Bernau - SV 1920 Zehdenick
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FC Schwedt 02
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Angermünder FC - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FC Strausberg - Fortuna Babelsberg
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Bornim - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SV Falkensee-Finkenkrug

4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FV Preussen Eberswalde
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - FSV Bernau
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - Schönower SV 1928
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FSV Babelsberg 74
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - SG Bornim
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - FC Strausberg
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - Angermünder FC

5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FC Schwedt 02
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Bernau - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - Fortuna Babelsberg
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Angermünder FC - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Bornim - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SV 1920 Zehdenick

6. Spieltag
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - Schönower SV 1928
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - FSV Babelsberg 74
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - SG Bornim
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FC Strausberg - Angermünder FC
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - FV Preussen Eberswalde
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FSV Bernau

7. Spieltag
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - Fortuna Babelsberg
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr FSV Bernau - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FC Strausberg
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV 1920 Zehdenick
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Bornim - FC Schwedt 02
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - BSC Fortuna Glienicke

8. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - SG Bornim
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr Angermünder FC - FV Preussen Eberswalde
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FC Strausberg - FSV Bernau
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - Schönower SV 1928
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FSV Babelsberg 74

9. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FC Strausberg
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr FSV Bernau - Angermünder FC
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - SV 1920 Zehdenick
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FC Schwedt 02
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Bornim - Fortuna Babelsberg
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - FC 98 Hennigsdorf

10. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Bernau
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr Angermünder FC - Schönower SV 1928
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FC Strausberg - FSV Babelsberg 74
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SG Bornim
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse

11. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FV Preussen Eberswalde
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FC Schwedt 02
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Fortuna Babelsberg
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Bornim - FC Strausberg
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - Angermünder FC

12. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - SV 1920 Zehdenick
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FSV Bernau - Schönower SV 1928
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Babelsberg 74
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr Angermünder FC - SG Bornim
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FC Strausberg - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - SG Einheit Zepernick 1925

13. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - Fortuna Babelsberg
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FC Strausberg
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - Angermünder FC
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SG Bornim - FV Preussen Eberswalde
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - FSV Bernau

14. Spieltag
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV Babelsberg 74
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FSV Bernau - SG Bornim
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr Angermünder FC - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FC Strausberg - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SV 1920 Zehdenick
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FC Schwedt 02

15. Spieltag
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - Fortuna Babelsberg
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FC Strausberg
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - Angermünder FC
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FV Preussen Eberswalde
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FSV Bernau
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SG Bornim - Schönower SV 1928

16. Spieltag
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - Schönower SV 1928
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FSV Bernau
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FV Preussen Eberswalde
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - Angermünder FC
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - FC Strausberg
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SG Bornim - FSV Babelsberg 74

17. Spieltag
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FC Strausberg - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr Angermünder FC - FC Schwedt 02
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SV 1920 Zehdenick
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FSV Bernau - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - Fortuna Babelsberg

18. Spieltag
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - Schönower SV 1928
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FSV Bernau
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - FV Preussen Eberswalde
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - Angermünder FC
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FC Strausberg
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SG Bornim
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FSV Babelsberg 74

19. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FSV Bernau - FC Schwedt 02
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - SV 1920 Zehdenick
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SG Bornim - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FC Strausberg - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Angermünder FC - Fortuna Babelsberg

20. Spieltag
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - Schönower SV 1928
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FSV Bernau
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FV Preussen Eberswalde
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - Angermünder FC
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - SG Bornim
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FSV Babelsberg 74

21. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - FC Schwedt 02
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SG Bornim - SV 1920 Zehdenick
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr Angermünder FC - FC Strausberg
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FSV Bernau - Fortuna Babelsberg

22. Spieltag
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - Schönower SV 1928
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - FSV Bernau
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FC Strausberg - FV Preussen Eberswalde
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - SG Bornim
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FSV Babelsberg 74

23. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Bornim - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FC Schwedt 02
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - SV 1920 Zehdenick
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - Angermünder FC
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr FSV Bernau - FC Strausberg
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - Fortuna Babelsberg

24. Spieltag
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FC Strausberg - Schönower SV 1928
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr Angermünder FC - FSV Bernau
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - SG Bornim
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - FSV Babelsberg 74

25. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FC Schwedt 02
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr FSV Bernau - FV Preussen Eberswalde
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - Angermünder FC
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - FC Strausberg
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Bornim - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - Fortuna Babelsberg

26. Spieltag
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - Schönower SV 1928
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - SV 1920 Zehdenick
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FC Strausberg - SG Bornim
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr Angermünder FC - FSV Babelsberg 74

27. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV Bernau
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - FV Preussen Eberswalde
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Bornim - Angermünder FC
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FC Strausberg
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - Fortuna Babelsberg

28. Spieltag
So., 30.05.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FC Schwedt 02
So., 30.05.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - SV 1920 Zehdenick
So., 30.05.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SG Einheit Zepernick 1925
So., 30.05.27 00:00 Uhr FC Strausberg - SV Falkensee-Finkenkrug
So., 30.05.27 00:00 Uhr Angermünder FC - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
So., 30.05.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SG Bornim
So., 30.05.27 00:00 Uhr FSV Bernau - FSV Babelsberg 74

29. Spieltag
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - Schönower SV 1928
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SG Bornim - FSV Bernau
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FV Preussen Eberswalde
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Angermünder FC
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FC Strausberg
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - Fortuna Babelsberg

30. Spieltag
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - FC Schwedt 02
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FC Strausberg - SV 1920 Zehdenick
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr Angermünder FC - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FSV Bernau - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - SG Bornim