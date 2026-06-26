– Foto: Franziska Lindhorst
Landesliga Nord: Der vorläufige Spielplan ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 00:21 Uhr · 0 Leser
Der vorläufige Spielplan der Landesliga Nord steht fest und ist bei FuPa online.
1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Bernau - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Angermünder FC - SV 1920 Zehdenick
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Strausberg - FC Schwedt 02
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SG Bornim
2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FC Strausberg
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - Angermünder FC
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FV Preussen Eberswalde
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FSV Bernau
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Schönower SV 1928
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FSV Babelsberg 74
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FC 98 Hennigsdorf
3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Bernau - SV 1920 Zehdenick
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FC Schwedt 02
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Angermünder FC - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FC Strausberg - Fortuna Babelsberg
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Bornim - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SV Falkensee-Finkenkrug
4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FV Preussen Eberswalde
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - FSV Bernau
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - Schönower SV 1928
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FSV Babelsberg 74
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - SG Bornim
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - FC Strausberg
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - Angermünder FC
5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FC Schwedt 02
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Bernau - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - Fortuna Babelsberg
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Angermünder FC - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Bornim - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SV 1920 Zehdenick
6. Spieltag
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - Schönower SV 1928
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - FSV Babelsberg 74
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - SG Bornim
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FC Strausberg - Angermünder FC
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - FV Preussen Eberswalde
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FSV Bernau
7. Spieltag
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - Fortuna Babelsberg
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr FSV Bernau - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FC Strausberg
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV 1920 Zehdenick
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Bornim - FC Schwedt 02
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - BSC Fortuna Glienicke
8. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - SG Bornim
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr Angermünder FC - FV Preussen Eberswalde
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FC Strausberg - FSV Bernau
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - Schönower SV 1928
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FSV Babelsberg 74
9. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FC Strausberg
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr FSV Bernau - Angermünder FC
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - SV 1920 Zehdenick
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FC Schwedt 02
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Bornim - Fortuna Babelsberg
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - FC 98 Hennigsdorf
10. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Bernau
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr Angermünder FC - Schönower SV 1928
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FC Strausberg - FSV Babelsberg 74
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SG Bornim
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
11. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FV Preussen Eberswalde
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FC Schwedt 02
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Fortuna Babelsberg
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Bornim - FC Strausberg
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - Angermünder FC
12. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - SV 1920 Zehdenick
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FSV Bernau - Schönower SV 1928
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Babelsberg 74
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr Angermünder FC - SG Bornim
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FC Strausberg - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - SG Einheit Zepernick 1925
13. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - Fortuna Babelsberg
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FC Strausberg
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - Angermünder FC
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SG Bornim - FV Preussen Eberswalde
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - FSV Bernau
14. Spieltag
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV Babelsberg 74
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FSV Bernau - SG Bornim
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr Angermünder FC - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FC Strausberg - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SV 1920 Zehdenick
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FC Schwedt 02
15. Spieltag
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - Fortuna Babelsberg
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FC Strausberg
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - Angermünder FC
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FV Preussen Eberswalde
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FSV Bernau
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SG Bornim - Schönower SV 1928
16. Spieltag
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - Schönower SV 1928
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FSV Bernau
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FV Preussen Eberswalde
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - Angermünder FC
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - FC Strausberg
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SG Bornim - FSV Babelsberg 74
17. Spieltag
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FC Strausberg - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr Angermünder FC - FC Schwedt 02
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SV 1920 Zehdenick
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FSV Bernau - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - Fortuna Babelsberg
18. Spieltag
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - Schönower SV 1928
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FSV Bernau
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - FV Preussen Eberswalde
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - Angermünder FC
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FC Strausberg
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SG Bornim
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FSV Babelsberg 74
19. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FSV Bernau - FC Schwedt 02
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - SV 1920 Zehdenick
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SG Bornim - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FC Strausberg - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Angermünder FC - Fortuna Babelsberg
20. Spieltag
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - Schönower SV 1928
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FSV Bernau
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - FV Preussen Eberswalde
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - Angermünder FC
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - SG Bornim
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FSV Babelsberg 74
21. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - FC Schwedt 02
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SG Bornim - SV 1920 Zehdenick
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr Angermünder FC - FC Strausberg
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FSV Bernau - Fortuna Babelsberg
22. Spieltag
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - Schönower SV 1928
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - FSV Bernau
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FC Strausberg - FV Preussen Eberswalde
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - SG Bornim
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FSV Babelsberg 74
23. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Bornim - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FC Schwedt 02
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - SV 1920 Zehdenick
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - Angermünder FC
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr FSV Bernau - FC Strausberg
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - Fortuna Babelsberg
24. Spieltag
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FC Strausberg - Schönower SV 1928
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr Angermünder FC - FSV Bernau
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - SG Bornim
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - FSV Babelsberg 74
25. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FC Schwedt 02
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr FSV Bernau - FV Preussen Eberswalde
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - Angermünder FC
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - FC Strausberg
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Bornim - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - Fortuna Babelsberg
26. Spieltag
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - Schönower SV 1928
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - SV 1920 Zehdenick
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FC Strausberg - SG Bornim
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr Angermünder FC - FSV Babelsberg 74
27. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV Bernau
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - FV Preussen Eberswalde
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Bornim - Angermünder FC
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FC Strausberg
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - Fortuna Babelsberg
28. Spieltag
So., 30.05.27 00:00 Uhr BSC Fortuna Glienicke - FC Schwedt 02
So., 30.05.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - SV 1920 Zehdenick
So., 30.05.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - SG Einheit Zepernick 1925
So., 30.05.27 00:00 Uhr FC Strausberg - SV Falkensee-Finkenkrug
So., 30.05.27 00:00 Uhr Angermünder FC - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
So., 30.05.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SG Bornim
So., 30.05.27 00:00 Uhr FSV Bernau - FSV Babelsberg 74
29. Spieltag
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - Schönower SV 1928
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SG Bornim - FSV Bernau
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - FV Preussen Eberswalde
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Angermünder FC
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 - FC Strausberg
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV 1920 Zehdenick - FC 98 Hennigsdorf
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr FC Schwedt 02 - Fortuna Babelsberg
30. Spieltag
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr Fortuna Babelsberg - BSC Fortuna Glienicke
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf - FC Schwedt 02
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FC Strausberg - SV 1920 Zehdenick
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr Angermünder FC - SG Einheit Zepernick 1925
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - SV Falkensee-Finkenkrug
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FSV Bernau - SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr Schönower SV 1928 - SG Bornim