Landesliga Nord 2025/2026: Diese Transfers stehen fest

Die Vorfreude auf die Saison 2025/2026 in der Landesliga Nord wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams:
Angermünder FC
Zugänge: Joe Tetzner (Schönower SV 1928), Joshua Ziele (FC Schwedt 02), Nico Saarmann (FC Schwedt 02), Firat Sucsuz (Delay Sports Berlin), Leo Kraul (VfL Vierraden), Fabian Gehrt (LSV Zichow), Karim Ahmad (S.D. Croatia Berlin), Kai Niemann (FSV Bernau), Julian Baumgarten (FV Preussen Eberswalde)
Abgänge: keine
BSC Fortuna Glienicke
Zugänge: Kais Dabou (VfB Einheit zu Pankow 1893 II), David Edusei (VfB Einheit zu Pankow 1893 II), Nicolaus Zurawik (SC Staaken), Jonas Lück (SV Stern Britz 1889)
Abgänge: Nico Schwarz (SV Glienicke/Nordbahn), Moritz Stoll (FCK Frohnau 1975), Louis Benedikt Denner (SV 1920 Zehdenick), Mohammed Mustafa Acar (SC Borsigwalde 1910 Berlin), Mattis Raschke (FSV Bernau)
FC 98 Hennigsdorf
Zugänge: Sven Donnerhaak (TuS 1896 Sachsenhausen), Yorck Bettin (TuS 1896 Sachsenhausen), Tobias Rene Matthees (SpG Bötzow/Hennigsdorf), Luca Müller (SpG Bötzow/Hennigsdorf), Ben Schulze (SpG Bötzow/Hennigsdorf), Tibor Kreiger (FSV Basdorf), Jonas Morgner (SV Rot-Weiß Flatow), Niklas Drescher (SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren), Ramon Schulz (SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren)
Abgänge: Jan-Paul Platte (TuS 1896 Sachsenhausen), Timo Hirschle (TuS 1896 Sachsenhausen), Lucas Heidel (TSG Fortuna 21 Grüneberg), Constantin Ney (Unbekannt), Jannik Pfaender (Unbekannt), Liam Schlegel (Unbekannt), Ricky Schneider (Unbekannt), Sebastian Schulz-Wehnel (Unbekannt), Tino Sasse (Unbekannt), Karsten Schäfer (Hertha BSC III), Florian Galster (SV Grün-Weiß Bergfelde), David Viedt (SC Borsigwalde 1910 Berlin)
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Zugänge: Robert Fröhlich (Vereinslos)
Abgänge: Lea Sophie Bahnemann (Unbekannt), Matthias Schönknecht (TSG Einheit Bernau), Ibraima Cante (BSG Stahl Brandenburg), Noah Kerstein (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
FC Schwedt 02
Zugänge: Adrian Skorb (SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V), Rafal Mackowski (SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V), Marcin Adam Wawrzyniak (FV Preussen Eberswalde), Krystian Mariusz Peda (FV Preussen Eberswalde), Szymon Wierzchowski (SV Altlüdersdorf), Ahmad Kamel Mardnli (VSG Altglienicke II)
Abgänge: Luca Benedict Flemmig (Schönower SV 1928)
Fortuna Babelsberg
Zugänge: Eddy Förstel (Fortuna Babelsberg), Ben Vetter (Fortuna Babelsberg II), Jan Medewitz (Köpenicker FC), Andreas Gandrabur (Aus Italien )
Abgänge: Jerry Lutzmann (Ludwigsfelder FC), Tim Dethloff (Brandenburger SC Süd 05), Wandile Brice Dlamini (Ziel unbekannt), Adrian Hinrichs (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Jannick Niklas Möhr (Ziel unbekannt ), Jannis Oberbarnscheidt (Ziel unbekannt )
FSV Bernau
Zugänge: Dennis Ulbrich (SV Rüdnitz Lobetal 97), Tim Jauer (BFC Preussen II), Umutcan Kerem Karaca (SV Glienicke/Nordbahn), René Pütt (Füchse Berlin), Alexander Wuthe (TSV Rudow Berlin), Mattis Raschke (BSC Fortuna Glienicke), Dennis Rötzscher (TSV Rudow Berlin), Kevin Stephan (Füchse Berlin), Eike Ron Peters (FSV Bernau), Yannick Rieche (FSV Bernau), Luca Marschall (FSV Bernau), Jacob Koch (FSV Bernau), Hannes Straub (FSV Bernau)
Abgänge: Noah Wolf (ESV München-Ost), Kai Niemann (Angermünder FC), Slavko Kek (SC Borsigwalde 1910 Berlin), Luka Zdep (FSV Optik Rathenow), Jean-Pierre Dellerue (BSG Stahl Brandenburg), Andreas Boddenberg (1. FV Eintracht Wandlitz)
FV Preussen Eberswalde
Zugänge: Jannik Bachmann (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Diego Lima De Mello (BSG Stahl Brandenburg), Marten Schulz (SG Blankenburg), Patrice Donald Epale Otto (SFC Stern 1900)
Abgänge: Jan Geis (Türkspor Neu-Ulm), Ole Giese (TuS Leutzsch 1990), Felix Schönknecht (1. FC Finowfurt), Rico Musick (SpG Lichterfelde/Finow), Nick Matzat (Oranienburger FC Eintracht 1901), Artur Moge (Oranienburger FC Eintracht 1901), Jannis Theodor (TSG Einheit Bernau), Molimi Eyanbe Opeh (TSG Einheit Bernau), Julian Baumgarten (Angermünder FC), Nick Lange (SpG Lichterfelde/Finow), Marcin Adam Wawrzyniak (FC Schwedt 02), Krystian Mariusz Peda (FC Schwedt 02)
Schönower SV 1928
Zugänge: Luca Benedict Flemmig (FC Schwedt 02)
Abgänge: Marcus Erben (Karriereende), Joe Tetzner (Angermünder FC), Oliver Boche (Karriereende)
SG Bornim
Zugänge: Alexander Ost (Vereinslos), Florian Bitzka (Fortuna Babelsberg II), Djordje Pasic (SSC Teutonia II)
Abgänge: keine
SG Einheit Zepernick 1925
Zugänge: Justin Pehl (SG Union 1919 Klosterfelde), Maximilian Fildebrandt (TuS 1896 Sachsenhausen), Viacheslav Veybert (TSG Einheit Bernau), Dustin Warmbrunn (FC Concordia Wilhelmsruh 1895), Timm Gromelski (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Ozan Özer Pekdemir (Berlin Hilalspor), Robert Amuri (SV Altlüdersdorf), Yulian Andres Cordoba Moreno (BSV Eintracht Mahlsdorf)
Abgänge: Philip Opitz (SV Grün-Weiß Bergfelde), Oskar Piltz (Unbekannt), Tassilo Bahn (Unbekannt), Tassilo Bahn (Unbekannt - zum Juni 2025), Luke Ambach (Unbekannt - zum Juni 2025), Marinko Becke (Unbekannt - zum Juni 2025), Rodrigo De Jesus Mendes (Unbekannt - zum Juni 2025), Dennis Marc Häßler (Unbekannt - zum Juni 2025), Oskar Piltz (Unbekannt - zum Juni 2025), Tassilo Bahn (Unbekannt - zum Juni 2025), Iaia Coma (SG Einheit Zepernick 1925 II), Luca Sammartano (Unbekannt), Oskar Piltz (FSV Berolina Stralau 1901), Luca Sammartano (VfL Nauen), Dennis Marc Häßler (FC Concordia Wilhelmsruh 1895)
SV 1920 Zehdenick
Zugänge: Kevin Höpfner (SG Union 1919 Klosterfelde), Max Grundmann (SG Union 1919 Klosterfelde), Damir Zuvela (Brandenburger SC Süd 05), Dublin Schonig (Vereinslos), Süleyman Gül (Vereinslos), Louis Benedikt Denner (BSC Fortuna Glienicke), Sebastian Artur Krejcberg-Braksal (SC Victoria 1914 Templin), Kingsley Eyam Ogar (SC Victoria 1914 Templin)
Abgänge: Quintin Schönherr (SC Victoria 1914 Templin), Nicklas Hack (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Davide Ngom (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Christos Koka (Unbekannt), Juhan Sebastian Bermudez Manzano (Unbekannt), Ehab Chetaiwieh (Unbekannt), Jan Heumer (Unbekannt), Jonathan Vulu (Unbekannt), Rodger Bruse (Karriereende), Philipp Heidbrecht (FSV Union Fürstenwalde), Lorenzo Pablo Mbile Sanchez (SSC Südwest 1947), Lucas Karbe (SV Altlüdersdorf)
SV Eintracht Alt Ruppin
Zugänge: Sören Peschel (TuS 1896 Sachsenhausen II), Luca Wegner (TSV Wustrau), Kai Schwieghaus (Herzberger SV), Tim Kleeßen (MSV 1919 Neuruppin II), Philipp Wulff (MSV 1919 Neuruppin II)
Abgänge: Erik Gürtel (TSV Wustrau), Philipp Müller (Sv Schwarz Rot Neustadt), Hugo Bloch (unbekannt), Pascal Kornetzky (SV Eintracht Alt Ruppin II), Ole-Bastian Wagener (unbekannt), Philipp Müller (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Hugo Bloch (TSG Einheit Bernau)
SV Falkensee-Finkenkrug
Zugänge: Benjamin Baur (SV Blau-Gelb Falkensee)
Abgänge: Lucas Menne (SSC Teutonia)
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
Zugänge: Samir Mahmutagic (Oranienburger FC Eintracht 1901), Nicklas Hack (SV 1920 Zehdenick), Davide Ngom (SV 1920 Zehdenick), Jan-Arne Urner (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Karl Schultz (MSV 1919 Neuruppin II), Philipp Müller (SV Eintracht Alt Ruppin), Lukas Rantz (TSG Einheit Bernau), Moritz Rickart (Oranienburger FC Eintracht 1901 II), Filip Szalowicz (SV Altlüdersdorf), Jannik Beckström (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
Abgänge: Leon Schrobsdorff (Brandenburger SC Süd 05), Tristan Woitina (Unbekannt), Dominik Horstmann (Unbekannt), Enrico Malak (Unbekannt), Jann Priesemuth (Unbekannt), Franz Erdmann (Unbekannt), Franz Erdmann (ASV Weiß-Blau 01 Stendal), Jeffrey Kniestedt (SSV Havelwinkel Warnau), Dominik Horstmann (MSV 1919 Neuruppin), Tristan Woitina (VfL Nauen), Enrico Malak (VfL Nauen), Elivelton Souza Ferreira (Unbekannt), Malte Eric Thiele (2. Mannschaft)
SV Viktoria Potsdam
Zugänge: Sebastian Lemgau (Frohnauer SC 1946), Mathis Lange (SSV Havelwinkel Warnau), Lennard Lämmerhirt (SC 1903 Weimar)
Abgänge: Kristian Nicht (Eintracht Verlautenheide), Niklas Wegner (Ludwigsfelder FC)