Landesliga Nord 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams

Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in der Landesliga Nord aus?

1. FC Schwedt 0,50 (1 / 0 / 0 / 0 / 1)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)

1. FV Preussen Eberswalde 0,50 (1 / 0 / 0 / 0 / 1)

...

14. FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 4,50 (4 / 0 / 1 / 0 / 9)

14. FC 98 Hennigsdorf 4,50 (9 / 0 / 0 / 0 / 9)

16. SV Schwarz-Rot Neustadt 6,50 (8 / 0 / 1 / 0 / 13)

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

So sieht die aktuelle Tabelle der Landesliga Nord aus:

1. SV Viktoria Potsdam (Auf) 2 2-0-0 11:2 6

2. SG Einheit Zepernick 1925 2 2-0-0 7:1 6

3. FV Preussen Eberswalde 2 1-1-0 5:1 4

4. FSV Bernau 2 1-1-0 2:0 4

5. SV Eintracht Alt Ruppin 2 1-0-1 7:4 3

6. Angermünder FC (Auf) 2 1-0-1 3:5 3

7. FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 2 0-2-0 4:4 2

8. SV 1920 Zehdenick (Ab) 2 0-2-0 2:2 2

9. SV Falkensee-Finkenkrug 2 0-2-0 2:2 2

10. FC Schwedt 02 2 1-1-0 5:2 1

11. Schönower SV 1928 2 0-1-1 2:5 1

12. Fortuna Babelsberg (Ab) 2 0-1-1 1:4 1

13. BSC Fortuna Glienicke 2 0-1-1 4:10 1

14. FC 98 Hennigsdorf 2 0-0-2 0:6 0

15. SG Bornim 2 0-0-2 3:10 0

16. SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 2 0-2-0 5:5 -1