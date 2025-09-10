 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Anna Zeller

Landesliga Nord 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams

FuPa wirft einen Blick auf die Fairnesstabelle.

Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in der Landesliga Nord aus?

Fairness-Tabelle

Landesliga Nord

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)

1. FC Schwedt 0,50 (1 / 0 / 0 / 0 / 1)

1. FV Preussen Eberswalde 0,50 (1 / 0 / 0 / 0 / 1)

...

14. FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 4,50 (4 / 0 / 1 / 0 / 9)

14. FC 98 Hennigsdorf 4,50 (9 / 0 / 0 / 0 / 9)

16. SV Schwarz-Rot Neustadt 6,50 (8 / 0 / 1 / 0 / 13)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________

So sieht die aktuelle Tabelle der Landesliga Nord aus:

1. SV Viktoria Potsdam (Auf) 2 2-0-0 11:2 6
2. SG Einheit Zepernick 1925 2 2-0-0 7:1 6
3. FV Preussen Eberswalde 2 1-1-0 5:1 4
4. FSV Bernau 2 1-1-0 2:0 4
5. SV Eintracht Alt Ruppin 2 1-0-1 7:4 3
6. Angermünder FC (Auf) 2 1-0-1 3:5 3
7. FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 2 0-2-0 4:4 2
8. SV 1920 Zehdenick (Ab) 2 0-2-0 2:2 2
9. SV Falkensee-Finkenkrug 2 0-2-0 2:2 2
10. FC Schwedt 02 2 1-1-0 5:2 1
11. Schönower SV 1928 2 0-1-1 2:5 1
12. Fortuna Babelsberg (Ab) 2 0-1-1 1:4 1
13. BSC Fortuna Glienicke 2 0-1-1 4:10 1
14. FC 98 Hennigsdorf 2 0-0-2 0:6 0
15. SG Bornim 2 0-0-2 3:10 0
16. SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 2 0-2-0 5:5 -1

