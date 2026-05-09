Landesliga NO: 1860 atmet in 94. Minute auf! Fürth mit 7:2

Gestern fiel der Startschuss des 33. Spieltags in Schwabach, die 3:1 gegen Feucht gewannen. Auch heute siegte oft der Favorit. So gaben sich Forchheim und Münchberg keine Blöße im Duell um die Bayernliga-Relegation.
Der Jahn siegte vor 300 Zuschauern dank eines Doppelpacks von Christian Rzonsa mit 2:0. Münchberg traf gleich dreimal in Neuendettelsau. Lukas Köhler führte die Eintracht mit zwei Toren (5., 45.) zur 2:0-Pausenführung. In der 54. Minute sorgte Hofmann mit dem 3:0 für die Entscheidung. Durch die Siege der Konkurrenz ist der FSV Erlangen-Bruck raus aus dem Aufstiegsrennen. Trotz eines Tor-Spektakels gegen Meister Ammerthal. Mit 5:3 siegte der FSV nach 1:3-Rückstand. Ebenfalls im Torrausch befand sich am Samstag Quelle Fürth. Beim FC Vorwärts Röslau siegte die SG mit 7:2. Bester Torschütze: Daniel Shuranov, der vier Treffer erzielte. Im Abstiegskampf atmet 1860 Weißenburg auf. Gegen den feststehenden Absteiger Lauterhofen lag der TSV nach 57 Minuten 1:2 zurück, doch Kamalou Tchagouni (59.) und ein Last-Minute-Treffer von Noah Leitel (90+4.) brachten doch noch die drei Punkte. Damit hat Weißenburg den direkten Klassenerhalt jetzt selbst in der Hand. (Zu den Stimmen des Spieltags des 33. Spieltags der Landesliga Nordost.)
SpVgg Jahn Forchheim – TSV Windeck 1861 Burgebrach 2:0
SpVgg Jahn Forchheim: Moritz Prenzler, Christoph Hüllmandel, Max Schmitt, Christian Städtler, Fabian Hofmann (79. Jaice Schabel), Niklas Held (94. Patrick Schmidt), Nico Baumgartl, Maximilian Pierer von Esch, Patrick Hoffmann (73. Felix Hutzler), Nico Geyer (83. Tim Hofmann), Christian Rzonsa - Trainer: René Ebert
TSV Windeck 1861 Burgebrach: Jakob Voran, Luca Hörnes, Robin Bätz (76. Johannes Bayer), Jan Bäuerlein (79. Lukas Wirth), Daniel Baier, Philipp Hörnes, Michael Zirkel (19. Moritz Ludwig) (89. Jonas Selig), Lucas Beyer, Nico Plätzer, Nico Pinkert (76. Christopher Romaus), Marcel Kutzelmann - Spielertrainer: Bernd Baier
Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (Rieden) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Christian Rzonsa (32.), 2:0 Christian Rzonsa (60.)
Gelb-Rot: Maximilian Pierer von Esch (85./SpVgg Jahn Forchheim/)
SpVgg Mögeldorf 2000 – SV Buckenhofen 4:2
SpVgg Mögeldorf 2000: Valentin Freymann, Clemens Zink (65. Kimi Japec), Christian Lathe, Felix Walter, Serdal Özdil, Andre Lunz (77. Manuel Mrkonjic), Hendrik Behnisch, Fabian Schreiner, Eric Kornwachs Barjuan (69. Marco Winkler), Tanel Engin (77. Patrick Schiller), Levi Stark (85. Thabani Masuku) - Trainer: Manuel Bergmüller
SV Buckenhofen: Thomas Schuberth, Tobias Eisgrub, Robin Flaschka (82. Jonathan Gebhard), Lucas Eisgrub, Tobias Freimuth, Emil Nöhring (60. Abbas Jafari), Mauritz Zink, Niklas Korff (75. Christian Rösch), Lukas Schmittschmitt, Benedikt Kühn, Julian Friedhelm - Trainer: Markus Fischer
Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Hendrik Behnisch (6.), 1:1 Julian Friedhelm (14.), 2:1 Tanel Engin (63.), 2:2 Julian Friedhelm (81.), 3:2 Hendrik Behnisch (90.), 4:2 Hendrik Behnisch (90.+3)
Hier geht's zum Spielbericht zwischen Erlangen-Bruck und Meister Ammerthal.
FSV Erlangen-Bruck – DJK Ammerthal 5:3
FSV Erlangen-Bruck: Enis Izbudak, Tobias Hummel, Anton Gnerlich (64. Daniel Lustig), Nikolas Boukouvalas, Philip Messingschlager (57. Etienne Lamprecht), Nikola Milovski, Nicolas Wolf, Samuel Arles, Umut Doğan, Alexander Piller (57. Malik Pankey), Giuliano Nyary (66. Nemanja Pejovic) - Spielertrainer: Philip Messingschlager
DJK Ammerthal: Liam Niebisch, Daniel Gömmel, Dennis Weidner (46. Simon Koberstein), Marco Kaiser, Marcel Kaiser, Fabio Pirner (46. Jan-Luis Knisch), Simon Pirner, Florian Haller, Michael Janner, Tim Baierlein (46. Sebastian Schulik), Yaroslav Vlasenko (71. Vinzenz Stemp) - Trainer: Tobias Rösl
Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Tim Baierlein (6.), 1:1 Nicolas Wolf (18.), 1:2 Marcel Kaiser (19.), 1:3 Tim Baierlein (34.), 2:3 Nicolas Wolf (35.), 3:3 Nikola Milovski (41.), 4:3 Giuliano Nyary (60.), 5:3 Nikola Milovski (66.)
TSC Neuendettelsau – FC Eintracht Münchberg 0:3
TSC Neuendettelsau: Simon Einzinger, Alexander Roth (71. Moritz Herboldsheimer), Adam Roth, Simon Zenker (41. Julius Schöniger), Oliver Moll, Sven Krug (71. Ricardo Mountzouris), Michael Arnold, Melih May (71. Dennis Avramovic), Moritz Ortner, Maximilian Hirschmann, Kayhan Ali (50. Alexander Strauß) - Trainer: Dieter Kreiselmeier
FC Eintracht Münchberg: Jonas Lang, Julian Ott, Michael Söllner, Ferdinand Seifert, Jonas Köhler (70. Kevin Winter), Timo Frank, Emre Mal (64. Matteo Kolb), Paul Bienek (64. David Wich), Marvin Nöske (77. Pascal Vuckov), Mike Hofmann, Lukas Köhler (64. Noah Wich) - Trainer: Sandro Preißinger
Schiedsrichter: Gabriel Rau - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Lukas Köhler (5.), 0:2 Lukas Köhler (45. Foulelfmeter), 0:3 Mike Hofmann (54.)
TSV 1860 Weißenburg – SV Lauterhofen 3:2
TSV 1860 Weißenburg: Marco Jäger, Noah Leitel, Noah Schneider, Alexander Morgenroth (62. Marlon Schissler) (88. Tarik Nassam), Dragan Lazarevic (73. Yannik Krach), Marlon Schissler (88. Tarik Nassam), Kamalou Tchagouni (79. Michael Böhm) - Trainer: Christian Leibhard
SV Lauterhofen: Christoph Ortner (55. David Wildfeuer), Patrick Reim (70. Maximilian Iberler), Fabian Schmid, Bastian Meyer (85. Michael Kölbl), Fabian Scherer (55. Daniel Geitner) (62. Bastian Lößl), Daniel Geitner (62. Bastian Lößl) - Trainer: Gerd Klaus
Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Noah Leitel (10.), 1:1 Fabian Schmid (42.), 1:2 Bastian Meyer (57. Foulelfmeter), 2:2 Kamalou Tchagouni (59.), 3:2 Noah Leitel (90.+4)
FC Vorwärts Röslau – SG Quelle Fürth 2:7
FC Vorwärts Röslau: Matthias Karnitzschky, Luca Kurth (81. Nick Binder), Sebastian Knoblauch, Kevin Krassa, Tim Tröger, David Thoma (69. Mahsun Deniz), Tobias Benker, Lukas Lichtblau, Felix Schmidt, Korbinian Lang - Trainer: Rüdiger Fuhrmann
SG Quelle Fürth: Alexander Skowronek (78. Kjell Malkmus), Dennis Reinholz, Sebastian Schmidt, Vlad Stan Prigoana, Marvin Schimm, Georgios Kakavos, Adahan Arslan (56. Fabian Angermeier), Christian Haag (72. Giuliano Zannone), Kay Ramthun, Daniel Shuranov (62. David Griu), Eleftherios Grigoriadis - Trainer: Taner Koc
Schiedsrichter: Marc Treubert - Zuschauer: 78
Tore: 0:1 Daniel Shuranov (25.), 1:1 Luca Kurth (38.), 1:2 Kay Ramthun (43.), 1:4 Daniel Shuranov (45.), 1:3 Daniel Shuranov (45.), 1:5 Daniel Shuranov (61.), 2:5 David Thoma (65.), 2:6 Kay Ramthun (66.), 2:7 David Griu (75.)
Am Sonntag empfängt Gutenstetten nach dem Nichtantritt den TSV Nürnberg-Buch um 14 Uhr. Den Abschluss des 33. Spieltags bildet das Duell zwischen Unterreichenbach und Weisendorf. Von den letzten fünf Landesliga-Duellen gewann der ASV keines.
Der SC 04 Schwabach hat sich nach der 0:1-Pleite im Top-Spiel gegen Münchberg rehabilitiert. Mit 3:1 schlug die Mannschaft von Christopher Hofbauer den 1. SC Feucht. Der Start verlief quasi perfekt: Auf die frühe Führung durch Yannis Herger (14. Minute, Elfmeter) folgte das schnelle 2:0 durch Tobias Zillmann, doch nach der Pause schlug Feucht zurück. Joel Teukam Noumessi erzielte in der 62. Minute den Anschlusstreffer. Es blieb beim 2:1 aus Sicht des Heimteams bis kurz vor Schluss, als Herger mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie machte. Schwabach bleibt trotz des Sieges Tabellenfünfter, Feucht Elfter.
SC 04 Schwabach – 1. SC Feucht 3:1
SC 04 Schwabach: Tom Zierock, Tobias Zillmann (54. Paul Massari), Dominik Wackersreuther, Luis Weiß, Kevin Woleman, Jonas Winkler (68. Julian Arnold), Benjamin Papp (78. Aasem Abu-Baji), Tim Ruhrseitz (54. Wallace Omoregbee), Emil Götz, Jonas Sauerstein (83. Lucas Riegel), Yannis Herger - Trainer: Christopher Hofbauer
1. SC Feucht: Christos Iosifidis, Emil Petersson (46. Joel Teukam Noumessi), Nico Schlund, Florian Dietz, Francis Zuch (46. Dominik Boldogh), Leon Schoen (76. Ioannis Karasavvas), Arnes Faljic (90. Spyridon Geropoulos), Joel Jehnichen (46. Berkan Wild), Cedric Drewanz, Philipp Nutz, Julian Rauch - Trainer: Christian Ulhaas - Trainer: Felix Spielbühler
Schiedsrichter: Leopold Kellner (Oberhinkofen) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Yannis Herger (14. Foulelfmeter), 2:0 Tobias Zillmann (18.), 2:1 Joel Teukam Noumessi (62.), 3:1 Yannis Herger (90.+4)