 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Bottrop empfängt im Spitzenspiel den SV Scherpenberg.
Bottrop empfängt im Spitzenspiel den SV Scherpenberg. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Landesliga Niederrhein: Vorletzter Spieltag der Hinrunde live

Der VfB Bottrop kann mit dem SV Scherpenberg einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten, in Gruppe 1 dreht die 1. Spvg Solingen-Wald 03 schon einsam ihre Kreise.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Der Kracher des Spieltags ist zweifellos das Spitzenspiel zwischen dem VfB Bottrop und dem SV Scherpenberg. Mit einem Dreier würde sich das Team von Marco Hoffmann vorzeitig die Herbstmeisterschaft sichern. Tags darauf wird der SV Budberg im Kreisduell gegen den GSV Moers hoffen wieder in die Spur zu kommen. Der FC Kray und PSV Wesel hoffen im Aufeinandertreffen den Weg aus der Gefahrenzone anzustoßen.

In Gruppe 1 kann die 1. Spvg Solingen-Wald 03 sich weiter absetzen. Es geht gegen den SSV Bergisch Born. Dahinter ufert ein hart umkämpftes Rennen um Platz zwei aus. Der SC Kapellen und VSF Amern könnten dafür jeweils am spielfreien DV Solingen vorbeiziehen.

____

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 05.12.2025, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
20:00

Sa., 06.12.2025, 16:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
16:30

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:00

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:00live

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag
13.12.25 SC Union Nettetal - Victoria Mennrath
13.12.25 DV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
14.12.25 VfB 03 Hilden II - TSV Solingen
14.12.25 FC Remscheid - DJK Gnadental
14.12.25 SC Kapellen-Erft - ASV Einigkeit Süchteln
14.12.25 VSF Amern - SG Unterrath
14.12.25 SC Velbert - SSV Bergisch Born
14.12.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - 1. FC Wülfrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Sa., 06.12.2025, 16:15 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
16:15

Sa., 06.12.2025, 18:30 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
18:30

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:15

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:30

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:00live

____

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag
11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray
12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg
13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort
14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen
14.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg
14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 03.12.2025, 20:00 Uhr
Markus BeckerAutor