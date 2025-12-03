Landesliga Niederrhein: Vorletzter Spieltag der Hinrunde live

Der Kracher des Spieltags ist zweifellos das Spitzenspiel zwischen dem VfB Bottrop und dem SV Scherpenberg. Mit einem Dreier würde sich das Team von Marco Hoffmann vorzeitig die Herbstmeisterschaft sichern. Tags darauf wird der SV Budberg im Kreisduell gegen den GSV Moers hoffen wieder in die Spur zu kommen. Der FC Kray und PSV Wesel hoffen im Aufeinandertreffen den Weg aus der Gefahrenzone anzustoßen.

In Gruppe 1 kann die 1. Spvg Solingen-Wald 03 sich weiter absetzen. Es geht gegen den SSV Bergisch Born. Dahinter ufert ein hart umkämpftes Rennen um Platz zwei aus. Der SC Kapellen und VSF Amern könnten dafür jeweils am spielfreien DV Solingen vorbeiziehen.