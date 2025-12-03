Landesliga Niederrhein: Vorletzter Spieltag der Hinrunde live

Der Kracher des Spieltags ist zweifellos das Spitzenspiel zwischen dem VfB Bottrop und dem SV Scherpenberg. Mit einem Dreier würde sich das Team von Marco Hoffmann vorzeitig die Herbstmeisterschaft sichern. Tags darauf wird der SV Budberg im Kreisduell gegen den GSV Moers hoffen wieder in die Spur zu kommen. Der FC Kray und PSV Wesel hoffen im Aufeinandertreffen den Weg aus der Gefahrenzone anzustoßen.
In Gruppe 1 kann die 1. Spvg Solingen-Wald 03 sich weiter absetzen. Es geht gegen den SSV Bergisch Born. Dahinter ufert ein hart umkämpftes Rennen um Platz zwei aus. Der SC Kapellen und VSF Amern könnten dafür jeweils am spielfreien DV Solingen vorbeiziehen.
17. Spieltag
13.12.25 SC Union Nettetal - Victoria Mennrath
13.12.25 DV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
14.12.25 VfB 03 Hilden II - TSV Solingen
14.12.25 FC Remscheid - DJK Gnadental
14.12.25 SC Kapellen-Erft - ASV Einigkeit Süchteln
14.12.25 VSF Amern - SG Unterrath
14.12.25 SC Velbert - SSV Bergisch Born
14.12.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - 1. FC Wülfrath
11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray
12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg
13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort
14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen
14.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg
14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern
