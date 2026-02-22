 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Landesliga Niederrhein, Spieltag 20: alle Spiele, alle Tore!

In der Landesliga Niederrhein steigen diesmal fast alle Spiele am Sonntag, denn nur Victoria Mennrath und Viktoria Goch legen schon am Freitag und Samstag los.

von André Nückel · Heute, 16:18 Uhr
– Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

In der Landesliga Niederrhein steigen diesmal fast alle Spiele am Sonntag, denn nur Victoria Mennrath und Viktoria Goch legen schon am Freitag und Samstag los. Wie der 20. Spieltag der beiden Gruppen läuft, könnt ihr hier verfolgen.

____

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
0
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
4
1

Heute, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
1
1

Heute, 16:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
0
2

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1
0

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
0
1

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
0
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
4
1

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Gestern, 14:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
3
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
1
2

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
FC Kray
FC KrayFC Kray
3
3

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
2
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
1
0

____

Das ist der nächste Spieltag


21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath
So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft
So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

________________

