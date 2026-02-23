Landesliga Niederrhein, Spieltag 20: alle Daten in der Übersicht

In der Landesliga Niederrhein steigen diesmal fast alle Spiele am Sonntag, denn nur Victoria Mennrath und Viktoria Goch legen schon am Freitag und Samstag los. Wie der 20. Spieltag der beiden Gruppen läuft, könnt ihr hier verfolgen.
Victoria Mennrath – TSV Solingen 0:2
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel (65. Isa Özel), Jacob Küppers (76. Alex Alexandrov), Maurice Passage, Noah Kubawitz, Moussa Coulibaly (76. Wadim Kuliew), Miguel Werner (65. Oliver Krüppel), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
TSV Solingen: Tobias Bergen, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Armando Ciavarella (65. Elias Dittmann), Moritz Krause, Torben Rüdingloh, Alexander Klatt, Tim Schwarz, Jan Niklas Tkacik (90. Bohdan Melnyk), Jannik Weber (78. Justin Gregor Niedworok), Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Jan Niklas Tkacik (30. Foulelfmeter), 0:2 Alexander Klatt (41.)
SC Velbert – 1. Spvg. Solingen Wald 03 0:4
SC Velbert: Joel Lanz, Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Naoufal El Hamdani (61. Robin Strohmenger), Phil Pape, Moritz Overfeld (61. Julian Kray), Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic (79. Niklas Strauch), Laurenz Schott, Ayyoub Ichoutene (71. Linus Kaminski) (71. Phil Britscho) - Trainer: Christian Britscho
1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas, Leander Goralski, Vedran Beric, Noah Salau (75. Max Schreckenberg), Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht (84. Paul Marvin Caspar), Marco Donato Cirillo (69. Konstantinos Tsiougaris), Erkan Ari, Fabio Di Gaetano (46. Kingsley Sarpei), Enes Topal (80. Nikolaos Skondras) - Trainer: Daniele Varveri
Schiedsrichter: Loreen Mählitz - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Marco Donato Cirillo (62.), 0:2 Marco Donato Cirillo (68.), 0:3 Niklas Noah Albrecht (81.), 0:4 Nikolaos Skondras (85.)
DV Solingen – 1. FC Wülfrath 5:2
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Samir Azirar (88. Cedrik Stefan Synclair Mvondo), Servet Furkan Aydin, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc (83. Stanislao Apicella), Sercan Er (78. Mohamed Aaross), Ali-Can Ilbay, Tarkan Türkmen (67. Riyan Khan), Salim El Fahmi (80. Eray Yigiter) - Trainer: Deniz Aktag
1. FC Wülfrath: Mika Mrstik, Maik Bleckmann, Arman Corovic (74. Takamasa Kaneko), Ebrahim Omayrat (59. Florian Schikowski), Ryo Matsutaka, Youssef El Boudihi (46. Robin Köhler), Leon Bachmann, Toni Zupo, Gian-Luca Bühring, Athanasios Xiros (59. Amirhossein Hajiaghabozorgi), Timo Conde - Trainer: Joscha Weber
Schiedsrichter: Amin Lamsayah (Neuss) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tuncay Muhammet Altuntas (35.), 2:0 Ali-Can Ilbay (49.), 2:1 Gian-Luca Bühring (61.), 3:1 Sercan Er (74. Foulelfmeter), 4:1 Salim El Fahmi (76.), 5:1 Ali-Can Ilbay (86.), 5:2 Timo Conde (90.)
TuRU Düsseldorf – SSV Bergisch Born 1:2
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Nico Wehner, Maurice Kouendjin Bankoue, Emirhan Bülbül (81. Baron Osaruwense Asemota), Tsikwo Mankefor (78. Gian Luca Iseni), Macaulay Onyedikachi Nwulu (46. Melva Luzalunga), Hussein Hammouda, Selcuk Yavuz, Mohamed Darwish, Diyar Turan (75. Sahin Ayas) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset (38. Nicolas Edelmann), Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Gloire Sunda (63. Gael Ntolo), Tarik Makkaoui, Falk Simon Jorch (61. Anouar Isaoui), Ruben Schmitz-Heinen, Julian Bernhard, Muhammet-Fathi Ödemis (75. Luca Gonzalez Dantas), Marvin Brüggehoff, Germano Bonanno (92. Marvin Pak) - Trainer: Adis Babic - Trainer: Gennaro Buonocoro
Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Maurice Kouendjin Bankoue (34.), 1:1 Ruben Schmitz-Heinen (37.), 1:2 Luca Gonzalez Dantas (90.+1)
SC Union Nettetal – FC Kosova Düsseldorf 1:0
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman, Jan Pöhler (75. Archil Ismail), Reo Yoshida, Pascal Schellhammer, Chisato Suda, Noel Gergorec (67. Eron Saraci), Tomi Alexandrov (75. Phillip Spickenbaum), Branimir Galic (46. Mats Platen) (90. Anastasios Koutras) - Trainer: Kemal Kuc - Co-Trainer: Dominik Pasculli - Co-Trainer: Blerim Rrustemi
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita (75. Naser Ilazi), Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Joshua Sumbunu, Beslind Fazlija, Agan Ljeza (65. Leon Azemi), Egzon-Baijram Zendeli, Fatlum Ahmeti, Roman William Callan, Joel Konadu (71. Mohamed Karma) - Trainer: Ibo Cöl
Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Reo Yoshida (55.)
Gelb-Rot: Maurits Kerkman (40./SC Union Nettetal/)
SG Unterrath – DJK Gnadental 1:1
SG Unterrath: Max Möllemann, Ayoub Ben Haddaj, Michael Blum, Dustin Hörz, Aleksandr Rybakov (79. Nicola Paradi), Ibrahim Jaha (58. Elias Dian), Ahmad Ali (71. Noah Cain), Nicholas Farin Horn, Shuki Hamanosono, Soru Iwanaga (46. Antonio Munoz-Bonilla), Daniel Lee (71. Shunya Hashimoto) - Trainer: Daniel Beine - Co-Trainer: Tarek Idris
DJK Gnadental: Nico Bayer, Stephan Wanneck (58. Carl Mergenthal), Fatih Ferhat Sakar (80. Sebastian Spinrath), Tolga Erginer, Felix Dannenberg, Oluremi Martins Williams, Necirwan Khalil Mohammad, Anas Lambrabti (56. Denis Massold), Malte Hauenstein (71. Marco Lüttgen), Nico Kaufmann (90. Milos Jesic), Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky
Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Malte Hauenstein (34.), 1:1 Antonio Munoz-Bonilla (90.+2)
Rot: Max Möllemann (93./SG Unterrath/)
SC Kapellen-Erft – VfB 03 Hilden II 4:1
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Lorenz Kowalle (68. Jan Lukas Nosel), Luca Tim Jerz (77. Kazuki Hayashi), Bryan Schomann, Luis Giesen, Alexander Fuchs, Hiroya Suguro (77. Efe Özen), Nils Mäker, Leo Stegner (46. Dennis Höfling), Janis Waffenschmidt - Trainer: Lennart Ingmann
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Simon Metz, Koray Temiz (81. Chahir Abu Khorma), Azad Sari, Josip Bilac (60. Jaro Vogtmüller), Yavuz Erdogan (74. Marijan Prskalo), Ben Marcel Jelitte, Shuto Utsugi, Amine Feldaoui (46. Abdelilah Zarok), Yusuke Okuda, Jiyan Alessio Karakis (80. Nabil Abdoun) - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Niklas Andreas Schneider - Zuschauer: 184
Tore: 1:1 Luis Giesen (2.), 2:0 Alexander Fuchs (9.), 2:1 Jiyan Alessio Karakis (11.), 3:1 Nils Mäker (46.), 4:1 Dennis Höfling (64.)
FC Remscheid – ASV Einigkeit Süchteln 1:4
FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Jan Nsu Kayala (39. Koya Shirahata), Deniz Can Akbaba, Daniel Saibert, Dominik Heinen, Dimitrios Papadopoulos (46. Giuseppe Campana), Ramzi Ben Hamada (55. Luka Ojleski), Vittorio Di Mari, Furkan Tasdemir, Andrii Pedchenko (65. Peter John Efthimiou) - Trainer: Björn Joppe
ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Lennart Mehler (88. Finn Theißen), Paul Fröhling (83. Noah Benjamin Thimm), Lars Prigge (85. Alessio Hyka), Timur Enes, Justin Coenen, Janpeter Zaum (59. Bora Nurettin Kat), Leo Heinrich Rennett, Leonit Popova (80. Batuhan Arslanoglu) - Trainer: Volker Hansen
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Leo Heinrich Rennett (25.), 0:2 Lennart Mehler (35.), 0:3 Bora Nurettin Kat (60.), 0:4 Toni Weis (79.), 1:4 Giuseppe Campana (87.)
22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II
Viktoria Goch – SC Werden-Heidhausen 3:5
Viktoria Goch: Pascal Mollenhauer, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Alexander Möller (65. Jacob Falkhofen), Luca Palla, Gabriel Preuß, Levon Kürkciyan, Elias Koenen, Ilias El Moumen (88. Ahmed Miri), Florian Ortstadt (77. Jan Wilbers) - Trainer: Kevin Wolze
SC Werden-Heidhausen: Nils Franke, Jakob Schneider (74. Christfired Chisom Emmanuele), Niklas Cirkovic (86. Heiko Wirtz), Lennart Paul Richard Konietzko, Tim Homberg, Björn Homberg, Linus Thamm, Jacob Hans Mertes (81. Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia), Gianluca Carlo Nava (62. Reo Yoda), Max Richter, Justus Morten Becker (90. Elias Demirel) - Trainer: Danny Konietzko
Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Linus Thamm (33.), 0:2 Björn Homberg (38. Foulelfmeter), 1:2 Marvin Hitzek (45.), 1:3 Reo Yoda (62.), 2:3 Niklas Zaß (64.), 2:4 Justus Morten Becker (73.), 3:4 Jacob Falkhofen (77.), 3:5 Björn Homberg (90. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Jan Wilbers (90./Viktoria Goch/wiederholtes Foulspiel)
SG Essen-Schönebeck – SV Scherpenberg 1:1
SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Antony Brai, Erion Abazi (59. Henri Kvesa), David Lenze (46. Julius Nosal), Yassine Bentaleb (84. Niklas Parsch), Yasar Cakir, Volodymyr Honcharov, Luiz-Simon Kreisköther, Siegfried Kalonda (84. Semih Zorlu), Bryan Asagwara (70. Sebastian Neusser) - Trainer: Olaf Rehmann
SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga (81. Conner Marco Wastian), Jasin Saiti, Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca, Robin Fuhrmann (59. Tevfik Kücükarslan), Kaan Terzi (69. Arda Terzi), Baha Arslanboga, Vedad Music (64. Folarin Ibigoni Williams) - Trainer: Sven Schützek
Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Marcel Kretschmer (2.), 1:1 Folarin Ibigoni Williams (87. Eigentor)
Sportfreunde Hamborn 07 – 1. FC Lintfort 2:1
Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Nico Kuipers, Emre Bayrak, Gennaro Harling (81. Teoman Moustafa), Max Werner, Rashad Ouro-Akpo (58. Giuliano Cosma Salierno), Alexandros Chassanidis, Mahir-Can Kalpakli (54. Yusa Sentürk), Pascal Spors (80. Burkay Bostanci), Luka Blazevic (49. Gökdeniz Senlik) - Trainer: Soumiya Bouhadi
1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Rafael Vizuete Mora (61. Simeon Louma), Lars Hoffmeister (78. Robin Van Radecke), Jonas Haub, Ouassim El Abdouni (67. Taycan Köksel), Jan Ziebell (46. Jan Goretzki), Princely Ngangjoh (86. Matti Völkel), Abdoulaye Sall, Andre Rieger, Thorsten Kogel, Carlos Candido Pin - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke
Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Pascal Spors (5.), 2:0 Rashad Ouro-Akpo (36.), 2:1 Carlos Candido Pin (90.)
Gelb-Rot: Emre Bayrak (95./Sportfreunde Hamborn 07/Rudelbildung)
Gelb-Rot: Jan Philip Roolfs (95./1. FC Lintfort/Rudelbildung)
SV Budberg – Sportfreunde Niederwenigern 2:0
SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg (81. Jan Luca Häselhoff), Laurin Severith, Jeremy Umberg (70. Florian Mordt), Lennart Hahn, Niklas Ueberfeld, Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Felix Weyhofen (92. Luis Weyhofen), Moritz Paul, Oliver Nowak - Co-Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Co-Trainer: Andre Schulte
Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Marvin Schurig, Robin Duesmann (63. Niklas Nadolny), Finn Luca Baartz, Frederik Lach, Marcel Modro, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka, Sekvan Azad Rascho (81. Fynn Niklas Roß), Moreno Mandel (72. Marlon Anthony Williams JR) - Trainer: Marcel Kraushaar - Co-Trainer: Onur Saldamli - Co-Trainer: Carsten Neuhaus
Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Alessandro Hochbaum (22.), 2:0 Moritz Paul (34.)
PSV Wesel – VfB Bottrop 4:3
PSV Wesel: Kian Maurice Roscher, Timo Giese, Lennart Laader, Noah Habig, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Denys Ovsiannikov, Zinedine Funfack (82. Noah Karschti), Felix Gehrmann, Max Mahn, Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder
VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah (80. Samir Ismailov), Mick Matthes (66. Bjarne Neumann), Alexander Beloshapkin, Ahmed Jemaiel, Emin Aksu, Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Olcay Yilmaz (80. Junior Boateng), Nana Kwame Appiah (66. Mirac Özgen), Enes Bilgin - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking
Schiedsrichter: Stefan van Wickeren - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Max Mahn (30.), 1:1 Lasse Dittner (44.), 2:1 Max Mahn (54. Foulelfmeter), 3:1 Felix Gehrmann (70.), 3:2 Ahmed Jemaiel (83.), 4:2 Felix Gehrmann (84.), 4:3 Raphael Steinmetz (87.)
ESC Rellinghausen – Rhenania Bottrop 5:0
ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Erik May, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Malick-Montell Mourtala, Tom Holz (67. Maurice Muschalik), Simon Neuse (82. Berkan Eken), Malik Tchalawou, Luka Bosnjak (75. Raul Vazquez Maldonado), Edisher Ugrekhelidze (21. Aaron Oteng-Appiah) (46. Yousef Issa), Can Funke - Trainer: Sascha Behnke
Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel (81. Flavio Dietz), Jan Nübel, Lucas Bellingkrodt (69. Christian Jusik), Samuel Kahnert, Jonas Kimbesi (81. Ensar Demircan), Cem Sakız, Murat Berbero, Felix Gatner, Deniz Erdem (75. Talip Dikyologlu), Marc - Aime Rigione (69. Murat Berbero) - Trainer: Stefan Thiele
Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 35
Tore: 1:0 Tom Holz (23.), 2:0 Luka Bosnjak (62.), 3:0 Can Funke (69.), 4:0 Luka Bosnjak (74. Foulelfmeter), 5:0 Simon Neuse (81.)
VfB Speldorf – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:2
VfB Speldorf: Sebastian Speen, Carl Paul, Gabriel Heckerott (79. Constantin Redeker), Florian Meyer, Dominic Miller (80. Janis Timm), Karim El Moumen, Maximilian Fritzsche, Mertcan Akdeniz (59. Athanasios Tsourakis), Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Nils Unger, Alharth Aljassem, Luca Campe, Christopher Löffler, Marcel Welscher, Yves Busch (66. Berkant Gebes), Alison Rafael Leite Dos Santos (60. Joel Wyputa) (71. Maurice Tavio Y Huete), Nick Hillmann, Jeremy Metzler, Timm Florian Bungert - Trainer: Sascha Hense
Schiedsrichter: Marcel Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Karim El Moumen (22. Eigentor), 0:2 Jeremy Metzler (36.), 1:2 Yassin Merzagua (41.)
DJK Blau-Weiß Mintard – FC Kray 3:3
DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus, Leon Eschen (67. Noah Stemmer), Marvin Matten, Noah Jecksties, Nick Heppner, Niklas Nett (63. Lucas Elias Simos), Lukas Mühlenfeld, Serkan Güzel, Leon Fritsch (80. Fatih Koru) - Co-Trainer: Armend Butuci - Trainer: Marco Guglielmi
FC Kray: Raphael Koczor, David Leinweber, Djibril Tamsir Camara, Elvis Fioklou-Toulan, Raul Sossong Bautista, Edmond Kadrijaj (81. Ebeny Senior Nguimba), Juri Korte, Luca Kazelis (89. Dlovan Ibrahim), Milot Ademi (89. Elias Kraaß), Danilo Settimio Curaba, Benludvig Elad - Trainer: Dimitrios Pappas
Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Lukas Mühlenfeld (43.), 1:1 Milot Ademi (63.), 1:2 Milot Ademi (66.), 1:3 Benludvig Elad (71.), 2:3 Marvin Matten (73.), 3:3 Noah Stemmer (82.)
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath
So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft
So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: