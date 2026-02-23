Landesliga Niederrhein, Spieltag 20: alle Daten in der Übersicht

Viktoria Goch – SC Werden-Heidhausen 3:5

Viktoria Goch: Pascal Mollenhauer, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Alexander Möller (65. Jacob Falkhofen), Luca Palla, Gabriel Preuß, Levon Kürkciyan, Elias Koenen, Ilias El Moumen (88. Ahmed Miri), Florian Ortstadt (77. Jan Wilbers) - Trainer: Kevin Wolze

SC Werden-Heidhausen: Nils Franke, Jakob Schneider (74. Christfired Chisom Emmanuele), Niklas Cirkovic (86. Heiko Wirtz), Lennart Paul Richard Konietzko, Tim Homberg, Björn Homberg, Linus Thamm, Jacob Hans Mertes (81. Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia), Gianluca Carlo Nava (62. Reo Yoda), Max Richter, Justus Morten Becker (90. Elias Demirel) - Trainer: Danny Konietzko

Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Linus Thamm (33.), 0:2 Björn Homberg (38. Foulelfmeter), 1:2 Marvin Hitzek (45.), 1:3 Reo Yoda (62.), 2:3 Niklas Zaß (64.), 2:4 Justus Morten Becker (73.), 3:4 Jacob Falkhofen (77.), 3:5 Björn Homberg (90. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Jan Wilbers (90./Viktoria Goch/wiederholtes Foulspiel)



SG Essen-Schönebeck – SV Scherpenberg 1:1

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Antony Brai, Erion Abazi (59. Henri Kvesa), David Lenze (46. Julius Nosal), Yassine Bentaleb (84. Niklas Parsch), Yasar Cakir, Volodymyr Honcharov, Luiz-Simon Kreisköther, Siegfried Kalonda (84. Semih Zorlu), Bryan Asagwara (70. Sebastian Neusser) - Trainer: Olaf Rehmann

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga (81. Conner Marco Wastian), Jasin Saiti, Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca, Robin Fuhrmann (59. Tevfik Kücükarslan), Kaan Terzi (69. Arda Terzi), Baha Arslanboga, Vedad Music (64. Folarin Ibigoni Williams) - Trainer: Sven Schützek

Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Marcel Kretschmer (2.), 1:1 Folarin Ibigoni Williams (87. Eigentor)



Sportfreunde Hamborn 07 – 1. FC Lintfort 2:1

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Nico Kuipers, Emre Bayrak, Gennaro Harling (81. Teoman Moustafa), Max Werner, Rashad Ouro-Akpo (58. Giuliano Cosma Salierno), Alexandros Chassanidis, Mahir-Can Kalpakli (54. Yusa Sentürk), Pascal Spors (80. Burkay Bostanci), Luka Blazevic (49. Gökdeniz Senlik) - Trainer: Soumiya Bouhadi

1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Rafael Vizuete Mora (61. Simeon Louma), Lars Hoffmeister (78. Robin Van Radecke), Jonas Haub, Ouassim El Abdouni (67. Taycan Köksel), Jan Ziebell (46. Jan Goretzki), Princely Ngangjoh (86. Matti Völkel), Abdoulaye Sall, Andre Rieger, Thorsten Kogel, Carlos Candido Pin - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Pascal Spors (5.), 2:0 Rashad Ouro-Akpo (36.), 2:1 Carlos Candido Pin (90.)

Gelb-Rot: Emre Bayrak (95./Sportfreunde Hamborn 07/Rudelbildung)

Gelb-Rot: Jan Philip Roolfs (95./1. FC Lintfort/Rudelbildung)



SV Budberg – Sportfreunde Niederwenigern 2:0

SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg (81. Jan Luca Häselhoff), Laurin Severith, Jeremy Umberg (70. Florian Mordt), Lennart Hahn, Niklas Ueberfeld, Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Felix Weyhofen (92. Luis Weyhofen), Moritz Paul, Oliver Nowak - Co-Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Co-Trainer: Andre Schulte

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Marvin Schurig, Robin Duesmann (63. Niklas Nadolny), Finn Luca Baartz, Frederik Lach, Marcel Modro, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka, Sekvan Azad Rascho (81. Fynn Niklas Roß), Moreno Mandel (72. Marlon Anthony Williams JR) - Trainer: Marcel Kraushaar - Co-Trainer: Onur Saldamli - Co-Trainer: Carsten Neuhaus

Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Alessandro Hochbaum (22.), 2:0 Moritz Paul (34.)



PSV Wesel – VfB Bottrop 4:3

PSV Wesel: Kian Maurice Roscher, Timo Giese, Lennart Laader, Noah Habig, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Denys Ovsiannikov, Zinedine Funfack (82. Noah Karschti), Felix Gehrmann, Max Mahn, Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah (80. Samir Ismailov), Mick Matthes (66. Bjarne Neumann), Alexander Beloshapkin, Ahmed Jemaiel, Emin Aksu, Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Olcay Yilmaz (80. Junior Boateng), Nana Kwame Appiah (66. Mirac Özgen), Enes Bilgin - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking

Schiedsrichter: Stefan van Wickeren - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Max Mahn (30.), 1:1 Lasse Dittner (44.), 2:1 Max Mahn (54. Foulelfmeter), 3:1 Felix Gehrmann (70.), 3:2 Ahmed Jemaiel (83.), 4:2 Felix Gehrmann (84.), 4:3 Raphael Steinmetz (87.)



ESC Rellinghausen – Rhenania Bottrop 5:0

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Erik May, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Malick-Montell Mourtala, Tom Holz (67. Maurice Muschalik), Simon Neuse (82. Berkan Eken), Malik Tchalawou, Luka Bosnjak (75. Raul Vazquez Maldonado), Edisher Ugrekhelidze (21. Aaron Oteng-Appiah) (46. Yousef Issa), Can Funke - Trainer: Sascha Behnke

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel (81. Flavio Dietz), Jan Nübel, Lucas Bellingkrodt (69. Christian Jusik), Samuel Kahnert, Jonas Kimbesi (81. Ensar Demircan), Cem Sakız, Murat Berbero, Felix Gatner, Deniz Erdem (75. Talip Dikyologlu), Marc - Aime Rigione (69. Murat Berbero) - Trainer: Stefan Thiele

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Tom Holz (23.), 2:0 Luka Bosnjak (62.), 3:0 Can Funke (69.), 4:0 Luka Bosnjak (74. Foulelfmeter), 5:0 Simon Neuse (81.)



VfB Speldorf – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:2

VfB Speldorf: Sebastian Speen, Carl Paul, Gabriel Heckerott (79. Constantin Redeker), Florian Meyer, Dominic Miller (80. Janis Timm), Karim El Moumen, Maximilian Fritzsche, Mertcan Akdeniz (59. Athanasios Tsourakis), Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Nils Unger, Alharth Aljassem, Luca Campe, Christopher Löffler, Marcel Welscher, Yves Busch (66. Berkant Gebes), Alison Rafael Leite Dos Santos (60. Joel Wyputa) (71. Maurice Tavio Y Huete), Nick Hillmann, Jeremy Metzler, Timm Florian Bungert - Trainer: Sascha Hense

Schiedsrichter: Marcel Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Karim El Moumen (22. Eigentor), 0:2 Jeremy Metzler (36.), 1:2 Yassin Merzagua (41.)



DJK Blau-Weiß Mintard – FC Kray 3:3

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus, Leon Eschen (67. Noah Stemmer), Marvin Matten, Noah Jecksties, Nick Heppner, Niklas Nett (63. Lucas Elias Simos), Lukas Mühlenfeld, Serkan Güzel, Leon Fritsch (80. Fatih Koru) - Co-Trainer: Armend Butuci - Trainer: Marco Guglielmi

FC Kray: Raphael Koczor, David Leinweber, Djibril Tamsir Camara, Elvis Fioklou-Toulan, Raul Sossong Bautista, Edmond Kadrijaj (81. Ebeny Senior Nguimba), Juri Korte, Luca Kazelis (89. Dlovan Ibrahim), Milot Ademi (89. Elias Kraaß), Danilo Settimio Curaba, Benludvig Elad - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Lukas Mühlenfeld (43.), 1:1 Milot Ademi (63.), 1:2 Milot Ademi (66.), 1:3 Benludvig Elad (71.), 2:3 Marvin Matten (73.), 3:3 Noah Stemmer (82.)