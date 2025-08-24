 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Kann Goch die Sportfreunde aufhalten?
Kann Goch die Sportfreunde aufhalten? – Foto: Arno Wirths

Landesliga Niederrhein: So liefen die Spiele am Sonntag!

Landesliga Niederrhein: Viktoria Goch und die Sportfreunde Niederwenigern treffen wieder aufeinander. Der FC Remscheid empfängt den FC Kosova Düsseldorf zum Topspiel.

Am 2. Spieltag der Landesliga Niederrhein empfängt diesmal Viktoria Goch die Sportfreunde Niederwenigern, die erst kürzlich das direkte Duell im Niederrheinpokal gewonnen haben. In der Gruppe 1 erwartet der FC Remscheid den FC Kosova Düsseldorf zum Topspiel.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
5
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
0
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
3
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
0
2

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
5
1
Abpfiff

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
2
1
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 19:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
2
0
Abpfiff

Gestern, 16:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
4
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
FC Kray
FC KrayFC Kray
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
2
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
1
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
4
3
Abpfiff

