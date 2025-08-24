Landesliga Niederrhein: So liefen die Spiele am Sonntag!

Am 2. Spieltag der Landesliga Niederrhein empfängt diesmal Viktoria Goch die Sportfreunde Niederwenigern, die erst kürzlich das direkte Duell im Niederrheinpokal gewonnen haben. In der Gruppe 1 erwartet der FC Remscheid den FC Kosova Düsseldorf zum Topspiel.

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag

3. Spieltag

Mi., 27.08.25 19:45 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Kapellen-Erft

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SG Unterrath

So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DV Solingen

So., 31.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Remscheid

So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Victoria Mennrath

So., 31.08.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TuRU Düsseldorf

So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Union Nettetal

So., 31.08.25 15:30 Uhr TVD Velbert - VSF Amern

So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Velbert





Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag

3. Spieltag

Fr., 29.08.25 19:15 Uhr FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard

Sa., 30.08.25 16:00 Uhr VfB Bottrop - PSV Wesel

So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck

So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg

So., 31.08.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf

So., 31.08.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - GSV Moers

So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch

So., 31.08.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen

