Landesliga Niederrhein: So lief Spieltag 1

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen wird die neue Saison in der Landesliga Niederrhein eröffnet. Der 1. Spieltag hält außerdem Derbys zwischen Rhenania Bottrop und VfB Bottrop sowie FC Kosova Düsseldorf und TuRU Düsseldorf parat.
2. Spieltag
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Union Nettetal - TVD Velbert
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. FC Wülfrath
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Remscheid - FC Kosova Düsseldorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 24.08.25 15:30 Uhr VSF Amern - DJK Gnadental
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 24.08.25 15:30 Uhr DV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 24.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TSV Solingen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Unterrath - Victoria Mennrath
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr GSV Moers - SC Werden-Heidhausen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - Sportfreunde Niederwenigern
Sa., 23.08.25 16:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Mülheimer FC 97
So., 24.08.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FC Kray
So., 24.08.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 24.08.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Rhenania Bottrop
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Budberg - Sportfreunde Hamborn 07
So., 24.08.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - 1. FC Lintfort
So., 24.08.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Scherpenberg
