Landesliga Niederrhein: So lief der Spieltag!

Schon am Freitag war einiges in der Landesliga los, der SV Budberg und Viktoria Goch gewannen souverän, der SC Kapellen und TuRU Düsseldorf trennten sich torlos. Am Sonntag folgt wie üblich das weitere Feld. Tabellenführer in Gruppe 1, der SC Union Nettetal, bekommt es dabei mit dem stark aufspielenden Aufsteiger der 1. Spvg Solingen-Wald 03. Dazu misst sich der DV Solingen im Derby mit dem TSV Aufderhöhe. In Gruppe 2 kann der VfB Bottrop wieder auf Platz eins springen, bräuchte dafür einen Dreier gegen den GSV Moers.

9. Spieltag Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern

9. Spieltag

Fr., 10.10.25 19:15 Uhr FC Kray - SC Werden-Heidhausen

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr PSV Wesel - GSV Moers

Fr., 10.10.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Niederwenigern

Sa., 11.10.25 16:30 Uhr Rhenania Bottrop - SV Budberg

So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97

So., 12.10.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 12.10.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Hamborn 07

So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - Viktoria Goch

So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck

