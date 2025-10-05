 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
DV möchte die Tabellenspitze im Derby verteidigen.
DV möchte die Tabellenspitze im Derby verteidigen. – Foto: Markus Becker

Landesliga Niederrhein: So lief der Spieltag!

Landesliga Niederrhein: Der 8. Spieltag wird zwischen Freitag und Sonntag ausgetragen, unter anderem mit TuRU Düsseldorf gegen Kapellen-Erft oder Viktoria Goch gegen Rhenania Bottrop.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Schon am Freitag war einiges in der Landesliga los, der SV Budberg und Viktoria Goch gewannen souverän, der SC Kapellen und TuRU Düsseldorf trennten sich torlos. Am Sonntag folgt wie üblich das weitere Feld. Tabellenführer in Gruppe 1, der SC Union Nettetal, bekommt es dabei mit dem stark aufspielenden Aufsteiger der 1. Spvg Solingen-Wald 03. Dazu misst sich der DV Solingen im Derby mit dem TSV Aufderhöhe. In Gruppe 2 kann der VfB Bottrop wieder auf Platz eins springen, bräuchte dafür einen Dreier gegen den GSV Moers.

____

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1
1
Spieltext TuRU 80 - SC Kapellen

Heute, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
0
0
Spieltext VSF Amern - VfB Hilden II

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
0
0
Spieltext Nettetal - Solingen 03

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1
2
Spieltext FC Remscheid - SC Velbert

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
1
2
Spieltext DV Solingen - TSV Solingen

Heute, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1
2
Abpfiff
Spieltext TVD Velbert - FC Kosova

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
2
1
Spieltext Gnadental - ASV Süchteln

Heute, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
2
1
+Video
Spieltext Mennrath - SSV Born

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
0
2
Spieltext SG Unterrath - FC Wülfrath

____

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental
So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid
So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
5
0
+Video
Spieltext SV Budberg - DJK/SF Kate.

Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
FC Kray
FC KrayFC Kray
3
0
Abpfiff
+Video
Spieltext Niederwenig. - FC Kray

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
5
0
Abpfiff
+Video
Spieltext Vikt. Goch - Rhe. Bottrop

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
0
1
Spieltext GSV Moers - VfB Bottrop

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
5
0
+Video
Spieltext BW Mintard - PSV Wesel

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
0
3
Abpfiff
Spieltext Schönebeck - ESC Rellingh

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
1
0
Spieltext VfB Speldorf - FC Lintfort

Heute, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
2
1
Spieltext We.-Heidh. - Mülh. FC 97

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
2
3
Abpfiff
+Video
Spieltext Hamborn 07 - Scherpenberg

____

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:15 Uhr FC Kray - SC Werden-Heidhausen
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr PSV Wesel - GSV Moers
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Niederwenigern
Sa., 11.10.25 16:30 Uhr Rhenania Bottrop - SV Budberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 12.10.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 12.10.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - Viktoria Goch
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 05.10.2025, 16:41 Uhr
André NückelAutor