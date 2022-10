Landesliga Niederrhein: So lief der 8. Spieltag

Der 1. FC Mönchengladbach ist noch immer ohne Punktgewinn. – Foto: Theo Titz

Schon am Freitagabend startet der 8. Spieltag in der Landesliga mit dem Duell SV Genc Osman Duisburg gegen die DJK Arminia Klosterhardt. Weiteren Landesliga-Fußball gibt es dann am Samstag im Derby zwischen dem 1. FC Mönchengladbach und Victoria Mennrath. Die geballte Fußballkost wird derweil traditionell am Sonntag serviert.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle! _______________ Am Samstag spielte 1. FC Mönchengladbach - SC Victoria Mennrath

1. FC Mönchengladbach – Victoria Mennrath 6:2

1. FC Mönchengladbach: Solomon Martins, Florian Torrens, Max Lisiecki (61. Agon Lajqi), Marcel Lüft, Filip Milenovic (34. Emanuel Dacosta Boloko), Adel Hanifa (71. Yeseong Gwon), Aleksandar Milenovic (3. Leo Stegner) (82. Martini Lombaya), Emanuel Dacosta Boloko, Youssouf Dabo, Tomi Alexandrov, Leo Stegner (82. Martini Lombaya) - Trainer: Klaus Hammann

Victoria Mennrath: David Platen, Simon Littges, Julius Benders (57. Hans Christian Geiser), Nico Krätschmer (46. Simon Littges), Philipp Preckel, Noah Kubawitz, Robin Wolf, Stefan Linser, Nasser El Aboussi (57. Fabian Aron Szordykowski), Evgenij Pogorelov (68. Jonah Tiskens), Oliver Krüppel (46. Miguel Werner) - Trainer: Thomas Rohrbach - Trainer: Simon Netten

Schiedsrichter: Thorsten Tack () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Adel Hanifa (22.), 1:1 Evgenij Pogorelov (28.), 2:1 Marcel Lüft (33.), 3:1 Youssouf Dabo (44.), 4:1 Tomi Alexandrov (50.), 5:1 Florian Torrens (55.), 6:1 Tomi Alexandrov (63.), 6:2 Jonah Tiskens (84.) _______________ Diese Duelle gibt es am Sonntag VSF Amern - Rather SV

VSF Amern – Rather SV 2:2

VSF Amern: Olcay Türkoglu, Frederik Verlinden, Torben Esser, Nico Wehner, Johannes Hamacher, Hiroki Mizuno (77. Maximilian Gotzen), Lamin Fuchs, Hayato Takebata, Selman Sevinc, Ibrahim Arbag (81. Haruki Ishitsuka), Luca Dorsch - Trainer: Willi Kehrberg

Rather SV: Max Möllemann, Baris Atas, Yasin Özgede, Anes Danijali, Youssef El Boudihi, Minkyu Kim, Lejs Zenuni, Christian Bus (50. Hedon Terpeza), Yukichi Sasaki (75. Shohei Nelson Lukoma Yamashita), Bünyamin Dogan (89. Jordi Manuel Concellón Büring), Pascal Peponis - Trainer: Deniz Aktag

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch () - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Bünyamin Dogan (8.), 1:1 Luca Dorsch (54.), 2:1 Ibrahim Arbag (69.), 2:2 Anes Danijali (71.). _______________ SC Kapellen-Erft - SC Düsseldorf-West

SC Kapellen-Erft – SC Düsseldorf-West 0:3

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Lorenz Kowalle, Philip Suhr, Pablo Ramm, Efe Özen, Robert Wilschrey, Hajime Yokota, Celal-Can Yücel, Maik Ferber, Jan Nowak, Julian Garcia Ramon (73. Dzenan Sinanovic) - Trainer: Björn Feldberg

SC Düsseldorf-West: Timo Utecht, Huimang Park, Kenneth Miguel Eligon, Daichi Yamamoto (45. Hamza Naji), Kosei Fujita (82. Yassine Lekfif), Maciej Zieba, Martin Wagner, Hiromasa Sato (88. Toshiki Otsuki), Jack Tran, Diyar Turan (87. Erman Balikci) - Trainer: Goran Tomic

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf () - Zuschauer: 126

Tore: 0:1 Kosei Fujita (8.), 0:2 Kosei Fujita (37.), 0:3 Huimang Park (84.). _______________ FC Büderich - 1. FC Viersen

FC Büderich – 1. FC Viersen 1:0

FC Büderich: Justin Möllering, Julian Goroncy, Christ Kasela Mbona (77. Lucas Wienands), Ibrahim Kanat, Marius Pauly (77. Carlo Honoré Heinrich), Murat Yildiz, Orkun Akbaba, Dennis Durmus, Hendrik Kortgödde (81. Antonio Munoz-Bonilla), Fabian Gombarek (19. Abdelkarim Afkir) (67. Leon Jonah Lepper), Jan Niklas Kühling - Trainer: Denis Hauswald

1. FC Viersen: Elvedin Kaltak, Maximilian Pohlig, Nicolas Kiebel, Niels Louis Blaszczyk, Metin Türkay (46. Konstantine Jamarishvili), Emre-Ilhan Caraj, Miguel Jason Franz Bügler, Semih Cakir, Justin Butterweck (46. David Abugo) (84. Vensan Klicic), Giosué Joel Mangano, Petar Popovic - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Lukas Krings () - Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Jan Niklas Kühling (45. Handelfmeter)

Rot: Miguel Jason Franz Bügler (45./1. FC Viersen/). _______________ SG Unterrath - VfB Hilden II

SG Unterrath – VfB 03 Hilden II 1:2

SG Unterrath: Jawad Bouhraou, Daniel Marcel Becker, Denis Sitter, Fabrizio Leone, Hüseyin Mert Aflaz (88. Mahmut Karaca), Necirwan Khalil Mohammad (88. Kelsey Duah Ramstijn), Ferdi Acar, Faouzi El Makadmi (47. Bendix Staade), Ionas-Apostolos Frantzozas, Zissis Alexandris, Milan Senic - Trainer: Tarek Idris - Trainer: Muhammet Isiktas

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Miko Kurth, Nils Alexander Piotraschke, Kai Stanzick, Dominik Rodrigues Figueiredo, Chrisowalandis Papadopoulos, Jona Simon, Moritz Holz (76. Giacomo Russo), Lukas Lier (91. Niklas Strunz), David Szewczyk (58. Marco Tassone), Adrian Zdjelar (86. Joshua Schneider) - Trainer: Zlatko Mustedanagic

Schiedsrichter: Isman Mourad () - Zuschauer: 66

Tore: 1:0 Ionas-Apostolos Frantzozas (54.), 1:1 Marco Tassone (80.), 1:2 Chrisowalandis Papadopoulos (82.). _______________ ASV Süchteln - VfR Krefeld-Fischeln

ASV Einigkeit Süchteln – VfR Krefeld-Fischeln 4:0

ASV Einigkeit Süchteln: Philip Grefkes, Burak Akarca, Maurice Bock, Toni Weis, Johannes Leske (89. Jonas Landwehrs), Philipp Kremer (90. Semih Sever), Paul Fröhling, Hiromasa Kawamura (73. Alexander Verlinden), Shota Arai (85. Emmanuel Adu), Janpeter Zaum, Bora Nurettin Kat (63. Tobias Busch) - Trainer: Frank Mitschkowski

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Stjepan Tomas, Mehmet Can Cetin, Bonko Smoljanovic (15. Amin Azdouffal), Emre Terzi, Ilay Baris (63. Kevin Bodden), Tomoki Fujihira, Patrick Pasthy, Maciej Jan Herod, Lars Marcel Werth-Jelitto, Dario Krezic - Trainer: Karl-Heinz Himmelmann

Schiedsrichter: Andreas Schmitz () - Zuschauer: 123

Tore: 1:0 Hiromasa Kawamura (2.), 2:0 Paul Fröhling (77.), 3:0 Tobias Busch (83.), 4:0 Tobias Busch (86.). _______________ >>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1! _______________ Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle! _______________ Diese Partie gab es am Freitag SV Genc Osman - DJK Arminia Klosterhardt

SV Genc Osman Duisburg – DJK Arminia Klosterhardt 0:3

SV Genc Osman Duisburg: Muhammet Sadiklar, Hakan Yildirim, Etinosa Igbionawmhia (46. Deniz Steven Zarifoglu), Burak Bayram, Gianluca Gerome Buhlmann (73. Yusuf Cemal Cicekdal), Tevfik Kücükarslan, Samed Basol, Emre Onur (83. Melih Can Evcil), Mert Yagci, Luis Bukvasevic (69. Hussein Alameddine), Samet Sadiklar - Trainer: Ilyas Basol - Trainer: Cemil Alabas

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Serhat Sat, Felix Hohmann, Jarmain-Jamal Osei Bonsu, Mirac Bayram, Juliano Ismanovski (72. Ohashi Rikiya), Samuel Zegadlo, Fabian Abel (87. Jannik Bystron), Philipp Melzer (23. Marvin Paßing), Niklas Daunheimer (59. Joel Zwikirsch), Deniz Erdem (85. Kuon Terazawa) - Trainer: Marcel Landers - Trainer: Nils Keiser

Schiedsrichter: Alexander Windges (Düsseldorf) - Zuschauer: 115

Tore: 0:1 Samuel Zegadlo (5.), 0:2 Deniz Erdem (40.), 0:3 Niklas Daunheimer (43.) _______________ Das sind die Spiele am Sonntag PSV Wesel - DJK Sportfreunde Lowick

PSV Wesel – DJK Sportfreunde 97/30 Lowick 2:1

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Johannes Bruns, Jona Sobotta (29. Timo Giese), Lennart Laader, Lauritz Meis, Jost Kasparek (71. Philipp Divis), Luis Jakob Blaswich, Florian Karwath, Felix Gehrmann (90. Luca Malberg), Berkan Toptas (77. Viktor Sawatzki), Necati Güclü (90. Dennis Bartsch) - Trainer: Björn Assfelder - Trainer: Admir Begic

DJK Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Tom Lorei (69. Fabian Streib), Oskar Tünte, Rene Üffing, David Rehms (37. Nick Ebben), Mohamed Mislemani, Jens Terörde (20. Ben Schücker), Henning Bruns, Lukas Oostendorp (78. Henning Ternes), Hassan Mislemani (78. Maximilian Overbeck), Taric Boland - Trainer: Markus Veelmann - Trainer: Sebastian Bühs - Trainer: Alessandro Duro

Schiedsrichter: Nico Neuhaus (Essen) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Jens Terörde (8.), 1:1 Necati Güclü (39. Foulelfmeter), 2:1 Necati Güclü (64. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Taric Boland (45./DJK Sportfreunde 97/30 Lowick/Unsportlichkeit ). _______________ VfB Bottrop - SV Scherpenberg

VfB Bottrop – SV Scherpenberg 1:3

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Enes Kodaman, Emre Köksal, Hussein Solh, Tugay Tekin, Enes Aksap, Ahmed Jemaiel, Alpay Cin, Nusret Miyanyedi, Leon Stöhr, Rene Biskup - Trainer: Michael Schrank

SV Scherpenberg: Tobias Prigge, Nico Frömmgen, Hendrik Willing, Raffael Schütz, El Houcine Bougjdi, Tim Ramroth, Yunus Emre Kocaoglu, Valdet Totaj, Andre Meier, Maximilian Stellmach, Darius Strode - Trainer: Deniz Günes - Trainer: Ralf Gemmer - Trainer: Fabian Scholz

Schiedsrichter: John Sahhar () - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Darius Strode (5.), 0:2 Maximilian Stellmach (10.), 1:2 Rene Biskup (63.), 1:3 Darius Strode (70.)

Rot: Hussein Solh (55./VfB Bottrop/Notbremse )

Besondere Vorkommnisse: Nico Frömmgen (SV Scherpenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Joel Frenzel (56.). _______________ TuS Fichte Lintfort - SV Hönnepel-Niedermörmter

TuS Fichte Lintfort – SV Hönnepel-Niedermörmter 2:2

TuS Fichte Lintfort: Stefan Hüpen, Lars Hoffmeister, Stefan Kapuscinski, Rafael Vizuete Mora, Cedrik Sprenger, Marvin Ehis, Emirhan Karaca (72. Alen Brajic), Elias Bergmann (77. Mehmet-Ali Cengiz), Robin van Radecke (90. Can Yasar), Julian Thiel, Gabriel Derikx (87. Tayfun Öztürk) - Trainer: Meik Bodden

SV Hönnepel-Niedermörmter: Dominik Langenberg, Marvin Hitzek, Camara Kessery, Jonathan Brilski, Peter Mayr (81. Tobias Claaßen), Marvin Müller, Baran Özcan (68. Biyan Kesen), Alpay Erdem (61. Sandro Jakopic), Elidon Bilali (61. Arda Gözüdok), Marko Cvetkovikj (61. Jovan Milosavljevic), Pedro Santiago Cejas - Trainer: Thomas Geist

Schiedsrichter: Marco Jerneitzig (Neuss) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Robin van Radecke (28.), 2:0 Julian Thiel (55.), 2:1 Marvin Müller (83.), 2:2 Pedro Santiago Cejas (90.+3)

Gelb-Rot: Jonathan Brilski (76./SV Hönnepel-Niedermörmter/Foul, was eigentlich glatt rot sein muss )

Rot: Arda Gözüdok (89./SV Hönnepel-Niedermörmter/Geht nach einer Entscheidung den Assistenten an )

Besondere Vorkommnisse: Alen Brajic (TuS Fichte Lintfort) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (77.).

_______________ Spvgg Sterkrade-Nord - Mülheimer FC 97

Spvgg Sterkrade-Nord – Mülheimer FC 97 2:3

Spvgg Sterkrade-Nord: Haakon Johannes Pomorin, Maximilian Abel (40. Steffen Murke), Fynn Rauschtenberger, Yukiya Numakura (40. Mahmoud Nuno El-Dorr), Nico Kuipers, Oguzhan Cuhaci, Wassim Jabri (83. Guido-Can Brühl), Masaya Sasaki (66. Ali Al-Hakim), Ömer Akbel (66. Younes Abdelhedi), Tim Falkenreck, Damian Vergara Schlootz - Trainer: Dennis Charlier

Mülheimer FC 97: Tolunay Isik, Jesaja Tochi Kenechukwu Maluze, Nurettin Kayaoğlu, Celal Karabudak, Sahin Karabudak, Leon Janberk Anadol, Sandro Garcia Melian, Paul Ihnacho Ikechukwu, Argjent Emrula (54. Serdy Nguala), Delowan Nawzad, Arman Corbo - Trainer: Bartosz Maslon

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Arman Corbo (8.), 0:2 Arman Corbo (21.), 1:2 Damian Vergara Schlootz (32. Handelfmeter), 1:3 Argjent Emrula (36.), 2:3 Tim Falkenreck (72.)

Gelb-Rot: Leon Janberk Anadol (30./Mülheimer FC 97/)

Gelb-Rot: Tim Falkenreck (86./Spvgg Sterkrade-Nord/). _______________ TSV Wachtendonk-Wankum - Blau-Weiß Dingden

TSV Wachtendonk-Wankum – SV Blau-Weiß Dingden 1:2

TSV Wachtendonk-Wankum: Lars Bergner, Philipp Cox, Pascal Gubala (76. Markus Müller), Sören Höffler, Alexander Rasch, Benjamin Dolle, Nick Armbrüster (69. Robin Baumgart), Kai Baumeister (81. Patrick Mertens), Tobias Tatzel (75. Ervin Jean-Pierre), Malik Bongers, Niclas Hoppe - Trainer: Markus Müller

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Michael Leyking, Jonas Beckmann, Kevin Juch (90. Espen Luis Schürmann), Matties Volmering, Robin Volmering, Jonas Schneiders, Christian Görkes, Jan-Niklas Haffke (74. Tim Vehns), Christian Gurny (90. Memetsah Cakar), Mohamed Salman (85. Redon Brija) - Trainer: Dirk Juch

Schiedsrichter: Markus Mertens (Oberhausen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Mohamed Salman (31.), 0:2 Kevin Juch (81.), 1:2 Patrick Mertens (86.). _______________ SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde Broekhuysen

SGE Bedburg-Hau – Sportfreunde Broekhuysen 0:0

SGE Bedburg-Hau: Jendrik-Jan-Alexander Maas, Sebastian van Brakel (50. Lukas Ehrhardt), Marvin Kresimon, Martin Tekaat, Robin Deckers (46. Felix Beeker), Ciwan-Ozan Özdemir, Leon Claaßen, Tom Versteegen, Henrik Schümmer, Falko Kersten, Jefferson Vanilson Gola - Trainer: Sebastian Kaul - Trainer: Sebastian van Brakel

Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Christoph Elspaß (61. Igor Puschenkow), Joshua Frenzen, Luca Schmermas, Jan Teegelbeckers, Justin Theelen, Norman Kienapfel, Coen Aarts, Stan Hesen (80. Max Brusius), Yannis Weyers, Sven van Bühren - Trainer: Sebastian Clarke - Trainer: Philipp Venten

Schiedsrichter: Leon Schaafs (Krefeld) - Zuschauer: 170

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore. _______________ >>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2! _______________ Landesliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle! _______________ Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard

Sportfreunde Niederwenigern – DJK Blau-Weiß Mintard 4:1

Sportfreunde Niederwenigern: Jan Dehl, Sergej Stahl, Paul Schütte, Jordi Barrera, Jakob Elias Heufken (79. Damian Peterburs), Fabian Lümmer (67. Hibiki Matsuno), Frederick Gipper (72. Benno Peter Laschet), Marc Fabian Rapka, Paul Anton Renneberg (75. Sascha Friedrich), Florian Machtemes (50. Steffen Köfler), Daiki Matsubara - Trainer: Marcel Kraushaar

DJK Blau-Weiß Mintard: Dominic Haas, Seijo Maruyama (64. Nico David Erbslöh), Nico David Erbslöh, Nick Heppner, Ben Kastor, Niklas Nett, Fatih Koru (46. Henry Schäumer), Serkan Güzel, Moreno Mandel, Tobias Kolb, Timo Conde - Trainer: Christian Knappmann

Schiedsrichter: Florian Feike () - Zuschauer: 199

Tore: 1:0 Jordi Barrera (4.), 2:0 Paul Anton Renneberg (9.), 3:0 Florian Machtemes (35.), 4:0 Daiki Matsubara (50.), 4:1 Moreno Mandel (56. Foulelfmeter). _______________ 1. FC Wülfrath - SC Velbert

1. FC Wülfrath – SC Velbert 2:1

1. FC Wülfrath: Linus Sacher, Ozan Tatli, Maikel Klein, Benjamin Jezussek, Dennis Krol, Luis Rosenecker, Oliver Stengelin (61. Vitaliy Golik), Seiya Gotanda, Fabian Marlon Lang (57. Everard Mensah), Filippas Filippou (89. Koki Sugisawa), Engincan Yildiz (74. Alpha Kojo Baah Tandoh) - Trainer: Leo Petereit - Trainer: Dennis Wienhusen

SC Velbert: Daniel Schäfer, Antonio Militello, Tolga Can Lafatan, Burak Demirdere, Besim Fazlija, Mete Kalinci, Phil Pape, Ryui Koyama, Giuseppe Sparacio (74. Shpetim Hasani), Yuta Sakamaki, Andri Buzolli - Trainer: Dennis Czayka

Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen () - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Ryui Koyama (20.), 1:1 Filippas Filippou (47.), 2:1 Ozan Tatli (82.). _______________ SV Wermelskirchen - VfB Frohnhausen

SV Wermelskirchen – VfB Frohnhausen 3:2

SV Wermelskirchen: Martin Schoberth, Alexander Kelm, Frederik Streit, Maxim Vlasiuc, Eray Yigiter (84. Ali Eren Eryürük), Luca Lilliu (53. Yannick Raufeiser), Resit Cetin (57. Clinton Mampuya), Yunus Emre Circir, Tom Paß (72. Erik August), Umut Demir, Aydin Türksoy (58. Leonhard Fronia) - Trainer: Sebastian Pichura

VfB Frohnhausen: Andre Bley, Kenson Götze, Burak Bahadir, Sedat Disci (46. Issa Adnan Said), Dasilva Mavinga Matondo (72. Nico Köhler), Dominique Wassi, Robin Köhler, Nick Hillmann (72. Halil Bulut), Issa Issa, Chamdin Said, Zaven Varjabetyan - Trainer: Issam Said

Schiedsrichter: Ömer Faruk Yildirim () - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Robin Köhler (34.), 1:1 Clinton Mampuya (58.), 2:1 Leonhard Fronia (63.), 3:1 Leonhard Fronia (88.), 3:2 Chamdin Said (90.+3). _______________ ESC Rellinghausen - FC Remscheid

ESC Rellinghausen – FC Remscheid 0:2

ESC Rellinghausen: Björn Tobias Heußen, Niklas Piljic (75. Julian Haase), Simon Spazier, Nico Beckmann, Adrian Saitovski, Dominik Huxholt, Julian Bluni, Giuseppe Raudino (32. Aiman Salmi) (80. Reid Osei), Tom Holz (67. Tobias Doil), Eugen Pirogov, Niklas Nadolny - Trainer: Sascha Behnke

FC Remscheid: Maurice Horn, Malte Lüttenberg, Serhat Kacmaz, Haci Bayram Köseoglu, Michele Buscemi, Armen Shavershyan, Lucas Bernhard Kupfer (70. Marvin Blume), Daniel Saibert, Patrick Posavec (65. Sebastian Bamberg), Francesco Leonardo Di Donato (81. Hammza Al Khalil), Germano Bonanno (82. Moritz Kerkien) - Trainer: Marcel Heinemann

Schiedsrichter: Fabian Spitzer (Duisburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Patrick Posavec (48.), 0:2 Francesco Leonardo Di Donato (76.). _______________ SpVgg Steele - SC Reusrath

SpVgg Steele – SC Germania Reusrath 1:4

SpVgg Steele: Marvin Lippe, Dominic Hörstgen, Fabian Handke, Bastian Lübeck, Maurice Muschalik, Sekvan Azad Rascho, Ivan Wetshemungu, Yassine Bel-Mustapha, Timo Nickel, Mahde Hadekhalaf Kaeede, Louis Smeilus - Trainer: Dirk Möllensiep

SC Germania Reusrath: Maurice Okicic, Fabian Steinhäuser, Jonas Hergesell, Louis Kubny, Niklas Paul Beckmann, Pascal Hinrichs, Benjamin Wadenpohl, Paul Degner, Justin Neufeld, Maximilian Steinebach, Moritz Kaufmann - Trainer: Patrick Kommoß - Trainer: Jan Kinnen

Schiedsrichter: Marcel Herrmann () - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Paul Degner (9.), 0:2 Maximilian Steinebach (20.), 0:3 Maximilian Steinebach (57.), 1:3 Bastian Lübeck (82.), 1:4 Moritz Kaufmann (90.). _______________ FSV Vohwinkel - DV Solingen