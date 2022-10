Ein weiterer voller Landesliga-Spieltag steht an diesem Wochenende an. – Foto: Maurice Ripkens

Landesliga Niederrhein: So lief der 10. Spieltag! Landesliga: Folgende Spiele gab es in den Landesligen am Niederrhein an diesem Wochenende.

In der Landesliga, Gruppe 2, traf der SV Scherpenberg als Spitzenreiter bereits am Freitagabend auf Blau-Weiß Dingden, wobei sich Mohamed Salman als Vierfach-Torschütze beim 4:1 der Dingdener ein kleines Denkmal setzte. In Gruppe 1 empfing der ASV Süchteln den Rather SV (wir berichteten hier über die Freitagsspiele). Die meisten Spiele finden derweil wie gewohnt am Sonntag statt und sorgen da für einen spannenden letzten Spieltag im Oktober.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle! Diese Partie findet am Freitag statt ASV Süchteln - Rather SV

_______________ Folgendes Spiel gibt es am Samstag 1. FC Mönchengladbach - SC Düsseldorf-West

_______________ Das sind die Duelle am Sonntag 1. FC Viersen - Victoria Mennrath

_______________ Holzheimer SG - VfB Hilden II

_______________ SC Kapellen-Erft - VSF Amern

_______________ SG Unterrath - VfR Krefeld-Fischeln

_______________ >>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1! ASV Einigkeit Süchteln – Rather SV 2:1

ASV Einigkeit Süchteln: Jens Lonny, Burak Akarca, Maurice Bock, Johannes Leske, Toni Weis, Paul Fröhling, Karsten Robertz (76. Angelo Recker), Hiromasa Kawamura (77. Alexander Verlinden), Johannes Wilms, Tobias Busch (80. Bora Nurettin Kat), Janpeter Zaum - Trainer: Frank Mitschkowski

Rather SV: Kaito Ikeda, Anes Danijali, Baris Atas (66. Flakrim Islami), Tijan Saidy Sally, Yasin Özgede (66. Jordi Manuel Concellón Büring), Youssef El Boudihi, Minkyu Kim, Lejs Zenuni (61. Pascal Peponis), Matthias Fenster, Yukichi Sasaki (54. Hedon Terpeza), Bünyamin Dogan - Trainer: Deniz Aktag

Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Youssef El Boudihi (5.), 1:1 Tobias Busch (32. Foulelfmeter), 2:1 Janpeter Zaum (52.)

Gelb-Rot: Anes Danijali (89./Rather SV/).



1. FC Mönchengladbach – SC Düsseldorf-West 0:1

1. FC Mönchengladbach: Solomon Martins, Luis Lisiecki (64. Mincheol Kim), Filip Milenovic, Philmon Gabriel Tecleab, Max Lisiecki, Shogo Taniguchi, Marcel Lüft, Florian Torrens, Adel Hanifa (64. Ryoya Aota), Yeseong Gwon (62. Martini Lombaya), Tomi Alexandrov - Trainer: Klaus Hammann

SC Düsseldorf-West: Timo Utecht, Huimang Park (46. Daniel Anzelm), Kenneth Miguel Eligon, Daichi Yamamoto, Kosei Fujita (46. Kadirhan Öztürk), Maciej Zieba, Martin Wagner, Hiromasa Sato, Jack Tran, Diyar Turan (90. Yassine Lekfif) - Trainer: Goran Tomic

Schiedsrichter: Emil Pauls () - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Kadirhan Öztürk (58.).



1. FC Viersen – Victoria Mennrath 3:0

1. FC Viersen: Elvedin Kaltak, Maximilian Pohlig, Adnan Aoudou, Nicolas Kiebel, Timur Enes, Semih Cakir, David Abugo, Metin Türkay (77. Niklas Thobrock), Emre-Ilhan Caraj (46. Justin Butterweck), Giosué Joel Mangano, Petar Popovic - Trainer: Kemal Kuc - Trainer: Dominik Pasculli

Victoria Mennrath: David Platen, Simon Littges, Philipp Preckel, Noah Kubawitz, Robin Wolf, Philipp Bäger, Fabian Aron Szordykowski (90. Lukas Heller), Stefan Linser, Jonah Tiskens (76. Hans Christian Geiser), Evgenij Pogorelov (65. Nico Krätschmer), Oliver Krüppel (85. Nasser El Aboussi) - Trainer: Thomas Rohrbach - Trainer: Simon Netten

Schiedsrichter: Marco Becker (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Metin Türkay (55.), 2:0 Justin Butterweck (75.), 3:0 Justin Butterweck (90.+2).



Holzheimer SG – VfB 03 Hilden II 5:2

Holzheimer SG: Nico Bayer, Yakup Akbulut (83. Steven Dyla), Tom Nilgen, Stephan Wanneck, Paul Wolf, Milad Baneshi (83. Fynn Reiß), Christos Pappas, Onurcan Yazgili, Malte Boermans, Jan Rakow (73. Leon Borkowski), Yannick Joosten - Trainer: Hamid Derakhshan

VfB 03 Hilden II: Bastian Sube, Sergio Percoco, Miko Kurth, Kai Stanzick, Lukas Lier, Dominik Rodrigues Figueiredo (57. Niklas Strunz), Jona Simon, Moritz Holz (73. Joshua Schneider), David Szewczyk (57. Lukas Schmetz), Tim Louis Tiefenthal (69. Adrian Zdjelar), Marco Tassone - Trainer: Zlatko Mustedanagic

Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 120

Tore: Tom Nilgen (45.), 1:1 Tim Louis Tiefenthal (50.), 2:1 Milad Baneshi (50.), 3:1 Yannick Joosten (60.), 3:2 Miko Kurth (82.), 4:2 Steven Dyla (90.+1), 5:2 Fynn Reiß (90.+4).



SC Kapellen-Erft – VSF Amern 0:3

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Nils Dübbert, Marco Arno Heiermann, Lorenz Kowalle, Germanos Ioannidis (55. Julian Garcia Ramon), Pablo Ramm, Felix Grümmer (46. Luca Save Spasovski), Robert Wilschrey (46. Nils Mäker), Hajime Yokota, Jan Nowak, Dzenan Sinanovic (64. Johannes Minkiti) - Trainer: Björn Feldberg

VSF Amern: Robin Krahnen, Nico Wehner (33. Johannes Hamacher), Frederik Verlinden, Torben Esser, Dominik Kleinen, Ibrahim Arbag, Lamin Fuchs, Maximilian Gotzen (89. Hiroki Mizuno), Hayato Takebata, Selman Sevinc, Luca Dorsch (86. Yeontaek Hong) - Trainer: Willi Kehrberg

Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Luca Dorsch (26.), 0:2 Lamin Fuchs (37.), 0:3 Hayato Takebata (83.)

Gelb-Rot: Ibrahim Arbag (39./VSF Amern/).



SG Unterrath – VfR Krefeld-Fischeln 2:3

SG Unterrath: Jawad Bouhraou, Daniel Marcel Becker, Denis Sitter, Bayram Özcakal, Hüseyin Mert Aflaz, Ferdi Acar, Khalid Al-Bazaz, Chanwoo Jung (66. Kelsey Duah Ramstijn), Ionas-Apostolos Frantzozas, Zissis Alexandris, Milan Senic - Trainer: Muhammet Isiktas

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Luca Sondermann, Jannick Geraets, Batuhan Arslanoglu (46. Leon Prinz), Patrick Pasthy, Kevin Bodden (46. Niklas Geraets), Lars Marcel Werth-Jelitto, Maciej Jan Herod (83. Tomoki Fujihira), Ilay Baris (57. Nick Heiselmeier), Ben Sundermann (74. Till Phillip Schröder), Dario Krezic - Trainer: Ronny Kockel

Schiedsrichter: Moritz Dannenberg (Kaarst) - Zuschauer: 123

Tore: 0:1 Kevin Bodden (38.), 0:2 Batuhan Arslanoglu (43.), 1:2 Daniel Marcel Becker (52.), 2:2 Hüseyin Mert Aflaz (57.), 2:3 Leon Prinz (64.). _______________ Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle! _______________ Am Freitag spielt SV Scherpenberg - Blau-Weiß Dingden

_______________ Diese Spiele gibt es am Sonntag SGE Bedburg-Hau - DJK Arminia Klosterhardt

_______________ VfB Bottrop - Sportfreunde Broekhuysen

_______________ SV Genc Osman Duisburg - PSV Wesel-Lackhausen

_______________

TuS Fichte Lintfort - DJK Sportfreunde Lowick

_______________ Spvgg Sterkrade-Nord - SV Hönnepel-Niedermörmter

_______________ TSV Wachtendonk-Wankum - Mülheimer FC 97

_______________ >>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2! SV Scherpenberg – SV Blau-Weiß Dingden 1:4

SV Scherpenberg: Martin Hauffe, Nico Frömmgen, Hendrik Willing, Marcel Gesemann, Ibrahim Üzüm, Yunus Emre Kocaoglu (68. Tim Ramroth), Valdet Totaj (73. Tim Keinert), Andre Meier, El Houcine Bougjdi, Darius Strode, Maximilian Stellmach - Trainer: Deniz Günes - Trainer: Ralf Gemmer - Trainer: Fabian Scholz

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Jonas Beckmann, Michael Leyking, Kevin Juch (88. Memetsah Cakar), Julian Weirather, Jonas Schneiders (65. Robin Volmering), Christian Görkes, Jan-Niklas Haffke (84. Henning Schroer), Christian Gurny, Matties Volmering, Mohamed Salman (87. Tim Vehns) - Trainer: Dirk Juch

Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen () - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Maximilian Stellmach (24.), 1:1 Mohamed Salman (37.), 1:2 Mohamed Salman (57.), 1:3 Mohamed Salman (78.), 1:4 Mohamed Salman (81.).



SGE Bedburg-Hau – DJK Arminia Klosterhardt 1:0

SGE Bedburg-Hau: Jendrik-Jan-Alexander Maas, Lukas Ehrhardt, Martin Tekaat (74. Henrik Schümmer), Marvin Kresimon, Oussama Toumzine, Leon Claaßen, Tom Versteegen (94. Luca Alexander Polders), Felix Beeker, Ciwan-Ozan Özdemir, Jefferson Vanilson Gola (91. Jason Olschewski), Falko Kersten (92. Topeyemi Olarunnade) - Trainer: Sebastian Kaul

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Felix Hohmann, Jarmain-Jamal Osei Bonsu (46. Bünyamin Burak Sari), Nico Harder, Serhat Sat, Ohashi Rikiya, Fabian Abel, Mirac Bayram, Joel Zwikirsch, Niklas Daunheimer (75. Kuon Terazawa), Deniz Erdem (80. Noah Stemmer) - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Christian Breßer (Duisburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jefferson Vanilson Gola (75.).



VfB Bottrop – Sportfreunde Broekhuysen 3:0

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah (72. Ahmed Jemaiel), Enes Kodaman, Emre Köksal, Danny-Marko Steinmetz, Tugay Tekin, Gino Pöschl, Nusret Miyanyedi, Leon Stöhr, Rene Biskup (79. Necip Eren), Fatih Candan (82. Dennis Weyandt) - Trainer: Emre Köksal - Trainer: Thomas Gerstner - Trainer: Michael Schrank

Sportfreunde Broekhuysen: Finn Bünnings, Jan Teegelbeckers (46. Sebastian Clarke), Luca Schmermas, Justin Theelen (83. Mikel Moorhead), Norman Kienapfel (83. Maik Weymanns), Joshua Frenzen, Stan Hesen, Yannis Weyers (77. Niklas Hoffmann), Coen Aarts, Igor Puschenkow, Sven van Bühren (68. Max Brusius) - Trainer: Sebastian Clarke - Trainer: Philipp Venten

Schiedsrichter: Jan Niklas Schluse (Bocholt) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Fatih Candan (10.), 2:0 Frederick Owusu Ansah (20.), 3:0 Fatih Candan (26.).



TuS Fichte Lintfort – DJK Sportfreunde 97/30 Lowick 0:0

TuS Fichte Lintfort: Stefan Hüpen, Philipp Hasse (76. Leslie Rume), Rafael Vizuete Mora, Mehmet-Ali Cengiz, Marvin Ehis, Tim Konrad, Emirhan Karaca, Robin van Radecke, Stefan Kapuscinski, Gabriel Derikx, Julian Thiel (70. Alen Brajic) - Trainer: Meik Bodden

DJK Sportfreunde 97/30 Lowick: Niklas Burdak, Oskar Tünte, David Rehms, Mohamed Mislemani, Mika Egeling, Rene Üffing, Tim Munnes, Taric Boland (90. Marco Kämmler), Nick Ebben (20. Hassan Mislemani) (66. Tom Lorei) (89. Fabian Streib), Ben Schücker (60. Lukas Oostendorp), Henning Bruns - Trainer: Alessandro Duro

Schiedsrichter: Ertugrul Usta () - Zuschauer: 100

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore.



SV Genc Osman Duisburg – PSV Wesel 3:2

SV Genc Osman Duisburg: Muhammet Sadiklar (80. Gianluca Gerome Buhlmann), Steffen Herzog, Burak Bayram, Hussein Alameddine, Deniz Steven Zarifoglu, Tevfik Kücükarslan (82. Haluk Türkeri), Samed Basol, Mert Yagci (91. Hakan Yildirim), Emre Onur, Christos Pappas (72. Luis Bukvasevic), Samet Sadiklar - Trainer: Ilyas Basol

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Lennart Laader, Philipp Divis, Johannes Bruns, Jona Sobotta, Timo Giese (10. Nico Giese), Lauritz Meis (46. Florian Karwath), Berkan Toptas (46. Yannik Oenning), Til Faßbender (46. Stephan Sanders), Necati Güclü, Felix Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

Schiedsrichter: Yassin El Hatri () - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Emre Onur (18.), 1:1 Necati Güclü (65.), 2:1 Tevfik Kücükarslan (79.), 2:2 Yannik Oenning (83.), 3:2 Luis Bukvasevic (90.+3)

Gelb-Rot: Haluk Türkeri (83./SV Genc Osman Duisburg/)

Rot: Samed Basol (88./SV Genc Osman Duisburg/)

Besondere Vorkommnisse: Necati Güclü (PSV Wesel) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Muhammet Sadiklar (75.). .



Spvgg Sterkrade-Nord – SV Hönnepel-Niedermörmter 3:2

Spvgg Sterkrade-Nord: Haakon Johannes Pomorin, Yukiya Numakura, Nico Kuipers, Maximilian Abel, Oguzhan Cuhaci, Ali Al-Hakim, Masaya Sasaki (46. Damian Vergara Schlootz), Mahmoud Nuno El-Dorr, Ömer Akbel (88. Younes Abdelhedi), Steffen Murke (78. Guido-Can Brühl), Tim Falkenreck - Trainer: Dennis Charlier

SV Hönnepel-Niedermörmter: Dominik Langenberg, Lukas Nowicki, Camara Kessery, Jovan Milosavljevic, Baran Özcan (76. Finn Verweyen), Peter Mayr, Marvin Müller (83. Jonathan Brilski), Marko Cvetkovikj (74. Biyan Kesen), Pedro Santiago Cejas - Trainer: Thomas Geist

Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Pedro Santiago Cejas (5.), 0:2 Pedro Santiago Cejas (9.), 1:2 Ömer Akbel (45.+2), 2:2 Ömer Akbel (56.), 3:2 Damian Vergara Schlootz (63.)

Gelb-Rot: Jovan Milosavljevic (57./SV Hönnepel-Niedermörmter/).



TSV Wachtendonk-Wankum – Mülheimer FC 97 0:3

TSV Wachtendonk-Wankum: Lars Bergner, Pascal Gubala, Alexander Rasch, Nick Armbrüster (89. Jasin Saiti), Benjamin Dolle (77. Ervin Jean-Pierre), Philipp Cox, Kai Baumeister, Tobias Tatzel (77. Eric Holz), Marco Härtner (58. Till Konietz), Malik Bongers, Markus Müller - Trainer: Markus Müller

Mülheimer FC 97: Tolunay Isik, Jesaja Tochi Kenechukwu Maluze, Celal Karabudak, Sahin Karabudak, Jeff Gyasi, Nurettin Kayaoğlu, Leon Janberk Anadol, Sandro Garcia Melian, Paul Ihnacho Ikechukwu, Arman Corbo, Anil Yildirim - Trainer: Bartosz Maslon

Schiedsrichter: Jan Kelleter () - Zuschauer: 100

Tore: 0:2 Delowan Nawzad (59.), 0:3 Delowan Nawzad (90.+4)

Gelb-Rot: Sahin Karabudak (90./Mülheimer FC 97/). _______________ Landesliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle! _______________ Diese Partie findet am Freitag statt SpVgg Steele - DV Solingen

_______________ Folgende Duelle gibt es am Sonntag ESC Rellinghausen - DJK Adler Union Frintrop

_______________ Sportfreunde Niederwenigern - SC Velbert

_______________ VfB Frohnhausen - FC Remscheid

_______________ SV Wermelskirchen - SC Reusrath

_______________ FSV Vohwinkel - 1. FC Wülfrath

_______________ TuSEM Essen - DJK Blau-Weiß Mintard