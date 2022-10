Landesliga Niederrhein: So läuft der 9. Spieltag - live! Landesliga: Mit spannenden Spielen kann der Spieltag in der Landesliga überzeugen.

Am Samstag steigt das ultimative Spitzenspiel in der Landesliga, Gruppe 1: Der Tabellenzweite Rather SV empfängt Spitzenreiter FC Büderich, der aber schon fünf Zähler Vorsprung hat. Schon am Freitagabend geht es in der Gruppe 2 zur Sache, wenn Primus SV Scherpenberg zur DJK SF Lowick reist. In Gruppe 3 möchte der FC Remscheid am Sonntag im Derby gegen den SV Wermelskirchen die Tabellenführung zurückerobern.