Landesliga Niederrhein: So läuft der 8. Spieltag - live! Landesliga: Das sind die Spiele des 8. Spieltags in der kompakten Übersicht.

Schon am Freitagabend startet der 8. Spieltag in der Landesliga mit dem Duell SV Genc Osman Duisburg gegen die DJK Arminia Klosterhardt. Weiteren Landesliga-Fußball gibt es dann am Samstag im Derby zwischen dem 1. FC Mönchengladbach und Victoria Mennrath. Die geballte Fußballkost wird derweil traditionell am Sonntag serviert.