Landesliga Niederrhein: So läuft der 12. Spieltag - live! Mit zwei Spielen am Freitagabend startet der Landesliga-Spieltag am Niederrhein.

Nur noch vier Spieltage stehen in der Landesliga am Niederrhein an, dann geht es auch schon in die Winterpause. Los geht es bereits am Abend mit zwei Spielen, am Samstag folgt ein weiteres Duell und die geballte Landesliga-Power wird dann am Sonntag entfacht. Mit dem nachfolgenden Text seid ihr immer auf dem Laufenden.