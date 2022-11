VSF Amern trifft am Samstag auf die SG Unterrath. – Foto: Heiko van der Velden

Landesliga Niederrhein: So läuft der 11. Spieltag - live! Landesliga: Nur ein Spiel am Samstag, geballter Landesliga-Fußball am Sonntag.

Den 11. Spieltag der Landesliga am Niederrhein eröffnen am Samstag die VSF Amern und SG Unterrath. Alle anderen Mannschaften sind erst am Sonntag gefordert. Dann stehen auch die Topspiele zwischen dem VfB Hilden II und 1. FC Viersen sowie Union Frintrop gegen SV Wermelskirchen auf der Agenda.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle! _______________ Am Samstag spielt VSF Amern - SG Unterrath

Heute, 16:00 Uhr VSF Amern VSF Amern SG Unterrath SG Unterrath 16:00 PUSH

_______________ Das sind die Partien am Sonntag VfB 03 Hilden II - 1. FC Viersen

_______________ ASV Süchteln - SC Kapellen-Erft

_______________ SC Düsseldorf-West - Holzheimer SG

_______________ VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Mönchengladbach

_______________ SC Victoria Mennrath - FC Büderich

Morgen, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath FC Büderich FC Büderich 15:30 PUSH

_______________ Sportfreunde Broekhuysen - SV Scherpenberg

Morgen, 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen SV Scherpenberg Scherpenberg 14:30 PUSH

_______________ PSV Wesel-Lackhausen - Spvgg Sterkrade-Nord

_______________ DJK Sportfreunde Lowick - Blau-Weiß Dingden

_______________ TuS Fichte Lintfort - SV Genc Osman Duisburg

Morgen, 15:30 Uhr TuS Fichte Lintfort Fichte SV Genc Osman Duisburg Genc Osman 15:30 PUSH

_______________ DJK Arminia Klosterhardt - TSV Wachtendonk-Wankum

_______________ Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop

Morgen, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert FC Remscheid FC Remscheid 15:00 PUSH

_______________ Sportfreunde Niederwenigern - FSV Vohwinkel

_______________ 1. FC Wülfrath - TuSEM Essen

_______________ DJK Adler Union Frintrop - SV Wermelskirchen

_______________ DJK Blau-Weiß Mintard - SpVgg Steele

_______________ DV Solingen - ESV Rellinghausen

Morgen, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen ESC Rellinghausen ESC Rellingh 15:30 PUSH

_______________ SC Reusrath - VfB Frohnhausen