Landesliga Niederrhein: Remscheids Erlösung, Scherpenberger Derbysieg

____

____

SC Kapellen-Erft – Victoria Mennrath 4:1

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert (49. Bryan Schomann), Thomas Lavia, Jan Lukas Nosel, Luca Tim Jerz, Luis Giesen, Alexander Fuchs (73. Efe Özen), Hiroya Suguro (73. Justin Schiffer), Kazuki Hayashi (81. Leonard Lekaj), Nils Mäker, Leo Stegner (68. Janis Waffenschmidt) - Trainer: Lennart Ingmann

Victoria Mennrath: Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Jacob Küppers (81. Erjon Duriqi), Sefa Caprak (66. Lukas Heller), Noah Kubawitz, Alex Alexandrov (63. Oliver Krüppel), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly (81. Vasiko Gogolidze), Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Gerrit Wiesner (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Johannes Minkiti (32.), 1:1 Nils Mäker (42.), 2:1 Leo Stegner (47.), 3:1 Leo Stegner (58.), 4:1 Alexander Fuchs (70.)

Rot: Bryan Schomann (71./SC Kapellen-Erft/)



VfB 03 Hilden II – FC Kosova Düsseldorf 3:0

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz (81. Tarique Maurice Hurd), Azad Sari (80. Tymoteusz Konrad Szymanski), Yavuz Erdogan, Ercan Akhan, Armend Likaj (70. Josip Bilac), Abdelilah Zarok, Amine Feldaoui (51. Brandon Gjikani), Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah (87. Kadir Vatanel) - Trainer: Koray Sakacali

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Lejs Zenuni (44. Adem Saidi), Agan Ljeza, Egzon-Baijram Zendeli (46. Kaito Kajitani), Qlirim Koshtanjeva (67. Astrit Hyseni), Roman William Callan - Trainer: Alfonso del Cueto

Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Azad Sari (26.), 2:0 Abdelilah Zarok (37.), 3:0 Abdelilah Zarok (41.)



FC Remscheid – SC Union Nettetal 1:0

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer (26. Leonhard Fronia), Niklas Burghard, Jan Nsu Kayala, Antonio Zupo, Dominik Heinen, Koya Shirahata, Furkan Tasdemir (82. Siyamend Alo), Luka Sola, Andrii Pedchenko, Stanislao Apicella (90. Furkan Asut) - Trainer: Björn Joppe

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters (61. Noel Gergorec), Florian Heise, Luka Drca, Pascal Schellhammer, Leon Chuontu Tumbarinu, Mats Platen (58. Archil Ismail), Chisato Suda, Nico Zitzen, Tomi Alexandrov, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Luka Sola (12.)



1. FC Wülfrath – ASV Einigkeit Süchteln 0:1

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Lukas Trier, Takamasa Kaneko, Giuseppe Raudino, Robin Köhler (62. Ryo Matsutaka), Florian Schikowski, Jacob Sami Jawad, Youssef El Boudihi (62. Stefan Okkert), Gian-Luca Bühring, Athanasios Xiros - Trainer: Joscha Weber

ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis, Philipp Kremer (75. Leo Heinrich Rennett), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Felipe Burkhardt, Janpeter Zaum (81. Lennard Brüster), Leon Falter (87. Batuhan Arslanoglu), Leonit Popova (90. Justus Küpper) - Trainer: Volker Hansen

Schiedsrichter: Ergün Martini (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Janpeter Zaum (35.)



SC Velbert – DJK Gnadental 2:2

SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Niklas Strauch, Marc Aaron Kleiner, Sandro Dückers, Laurens Bock, Phil Pape (61. Naoufal El Hamdani), Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic (84. Mika Collin Etienne Höhl), Prosper Malua-Kikangila (61. Linus Kaminski) - Trainer: Christian Britscho

DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Marc Pfeil (82. Malte Hauenstein), Steven Dyla, Marvin Meirich (72. Nico Kaufmann), Milos Jesic (68. Carl Mergenthal), Luca Save Spasovski (82. Silas Armah), Oliver Wargalla (89. Anas Lambrabti), Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Kai Schakowski (Essen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Marco Lüttgen (56.), 1:1 Moritz Overfeld (59.), 2:1 Linus Kaminski (79.), 2:2 Marco Lüttgen (90.)



TSV Solingen – SSV Bergisch Born 2:1

TSV Solingen: Tobias Bergen, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Alexander Klatt, Tom Gray, Tim Schwarz, Jan Niklas Tkacik, Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger

SSV Bergisch Born: Nicolas Edelmann, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Furkan Kücüktireli, Ruben Schmitz-Heinen, Julian Bernhard, Muhammet-Fathi Ödemis, Marvin Brüggehoff, Francesco Leonardo Di Donato, Marvin Pak, Germano Bonanno - Trainer: Tim Janowski

Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann

Tore: keine Tore



TuRU Düsseldorf – VSF Amern 2:1

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Daniel Rey-Alonso, Joshua Sumbunu (46. Liridon Salihu), Nico Wehner, Mykyta Kildiiarov, Amin Saouti, Emirhan Bülbül, Frederik Brünen, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Sahin Ayas, Selcuk Yavuz (75. Melva Luzalunga) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Louis Uhling (53. Lamin Fuchs), Shogo Taniguchi, Maximilian Gotzen, Selman Sevinc, Hajime Yokota, Johannes Hamacher, Malte Knop (53. Adam El Edghiri), Luca Dorsch (82. Niklas Thobrock), Toya Okada - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Macaulay Onyedikachi Nwulu (38.), 2:0 Amin Saouti (67.), 2:1 Toya Okada (73.)



DV Solingen – SG Unterrath 3:1

DV Solingen: Danylo Zenikov, Kentaro Fukuta (46. Rafu Numakunai), Samir Azirar, Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas (90. Ahmet Gülmez), Kosei Fujita, Mehmet Zeki Tunc, Ali-Can Ilbay, Tarkan Türkmen (90. Salim El Fahmi), Gabriel Binga Pemba (59. Bilal El Ouamari), Riyan Khan (46. Eray Yigiter) - Co-Trainer: Abdelkarim Ifrassen - Trainer: Engin Kizilarslan

SG Unterrath: Max Möllemann, Michael Blum, Alexander Straeten (89. Basiru-Zachari Umaru), Aleksandr Rybakov, Oluremi Martins Williams, Ionas-Apostolos Frantzozas, Christian Bus, Ahmad Ali (63. Shunsuke Hidaka), Nicholas Farin Horn, Bünyamin Dogan (71. Nicola Sandor Karl Paradi), Elias Dian - Trainer: Deniz Aktag - Co-Trainer: Ismail Hajjam - Co-Trainer: Tarek Idris

Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Ilias El Joudi (9.), 2:0 Eray Yigiter (74.), 2:1 Oluremi Martins Williams (76. Foulelfmeter), 3:1 Tuncay Muhammet Altuntas (90.)



1. Spvg. Solingen Wald 03 – TVD Velbert 9:0

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Klaus Duplex Songue (58. Vedran Beric), Leander Goralski, Edin Šehić (80. Gun-hyuk Go), Dylan Oberlies, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht (68. Raul- Florin Ghite), Marco Donato Cirillo, Fabio Di Gaetano (68. Andre Maximilian Morzinietz), Nikolaos Skondras (58. Christos Liampos), Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri

TVD Velbert: Fabian Müske, Marlon Braun, Soma Ando, Cedric Giesen, Jürgen Simon Sai, Heesang Yang (44. Nathanael-Victor Ndoyi), Joel Siragusano (46. Fauzani Issa Issaka), Jassim Tighadouini (61. Gibril Njie), Chahir Abu Khorma (28. Adams Kreuer), Takumi Ichikawa, Yamato Aoki - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim

Schiedsrichter: Timur Kaan Özcelik - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Enes Topal (9.), 2:0 Niklas Noah Albrecht (19.), 3:0 Enes Topal (39.), 4:0 Dylan Oberlies (54.), 5:0 Edin Šehić (60.), 6:0 Enes Topal (69.), 7:0 Enes Topal (74.), 8:0 Dylan Oberlies (85.), 9:0 Leander Goralski (90.)

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag

14.11.25 SC Union Nettetal - TSV Solingen

14.11.25 ASV Einigkeit Süchteln - VfB 03 Hilden II

16.11.25 VSF Amern - FC Remscheid

16.11.25 TVD Velbert - SC Velbert

16.11.25 SSV Bergisch Born - 1. FC Wülfrath

16.11.25 FC Kosova Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03

16.11.25 DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft

16.11.25 Victoria Mennrath - DV Solingen

16.11.25 SG Unterrath - TuRU Düsseldorf

_______________

____

ESC Rellinghausen – Sportfreunde Hamborn 07 3:2

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Malick-Montell Mourtala, Yaw Osei Awuah, Malik Tchalawou (77. Tom Holz), Luka Bosnjak, Calvin Minewitsch, Berkan Eken, Jérôme Martial Sabrowski - Trainer: Sascha Behnke

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Gökdeniz Senlik, Seungho Noh (73. Niklas Daunheimer), Teoman Moustafa, Dario Essowe Batana, Mamadou Lamarana Diallo, Rashad Ouro-Akpo (79. Alexandros Chassanidis), Julian Keibel, Lars Marcel Werth-Jelitto, Luka Blazevic (75. Mohammad Bitar), Giuliano Cosma Salierno - Trainer: Marcel Stenzel - Co-Trainer: Dirk Kunze - Co-Trainer: Gerd Gotsche

Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Aaron Oteng-Appiah (3.), 1:1 Rashad Ouro-Akpo (12.), 1:2 Luka Blazevic (39.), 2:2 Luka Bosnjak (41.), 3:2 Luka Bosnjak (56.)



VfB Bottrop – SC Werden-Heidhausen 3:1

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah (46. Alessandro Falcone), Mick Matthes, Labinot Kryeziu, Nico Petritt, Ahmed Jemaiel (74. Ralf Thiel), Emin Aksu, Raphael Steinmetz (42. Nusret Miyanyedi), Bjarne Neumann (74. Alexander Beloshapkin), Olcay Yilmaz, Rene Biskup (77. Samir Ismailov) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider, Niklas Cirkovic (84. Fynn Niklas Roß), Lennart Paul Richard Konietzko, Nils Hetkamp, Björn Homberg (88. Abdelmalik El Ouriachi), Tobias Alexander Jerghoff (88. Jamal Daniel Werner), Linus Thamm, Jacob Hans Mertes, Gianluca Carlo Nava (70. Padra Peyvandi), Antoine Pierre Feld (74. Elias Demirel) - Trainer: Danny Konietzko

Schiedsrichter: Christian Breßer (Duisburg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Olcay Yilmaz (25.), 2:0 Nico Petritt (85.), 2:1 Jacob Hans Mertes (89.), 3:1 Nusret Miyanyedi (90.+3)



SG Essen-Schönebeck – Viktoria Goch 2:3

SG Essen-Schönebeck: Leon Horn, Anel Corovic, Dennis Czok (63. Siegfried Viktor Kalonda), Julius Nosal, Antony Brai, Erion Abazi (72. Matondo-Manace Mbombo), Yassine Bentaleb, Yasar Cakir, Soheib Benhamza (83. Johann Müller), Volodymyr Honcharov, Nick Hillmann (78. Sebastian Bodwell) - Trainer: Olaf Rehmann

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Marius Alt, Luca Palla, Luca Plum, Levon Kürkciyan (96. Malte Baumeister), Jacob Falkhofen (63. Alexander Möller), Florian Ortstadt (86. Jan Wilbers) - Trainer: Kevin Wolze

Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Yasar Cakir (39.), 1:1 Niklas Zaß (40.), 1:2 Florian Ortstadt (52.), 2:2 Yassine Bentaleb (77.), 2:3 Marius Alt (90.+4)



1. FC Lintfort – SV Scherpenberg 2:3

1. FC Lintfort: Filip Curcic, Lars Hoffmeister (69. Noah Devran Andich Abdeslam), Jonas Haub, Ouassim El Abdouni (75. Simon Schwarz), Simeon Louma (90. Matti Völkel), Marvin Ehis, Furkan Baydar, Princely Ngangjoh, Abdoulaye Sall (57. Alexander Maas), Carlos Candido Pin, Alfred Appiah - Trainer: Meik Bodden

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Luca Grillemeier (64. Tevfik Kücükarslan), Emirhan Karaca (81. Arda Terzi), Gabriel Derikx (80. Robin Fuhrmann), Kaan Terzi, Baha Arslanboga (68. Folarin Ibigoni Williams), Vedad Music (70. Ömer Akbel) - Trainer: Sven Schützek

Schiedsrichter: Christoph Persch (Oberhausen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Carlos Candido Pin (3.), 1:1 Emirhan Karaca (11.), 1:2 Baha Arslanboga (31.), 1:3 Baha Arslanboga (54.), 2:3 Furkan Baydar (74.)



PSV Wesel – Sportfreunde Niederwenigern 1:1

PSV Wesel: Kian Maurice Roscher, Stephan Sanders, Timo Giese, Dustin Heveling, Luis Jakob Blaswich, Oliver Dryka (64. Noah Karschti), Denys Ovsiannikov (46. Nico Giese), Jost Gerards, Felix Gehrmann, Berkan Toptas (80. Lennart Laader), Jan Gehrmann (85. Zinedine Funfack) - Trainer: Björn Assfelder

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Ole Nissen (64. Niklas Nadolny), Marvin Schurig, Frederik Lach, Marc Geißler, Florian Machtemes, Marc Fabian Rapka, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka, Moreno Mandel (82. Sekvan Azad Rascho) - Trainer: Marcel Kraushaar

Schiedsrichter: Amin Lamsayah (Neuss) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Denys Ovsiannikov (44.), 1:1 Frederik Lach (90.)



DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – FC Kray 3:0

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks, Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei, Luca Campe, Christopher Löffler (77. Mohamed Bennaman), Marcel Welscher, Melih Bulut, Maurice Tavio Y Huete (90. Alain Hansmann-Jackson), Timo Conde (90. Niklas Hunder), Jeremy Metzler (88. Bright John Essien) - Trainer: Sascha Hense

FC Kray: Elvis Fioklou-Toulan (25. Luis Miguel Hoffart), Elias Kraaß, Michael Tosh Lake, Edmond Kadrijaj, Juri Korte, Dlovan Ibrahim (88. Issa Allouche), Faris El Maaroufi, Luca Kazelis (64. Anis El Ghiat), Milot Ademi (88. Mohammed El Zein), Jesse Arthur (80. Petros Galatidis) - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Marcel Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 190

Tore: 1:0 Timo Conde (45. Foulelfmeter), 2:0 Maurice Tavio Y Huete (47.), 3:0 Luca Campe (89.)



DJK Blau-Weiß Mintard – GSV Moers 2:2

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Max Haubus, Leon Eschen, Philip Müller, Noah Jecksties, Nick Heppner, Niklas Nett, Lukas Mühlenfeld, Lucas Elias Simos, Anil Tura, Leon Fritsch - Trainer: Marco Guglielmi

GSV Moers: Jan Philip Roolfs, Shadi Ghrayeb, Pierre Nowitzki, Karim El Moumen, Jan Ziebell, Thorsten Kogel, Ilias El Moumen, Lukas Koch, Nils Christian Werner, Konstantin Möllering, Koki Okamura - Trainer: Christian Skerwiderski

Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Konstantin Möllering (48.), 1:1 Philip Müller (58.), 2:1 Leon Eschen (80.), 2:2 Nils Christian Werner (90.+4)



VfB Speldorf – SV Budberg 2:2

VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann, Maximilian Fritzsche, Bennet Schlie, Carl Paul, Florian Meyer, Robin Tschierske, Dominic Miller, Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

SV Budberg: Lorenz Delgado, Simon Kömpel (72. Luis Weyhofen), Jan Luca Häselhoff, Laurin Severith, Jeremy Umberg, Fynn Leon Eckhardt, Florian Mordt, Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Moritz Paul, Oliver Nowak (79. Fynn Jansen) - Trainer: Tim Wilke

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Düsseldorf)

Tore: 1:0 (54.), 1:1 Lennart Hahn (71.), 1:2 Jan Luca Häselhoff (84.), 2:2 (89.)



Rhenania Bottrop – Mülheimer FC 97 0:2

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Flavio Dietz, Jan Nübel, Jan Niklas Schröer, Hendrik Laakmann, Muhammed Alkan Celik, Orcun Mengenli, Cem Sakız, Murat Berbero, Felix Gatner, Joshua Meder - Trainer: Stefan Thiele

Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Howon Ryu (63. Sihun Kim), Eun-seok Ko, Efdal Filiz, Kakeru Akasaka, Yechan Baek (46. Tunahan Yardimci), Emre Gözen, Montana Kuba, Ahmed-Malik Uzun, Joel Tata Nsah, Oben Robert Molango (84. Ahmed Can Simsek) - Trainer: Engin Tuncay

Schiedsrichter: Rolf Kramer (Wuppertal)

Tore: 0:1 Tunahan Yardimci (62.), 0:2 Oben Robert Molango (69.)

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag

14.11.25 SC Werden-Heidhausen - PSV Wesel

14.11.25 Viktoria Goch - DJK Blau-Weiß Mintard

14.11.25 Sportfreunde Niederwenigern - ESC Rellinghausen

15.11.25 Mülheimer FC 97 - VfB Bottrop

15.11.25 GSV Moers - 1. FC Lintfort

16.11.25 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf

16.11.25 SV Scherpenberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

16.11.25 FC Kray - Rhenania Bottrop

16.11.25 SV Budberg - SG Essen-Schönebeck

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: