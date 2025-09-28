 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Budberg spielt eine starke Rolle, hat aber Goch im Nacken sitzen.
Budberg spielt eine starke Rolle, hat aber Goch im Nacken sitzen. – Foto: Peter J. Großheimann

Landesliga Niederrhein: Remscheid-Klatsche, Budberg-Pleite

Landesliga Niederrhein: Der ASV Einigkeit Süchteln und die punktgleichen Wettstreiter SV Budberg und Viktoria Goch führen die Tabelle an - wie lange noch?

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Spieltag 7 in der Landesliga Niederrhein: Der FC Remscheid verliert hoch und der SV Budberg erstmals. Die Übersicht!

____

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1
2
Spieltext SC Kapellen - DV Solingen

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
3
2
Abpfiff
Spieltext TSV Solingen - TVD Velbert

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
0
0
Abpfiff
Spieltext FC Wülfrath - VSF Amern

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1
4
Abpfiff
Spieltext SSV Born - SG Unterrath

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
3
1
Spieltext FC Kosova - Gnadental

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
0
0
Abpfiff
Spieltext SC Velbert - TuRU 80

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
5
2
Abpfiff
Spieltext Solingen 03 - FC Remscheid

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
1
1
Abpfiff
Spieltext VfB Hilden II - Nettetal

Spieltext ASV Süchteln - Mennrath

____

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert
So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln
So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 26.09.2025, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
0
2
Abpfiff
+Video
Spieltext FC Kray - Hamborn 07

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
4
1
Abpfiff
Spieltext FC Lintfort - We.-Heidh.

Heute, 11:00 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
1
1
Abpfiff
+Video
Spieltext DJK/SF Kate. - Vikt. Goch

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
2
0
Abpfiff
Spieltext Scherpenberg - SV Budberg

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
0
0
Abpfiff
Spieltext Mülh. FC 97 - Niederwenig.

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
1
1
Abpfiff
Spieltext ESC Rellingh - VfB Speldorf

Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
0
0
Abpfiff
Spieltext PSV Wesel - Schönebeck

Heute, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
3
0
Abpfiff
Spieltext VfB Bottrop - BW Mintard

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
4
4
Abpfiff
Spieltext Rhe. Bottrop - GSV Moers

____

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Budberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - Rhenania Bottrop
So., 05.10.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg
So., 05.10.25 15:30 Uhr GSV Moers - VfB Bottrop
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel
So., 05.10.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - 1. FC Lintfort
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Mülheimer FC 97

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 028.9.2025, 17:13 Uhr
André NückelAutor