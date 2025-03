Landesliga Niederrhein: FC Kosova bereits am Freitag im Einsatz

Der 25. Spieltag der Landesliga Niederrhein steht auf dem Programm, und der Spitzenreiter der Gruppe 1, der FC Kosova Düsseldorf, ist dabei schon am Freitagabend bei Fortuna Dilkrath gefordert. Der punktgleiche Zweite VfL Jüchen empfängt dann am Sonntag den SSV Bergisch Born, der FC Remscheid den SC Kapellen-Erft, alle drei Top-Aufstiegskandidaten sind also mehr oder weniger klar favorisiert. In Gruppe 2 werden alle neun Partien erst am Sonntag angepfiffen. Spitzenreiter Blau-Weiß Dingden muss beim FC Kray antreten, die Verfolger SV Budberg bei Blau-Weiß Mintard und Adler Union Frintrop beim GSV Moers.

Heute, 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf TuRU 80 SC Velbert SC Velbert 19:30 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 20:00 PUSH

So., 30.03.2025, 13:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden II Cronenberger SC Cronenberg 13:00 live PUSH

So., 30.03.2025, 16:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln DV Solingen DV Solingen 16:00 live PUSH

So., 30.03.2025, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath Victoria Mennrath Mennrath 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

26. Spieltag

So., 06.04.25 15:00 Uhr SC Velbert - 1. FC Viersen

So., 06.04.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 06.04.25 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

So., 06.04.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln

So., 06.04.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf

So., 06.04.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - FC Remscheid

So., 06.04.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - DV Solingen

So., 06.04.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - DJK Fortuna Dilkrath

So., 06.04.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfR Krefeld-Fischeln

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr VfB Speldorf VfB Speldorf SpVgg Steele SpVgg Steele 15:00 PUSH

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr ESC Rellinghausen ESC Rellingh Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 15:00 PUSH

So., 30.03.2025, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:30 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

26. Spieltag

Fr., 04.04.25 19:00 Uhr SpVgg Steele - FC Kray

Fr., 04.04.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Arminia Klosterhardt

Fr., 04.04.25 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Bottrop

Sa., 05.04.25 16:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort

Sa., 05.04.25 16:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - ESC Rellinghausen

So., 06.04.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Budberg

So., 06.04.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 06.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - GSV Moers

So., 06.04.25 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Blau-Gelb Überruhr

