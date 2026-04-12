Landesliga Niederrhein: die aktuellen Ergebnisse und Tabellen!

Spieltag 27 in der Landesliga Niederrhein: Der SV Budberg gastiert beim Wintermeister VfB Bottrop, der in einer echten Krise steckt. In der Gruppe 1 will der SC Kapellen-Erft Rang zwei verteidigen, doch DV Solingen lauert.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SG Unterrath - SC Velbert
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Sa., 18.04.26 17:00 Uhr SC Union Nettetal - DV Solingen
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr DJK Gnadental - VfB 03 Hilden II
So., 19.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TSV Solingen
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TuRU Düsseldorf
So., 19.04.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Kapellen-Erft
So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SSV Bergisch Born
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - ESC Rellinghausen
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Scherpenberg
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Kray - 1. FC Lintfort
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Budberg - PSV Wesel
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Rhenania Bottrop
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck
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