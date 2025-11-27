Landesliga Niederrhein: Das bringt der 15.Spieltag

Mit nur einem weiteren Punkt hätte die 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Herbstmeisterschaft sicher. Der Tabellenvierte ASV Süchteln wird es den Klingenstädtern versuchen im direkten Duell besonders schwer zu machen. Am anderen Tabellenende versuchen der VfB Hilden II und der FC Remscheid aus der roten Zone herauszukommen.

Die Top-Mannschaften um den VfB Bottrop haben nominelle Pflichtaufgaben vor sich. Am frühen Sonntag treffen sich zunächst noch die SG Essen-Schönebeck und die Sportfreunde Hamborn im Kellerduell. Die Sportfreunde Niederwenigern wollen die bislang enttäuschende Hinrunde gegen den VfB Speldorf aufbessern.