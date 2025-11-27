Landesliga Niederrhein: Das bringt der 15.Spieltag

Mit nur einem weiteren Punkt hätte die 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Herbstmeisterschaft sicher. Der Tabellenvierte ASV Süchteln wird es den Klingenstädtern versuchen im direkten Duell besonders schwer zu machen. Am anderen Tabellenende versuchen der VfB Hilden II und der FC Remscheid aus der roten Zone herauszukommen.
Die Top-Mannschaften um den VfB Bottrop haben nominelle Pflichtaufgaben vor sich. Am frühen Sonntag treffen sich zunächst noch die SG Essen-Schönebeck und die Sportfreunde Hamborn im Kellerduell. Die Sportfreunde Niederwenigern wollen die bislang enttäuschende Hinrunde gegen den VfB Speldorf aufbessern.
16. Spieltag
05.12.25 Victoria Mennrath - FC Remscheid
06.12.25 TSV Solingen - VSF Amern
07.12.25 1. FC Wülfrath - VfB 03 Hilden II
07.12.25 ASV Einigkeit Süchteln - SC Velbert
07.12.25 SSV Bergisch Born - 1. Spvg. Solingen Wald 03
07.12.25 FC Kosova Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
07.12.25 DJK Gnadental - TuRU Düsseldorf
07.12.25 SG Unterrath - SC Union Nettetal
06.12.25 SV Scherpenberg - VfB Bottrop
06.12.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard
07.12.25 1. FC Lintfort - Viktoria Goch
07.12.25 FC Kray - PSV Wesel
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck
07.12.25 SV Budberg - GSV Moers
07.12.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop
07.12.25 Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen
07.12.25 SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf
