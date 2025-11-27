 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Die SGS hat ein Kellerduell am frühen Sonntag.
Die SGS hat ein Kellerduell am frühen Sonntag. – Foto: Patrik Otte

Landesliga Niederrhein: Das bringt der 15.Spieltag

In Gruppe 1 der Landesliga läuft die 1. Spvg Solingen-Wald 03 auf die Herbstmeisterschaft zu, hat dabei aber ein Topspiel vor der Brust. Tabellarisch sieht die nächste Aufgabe für den VfB Bottrop, Top-Team in der Gruppe 2, wesentliche machbarer aus. Am frühen Sonntag gibt es ein Kellerduell bei der SG Essen-Schönebeck.

Mit nur einem weiteren Punkt hätte die 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Herbstmeisterschaft sicher. Der Tabellenvierte ASV Süchteln wird es den Klingenstädtern versuchen im direkten Duell besonders schwer zu machen. Am anderen Tabellenende versuchen der VfB Hilden II und der FC Remscheid aus der roten Zone herauszukommen.

Die Top-Mannschaften um den VfB Bottrop haben nominelle Pflichtaufgaben vor sich. Am frühen Sonntag treffen sich zunächst noch die SG Essen-Schönebeck und die Sportfreunde Hamborn im Kellerduell. Die Sportfreunde Niederwenigern wollen die bislang enttäuschende Hinrunde gegen den VfB Speldorf aufbessern.

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Morgen, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
19:30live

Morgen, 20:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
20:00

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30

So., 30.11.2025, 14:15 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
14:15live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag

05.12.25 Victoria Mennrath - FC Remscheid
06.12.25 TSV Solingen - VSF Amern
07.12.25 1. FC Wülfrath - VfB 03 Hilden II
07.12.25 ASV Einigkeit Süchteln - SC Velbert
07.12.25 SSV Bergisch Born - 1. Spvg. Solingen Wald 03
07.12.25 FC Kosova Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
07.12.25 DJK Gnadental - TuRU Düsseldorf
07.12.25 SG Unterrath - SC Union Nettetal

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
13:00

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30live

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
11:00

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
14:30

So., 30.11.2025, 14:15 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
14:15

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
FC Kray
FC KrayFC Kray
14:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:30

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag
06.12.25 SV Scherpenberg - VfB Bottrop
06.12.25 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard
07.12.25 1. FC Lintfort - Viktoria Goch
07.12.25 FC Kray - PSV Wesel
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck
07.12.25 SV Budberg - GSV Moers
07.12.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Rhenania Bottrop
07.12.25 Mülheimer FC 97 - ESC Rellinghausen
07.12.25 SC Werden-Heidhausen - VfB Speldorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

