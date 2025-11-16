Landesliga Niederrhein: Das bringt der 14. Spieltag

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 kann sich an der Tabellenspitze weiter absetzen, hat dabei eine spannende Aufgabe vor sich. Mit dem FC Kosova Düsseldorf geht es zu einem mit drei Niederlagen zuletzt strauchelnden Verfolger, bei dem aber mit Ibo Cöl ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen wird. Dahinter ergibt sich derzeit ein enger Kampf um Platz zwei.

In Gruppe 2 patzte der VfB Bottrop gegen den Mülheimer FC, der ESC Rellinghausen schiebt sich durch den Sieg am Freitag weiter oben ran. Auch der SV Scherpenberg kann weiter nach oben aufschließen.