Allgemeines
Der VfB Bottrop spielt remis gegen den Mülheimer FC.
Der VfB Bottrop spielt remis gegen den Mülheimer FC. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Landesliga Niederrhein: Das bringt der 14. Spieltag

Landesliga Niederrhein: Der 14. Spieltag in den beiden Landesliga steht an. So sieht die aktuelle Lage aus.

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 kann sich an der Tabellenspitze weiter absetzen, hat dabei eine spannende Aufgabe vor sich. Mit dem FC Kosova Düsseldorf geht es zu einem mit drei Niederlagen zuletzt strauchelnden Verfolger, bei dem aber mit Ibo Cöl ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen wird. Dahinter ergibt sich derzeit ein enger Kampf um Platz zwei.

In Gruppe 2 patzte der VfB Bottrop gegen den Mülheimer FC, der ESC Rellinghausen schiebt sich durch den Sieg am Freitag weiter oben ran. Auch der SV Scherpenberg kann weiter nach oben aufschließen.

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
8
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30

Heute, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:00

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath
28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born
30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath
30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf
30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath
30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern
30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental
30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert
30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
0
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:00

Gestern, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
2
2
+Video

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
5
3
Abpfiff
+Video

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
2
5
Abpfiff
+Video

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

