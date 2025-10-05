Landesliga Niederrhein: Bottrop kann zurückschlagen, Solinger Derby

Schon am Freitag war einiges in der Landesliga los, der SV Budberg und Viktoria Goch gewannen souverän, der SC Kapellen und TuRU Düsseldorf trennten sich torlos. Am Sonntag folgt wie üblich das weitere Feld. Tabellenführer in Gruppe 1, der SC Union Nettetal, bekommt es dabei mit dem stark aufspielenden Aufsteiger der 1. Spvg Solingen-Wald 03. Dazu misst sich der DV Solingen im Derby mit dem TSV Aufderhöhe. In Gruppe 2 kann der VfB Bottrop wieder auf Platz eins springen, bräuchte dafür einen Dreier gegen den GSV Moers.
9. Spieltag
Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental
So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid
So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:15 Uhr FC Kray - SC Werden-Heidhausen
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr PSV Wesel - GSV Moers
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Niederwenigern
Sa., 11.10.25 16:30 Uhr Rhenania Bottrop - SV Budberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 12.10.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 12.10.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - Viktoria Goch
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck
