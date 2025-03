Landesliga Niederrhein: Auftakt in Lowick schon am Donnerstag

Der VfL Jüchen spielt in der Landesliga, Gruppe 1 eine bislang sehr starke Spielzeit, hat aber weiterhin ebenso starke Verfolger im Nacken. Die letzte Chance, nach schwachem Saisonstart oben noch mit im Rennen zu bleiben, hat wohl am Sonntag der Vierte DV Solingen, wenn er die Jüchener empfängt. Profiteur einer möglichen Niederlage des Primus könnte der Zweite FC Kosova sein, der den VfR Fischeln empfängt, der allerdings zuletzt nach dem Trainerwechsel hin zu Josef Cherfi stark aufspielte. Stehen in Gruppe 1 alle Spiele erst am Sonntag an, so startet der Spieltag in Gruppe 2 bereits am Donnerstag, wenn die Sportfreunde Lowick den GSV Moers empfangen. Am Freitag erwartet die SpVgg Steele dann Blau-Weiß Mintard, ehe es am Samstag zum Spiel des Spitzenreiters Blau-Weiß Dingden gegen den VfB Speldorf kommt. Das Derby zwischen Adler Union Frintrop und dem ESC Rellinghausen ist am Sonntag nicht nur ein Derby, sondern auch das Topspiel Zweiter gegen Fünfter. Die Teams trennen sechs Zähler.

So., 23.03.2025, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:30 live PUSH

So., 23.03.2025, 15:30 Uhr VSF Amern VSF Amern TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:30 live PUSH

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert FC Remscheid FC Remscheid 15:00 PUSH

So., 23.03.2025, 15:30 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born VfB 03 Hilden VfB Hilden II 15:30 PUSH

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr Cronenberger SC Cronenberg DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath 15:00 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

Fr., 28.03.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Velbert

Fr., 28.03.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 30.03.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Cronenberger SC

So., 30.03.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SSV Bergisch Born

So., 30.03.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft

So., 30.03.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Holzheimer SG

So., 30.03.25 15:30 Uhr SG Unterrath - Victoria Mennrath

So., 30.03.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VSF Amern

So., 30.03.25 16:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DV Solingen

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop ESC Rellinghausen ESC Rellingh 15:00 PUSH

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 FC Kray FC Kray 15:00 PUSH

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr SV Scherpenberg Scherpenberg VfB Bottrop VfB Bottrop 15:00 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

So., 30.03.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - PSV Wesel

So., 30.03.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - SpVgg Steele

So., 30.03.25 15:00 Uhr FC Kray - SV Blau-Weiß Dingden

So., 30.03.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07

So., 30.03.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 30.03.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Scherpenberg

So., 30.03.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SG Essen-Schönebeck

So., 30.03.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg

So., 30.03.25 15:30 Uhr GSV Moers - DJK Adler Union Frintrop

