Landesliga Niederrhein am Sonntag: So laufen die Spiele!

Weiter geht es! Am 6. Spieltag der Landesliga Niederrhein sind die 1. SpVg Solingen-Wald 03 und der FC Kosova Düsseldorf freitags in Auswärtsspielen gefragt, am Sonntag steigt das interessante Duell zwischen der SG Unterrath und dem ASV Einigkeit Süchteln. Viktoria GOch und der SV Scherpenberg eröffnen freitags den Spieltag in der Gruppe 2, der FC Kray gastiert sonntags beim SV Budberg.

Heute, 15:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental TVD Velbert TVD Velbert 15:30 PUSH

Heute, 15:30 Uhr VSF Amern VSF Amern SSV Bergisch Born SSV Born 15:30 live PUSH

Heute, 15:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal 1. FC Wülfrath FC Wülfrath 0 0 PUSH

Heute, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid VfB 03 Hilden VfB Hilden II 0 0 PUSH

Heute, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen SC Velbert SC Velbert 15:30 live PUSH

Heute, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:30 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen

So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern

So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf

So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert

So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath

So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental

So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid

So., 28.09.25 16:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath









Heute, 15:30 Uhr VfB Speldorf VfB Speldorf PSV Wesel PSV Wesel 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:15 Uhr FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07

So., 28.09.25 11:00 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SV Budberg

So., 28.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Speldorf

So., 28.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck

So., 28.09.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern

So., 28.09.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - GSV Moers

