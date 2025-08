Landesliga-Neuling Dornach feiert ersten Auswärtserfolg Fußball Verlinkte Inhalte Landesliga Südost SV Dornach

Nach zwei Niederlagen in Folge haben sich die Fußballer des SV Dornach mit viel Energie zurückgemeldet und mit dem 3:2 beim gastgebenden SB Chiemgau Traunstein den ersten Auswärtssieg ihrer Premierensaison in der Landesliga eingefahren. „Bis zur 70. Minute war es vor allem auch taktisch ein sehr gutes Spiel von uns“, sagte Trainer Sebastian Wastl, der sich zudem über das Weiterkommen in der ersten Qualifikationsrunde zum Toto-Pokal 2026/27 freuen durfte.