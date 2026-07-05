Landesliga-Neuling bleibt nach Durchmarsch fast unverändert

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Der ASV Botnang, Meister der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, startet unter Trainer Alexander Schweizer in die Vorbereitung auf die neue Aufgabe. Nach zwei Meisterschaften in Folge stehen mit Yannick Schuster ein Zugang, mit Erik Strube ein Abgang und ein erster Test gegen den SV Fellbach fest.

Botnang kommt mit viel Rückenwind in der Landesliga an. Nach mehreren Jahren in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen gelang 2024/25 zunächst die Meisterschaft und damit die Rückkehr in die Bezirksliga. Dort setzte der ASV seinen Lauf direkt fort und wurde in der Saison 2025/26 erneut Meister. Der Aufstieg in die Landesliga ist damit der zweite Sprung innerhalb kurzer Zeit und zugleich die nächste große Herausforderung für die Mannschaft von Alexander Schweizer.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, wie konstant sich Botnang nach oben gearbeitet hat. Vor den beiden Titeln war der Verein bereits dreimal nacheinander Zweiter geworden. Nun wartet mit der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ein neues Niveau, auf dem der Aufsteiger schnell Stabilität finden muss.