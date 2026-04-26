Landesliga: Neuhausen verpasst Überraschung gegen Ligaprimus Von den vier Wormser Landesligisten hatte an diesem Wochenende nur die TSG Pfeddersheim Grund zum Jubeln, die in Schifferstadt siegte +++ Der 26. Spieltag im Überblick von Michael Mayer · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Wer gewinnt das Duell? Christoph Mayrer (TuS Neuhausen) und der Grünstädter Alexander Dorn versuchen vor ihrem Kontrahenten an den Ball zu gelangen. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. In der Landesliga Ost hat von den Wormser Vereinen am 26. Spieltag nur die TSG Pfeddersheim einen Sieg eingefahren. Beim abstiegsbedrohten FSV Schifferstadt siegte die Berrafato-Elf mit 2:1. Die Reserve der Wormatia (0:1 in Büchelberg) musste sich dagegen ebenso einem Spitzenteam geschlagen geben wie Schlusslicht TuS Neuhausen (0:2 gegen Grünstadt). Der SV Gimbsheim kam gegen den ASV Fußgönheim vor eigenem Anhang nicht über ein Remis hinaus.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Heute, 15:00 Uhr FSV 1913/23 Schifferstadt FSV Schiffer TSG Pfeddersheim Pfeddersheim 1 2 Abpfiff Auf dem Nebenplatz in Schifferstadt – der Hauptplatz wird aktuell saniert – war Fußballspielen auf hohem Niveau schwer möglich, fand Rolf Emrich. Dennoch attestierte der Erste Vorsitzende der TSG seiner Mannschaft die deutlich bessere Spielanlage, weshalb auch die Halbzeitführung verdient gewesen sei. Nach einer Ecke hatte Fabian Herchenhan auf Vincent Haber verlängert, der wiederum Ünal den Ball auflegte - 0:1. Mit dem zweiten TSG-Treffer durch Lazar Ilic (58.), der nach einem langen Ball alleine aufs Tor zugelaufen war und im Abschluss eiskalt blieb, schien die Messe zugunsten der Gäste gelesen zu sein. Der Anschlusstreffer durch Diyar Yildiz (76.) sorgte nochmal für Spannung, Wesentliches passierte aber nicht mehr. Emrich: "Es war kein schönes Spiel, aber ein verdienter Sieg."

Wer nach dem jüngsten 0:10-Debakel der Platzelf einen Kantersieg des Tabellenführers erwartet hatte, wurde enttäuscht. "Die waren besser, der Sieg ist auch verdient. Aber wir haben wieder Kampf und Leidenschaft gezeigt", freute sich TuS-Trainer Franz Graber, der beide Gegentore zudem in ihrer Entstehung unglücklich fand. Den Torschützen Robin Gerber (17.) und Alexander Dorn (35.) war das egal, sie brachten den VfR noch vor dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße. Anschließend bot Neuhausen dem Primus Paroli, kam durch Jonas Frey und Kevin Bernhardt auch zu „zwei Halbchancen“, so Graber. Der Trainerfuchs hebt das Positive hervor: "In der zweiten Halbzeit haben wir gegen den Tabellenführer Unentschieden gespielt."