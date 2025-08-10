Landesliga: Neuhausen-Gegner »insgesamt besser«

Worms/Mutterstadt. Nach dem zweiten Spieltag steht die zweite Mannschaft des VfR Wormatia Worms mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten weit oben in der Tabelle. In Mutterstadt kamen die Wormaten zu einem 1:0-Sieg. In der noch wenig aussagekräftigen Tabelle findet sich Liga-Neuling TSG Pfeddersheim zunächst unten ein.

TuS-Trainer Franz Graber erkannte Parallelen zum Auftaktspiel in Weisenau, hatte seine Elf doch wieder durch eine gute läuferische und kämpferische Einstellung lange den Ausgang der Partie offen gehalten. Und wieder hätte mit etwas Glück auch seine Mannschaft in Führung gehen können. Der Abschluss von Selim Özdemir Mitte der zweiten Halbzeit war aber nicht präzise genug und verfehlte das Tor der Gäste. „Insgesamt waren die Büchelberger besser“, gab Graber zu. Ärgerlich aus Neuhausen-Sicht aber, dass die Gäste genau dann zu ihren Toren durch Hasan Coskun (84.) und Yannick Schneider (90.+2) kamen, als die Platzelf am Drücker war. Dazwischen traf Neuhausens Marcel Seibel den Pfosten. „Wir haben den Sieg verdient, alleine in der ersten Halbzeit haben wir zahlreiche Möglichkeiten zur Führung liegen lassen“, fand SV-Co-Trainer Marcel Adel. Der sah nach der Pause verlagerte Spielanteile. „In weiten Teilen war das dann eine ausgeglichene Partie“, so Adel. Mit dem besseren Ende für seine Farben.