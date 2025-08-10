Landesliga: Neuhausen-Gegner »insgesamt besser«

Worms/Mutterstadt. Nach dem zweiten Spieltag steht die zweite Mannschaft des VfR Wormatia Worms mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten weit oben in der Tabelle. In Mutterstadt kamen die Wormaten zu einem 1:0-Sieg. In der noch wenig aussagekräftigen Tabelle findet sich Liga-Neuling TSG Pfeddersheim zunächst unten ein.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
TuS-Trainer Franz Graber erkannte Parallelen zum Auftaktspiel in Weisenau, hatte seine Elf doch wieder durch eine gute läuferische und kämpferische Einstellung lange den Ausgang der Partie offen gehalten. Und wieder hätte mit etwas Glück auch seine Mannschaft in Führung gehen können. Der Abschluss von Selim Özdemir Mitte der zweiten Halbzeit war aber nicht präzise genug und verfehlte das Tor der Gäste. „Insgesamt waren die Büchelberger besser“, gab Graber zu. Ärgerlich aus Neuhausen-Sicht aber, dass die Gäste genau dann zu ihren Toren durch Hasan Coskun (84.) und Yannick Schneider (90.+2) kamen, als die Platzelf am Drücker war. Dazwischen traf Neuhausens Marcel Seibel den Pfosten. „Wir haben den Sieg verdient, alleine in der ersten Halbzeit haben wir zahlreiche Möglichkeiten zur Führung liegen lassen“, fand SV-Co-Trainer Marcel Adel. Der sah nach der Pause verlagerte Spielanteile. „In weiten Teilen war das dann eine ausgeglichene Partie“, so Adel. Mit dem besseren Ende für seine Farben.
VfR-Coach Björn Weisenborn hatte einen „dreckigen Sieg“ seiner Mannschaft gesehen, der darüber hinaus äußerst glücklich zustande kam. Nach einer guten Anfangsphase der Gäste waren die Vorderpfälzer nämlich das bessere Team – ohne aber die Überlegenheit in Zählbares ummünzen zu können. „Wir waren immer einen Schritt zu spät, haben uns viele Ballverluste geleistet. Da haben wir einiges aufzuarbeiten“, so Weisenborn, der in der 82. Minute trotzdem die Arme zum Jubel recken durfte, als Lukas Sundin per Dropkick die Führung gelungen war. In der Nachspielzeit hatte Mutterstadt die Riesenchance zum Ausgleich. Den vermeintlich von Lars Petermann verschuldeten Handelfmeter konnte VfR-Keeper Marius Mrachacz aber parieren. Weisenborn: „Marius hat auch davor schon super gehalten.“