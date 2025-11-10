Landesliga-Nachklapp: Der Bahlinger SC II trotzt der Unterzahl

Der Bahlinger SC II konnte sich im Landesliga-Duell gegen den FC Emmendingen mit 2:1 durchsetzen, obwohl die Mannschaft nach einer Roten Karte über eine Stunde in Unterzahl spielte. Der SV Mundingen hingegen spielte in der Auswärtspartie beim Freiburger FC eine halbe Stunde in Überzahl und nutzte dies, um einen Punkt mitzunehmen.

Elias Benali: Erst Torschütze, dann Rotsünder



Elias Benali war eine zentrale Figur beim 2:1-Heimsieg des Bahlinger SC II über den FC Emmendingen. Nachdem er, von Luca Schröder mit einem feinen Schnittstellenpass bedient, die Kaiserstühler in Führung gebracht hatte, wurde er wenig später gefoult und trat nach – die Rote Karte war die folgerichtige Konsequenz. In der Folge hatten die Bahlinger mehr Abwehrarbeit zu verrichten, retteten den Vorsprung aber in die Pause. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.



Karsten Bickel: "Ein Punkt, den man gerne mitnimmt"



"Über neunzig Minuten betrachtet war es ein Punkt, den man gerne mitnimmt", sagte Karsten Bickel nach dem 2:2 beim Freiburger FC. Denn, so führte der Trainer des SV Mundingen aus, die Gastgeber hätten die erste Halbzeit deutlich dominiert. Die Mundinger Führung durch Elia Worm nach einem Standard bezeichnete Bickel daher zwar als "gut herausgespielt, aber glücklich". Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.