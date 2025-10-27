Landesliga-Nachklapp: Bahlinger SC II verliert Anschluss

Eine Viertelstunde vor Schluss der Partie zwischen dem Freiburger FC und dem FC Waldkirch (4:0) kam Filip Tritschler zu seinem ersten Einsatz im Landesligateam des Freiburger FC.

Der hochgewachsene Stürmer stammt vom Kesslerhof in Hinterzarten und sieht seinem älteren Bruder David (22) zum Verwechseln ähnlich. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlinger SC II verliert den Anschluss an die Spitze



Der Bahlinger SC II hat in der Landesliga den Anschluss ans Spitzenfeld verloren. Auf eigenem Platz unterlagen die Kaiserstühler gegen den FC Tiengen mit 0:1 und belegen den achten Tabellenrang, mit sieben Punkten Rückstand auf Platz zwei. Trainer Mohamed Ali Gasmi spricht von einer schwierigen Situation. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.