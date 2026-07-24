Landesliga nach zehn Jahren zurück in Planegg – Heimpremiere gegen Mitaufsteiger Moosinning

Amani Mbaraka (links) vs Elias Richter – Foto: Oliver Rabuser

Am Sonntag steigt die Landesliga-Heimpremiere des SV Planegg-Krailling gegen den FC Moosinning. Für die Heimspiele musste der Verein extra ein Gitter bestellen.

Mehr als zehn Jahre datiert die letzte Landesliga-Partie an der Hofmarkstraße inzwischen zurück. Am 14. Mai 2016 verabschiedeten sich die Fußballer des SV Planegg-Krailling mit einer 1:3-Niederlage gegen den Kirchheimer SC zurück in die Bezirksliga. Der Frust war den SVP-Spielern damals deutlich anzumerken: Gleich drei Schwarz-Blaue flogen im bis dato letzten Sechstliga-Heimspiel vom Platz.

Dass bei der langersehnten Landesliga-Rückkehr in die Planegger Heimspielstätte am Sonntag gegen Mitaufsteiger FC Moosinning (15 Uhr) ähnlich negative Turbulenzen auftreten, ist unwahrscheinlich – im Gegenteil. Nach dem emotionalen Aufstieg im Frühsommer will der SVP weiter die Euphoriewelle reiten.

SV Planegg-Krailling: In Landesliga anderer Wind

Mit dem 1:1 auswärts bei Meister-Kandidat TSV Murnau 1865 startete die Elf von Cheftrainer Pero Vidak am vergangenen Wochenende bereits sportlich erfolgreich in die neue Saison. Auch am Sonntag soll den Unterstützern im Georg-Heide-Stadion etwas geboten werden. „Natürlich ist es schön, an diesem Ort wieder Landesliga spielen zu können. Grundsätzlich weht hier schon eine etwas andere Luft als noch in der Bezirksliga“, sagt Planeggs Sportlicher Leiter, Martin Woytalla.

Mit dem spielenden Co-Trainer Martin Bauer hat der letzte verbliebene Spieler aus damaligen Landesliga-Zeiten seine Fußballschuhe in diesem Sommer an den Nagel gehängt. Gerade weil bis zum Saisonstart noch kein Akteur im aktuellen Kader das SVP-Trikot in der Landesliga getragen hatte, sei es „etwas Besonderes für die Spieler“, betont Woytalla. „Das merkt man schon.“

SV Planegg-Krailling: Gitter für die Landesliga – sonst droht Zuschauerausschluss

Auch für das passende Ambiente will der SV Planegg beim Heimauftakt sorgen. „Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer. Der Wirt hat ein schönes Rahmenprogramm vorbereitet“, verrät der Sportliche Leiter.

Darüber hinaus sei die Landesliga-Teilnahme aber auch mit hohem Aufwand verbunden gewesen. Hintergrund: Die Statuten des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) sehen bestimmte Voraussetzungen für Spielstätten vor. „Wir mussten extra ein Gitter bestellen, um die Spielfeldumrandungen zu schließen. Sonst hätten wir ohne Zuschauer spielen müssen“, sagt Woytalla. Die Planegger schafften es aber pünktlich, den Zaun zu installieren. So ist alles angerichtet für ein packendes Duell der beiden Relegationsaufsteiger im Georg-Heide-Stadion.

Landesliga Südost: SV Planegg nach starkem Auftakt gegen Murnau zuversichtlich

Der ordentliche Liga-Auftakt bei den stark favorisierten Murnauern macht im Würmtal große Hoffnung auf den ersten Heimdreier der im Sommer auf vielen Positionen neu zusammengestellten SVP-Mannschaft. „Uns ist es gelungen, in der kurzen Zeit eine Einheit zu schaffen. Wir konnten mit Murnau mithalten“, sagt Woytalla. Zudem hatte Trainer Vidak vor Saisonstart erklärt, dass Gegner wie Moosinning „eher die Kragenweite“ seiner Elf seien.

Im noch immer laufenden Kader-Umbruch bringt auch jede Trainingswoche den Landesliga-Aufsteiger im Findungsprozess voran. Dies gilt besonders für die beiden hochkarätigen Neuzugänge Meriton Vrenezi und Plator Doqaj – das deutsch-kosovarische Duo war erst kurz vor dem Auftaktspiel zur Mannschaft gestoßen.

SV Planegg-Krailling: Zwei Neuzugänge besonders im Fokus

Besonders auf Ex-Regionalliga-Kicker Vrenezi, jüngerer Bruder des ehemaligen Planeggers und späteren Zweitliga-Profis Albion Vrenezi, hält man nach seiner Rückkehr an die Hofmarkstraße große Stücke. Der 25-Jährige war schon in der Jugend bis zur U19 für den SVP aufgelaufen.

Am Sonntag wird auch er erstmals im Georg-Heide-Stadion das schwarz-blaue Trikot der ersten Mannschaft tragen – und vielleicht sogar mit seinem Premierentor zu einem positiven Heimspielauftakt beitragen. Martin Woytalla: „Wir haben einen vollen Kader. Daher bin ich guter Dinge.“ kd