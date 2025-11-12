Landesliga: Nach Einspruch bleibt eine Sperre, andere wird reduziert

Das Sportgericht verhandelte einen Einspruch nach dem Landesliga-Spiel zwischen dem TSV Harthausen/Scher und dem TuS Ergenzingen. Diese Informationen des Fußballbezirks Nordschwarzwald kommen nun dazu:

Nach dem Landesligaspiel zwischen dem TSV Harthausen/Scher und dem TuS Ergenzingen am 18. Oktober 2025 hat das Sportgericht der Verbands- und Landesligen gegen zwei Spieler des TuS Ergenzingen Sperren wegen Tätlichkeiten und unsportlichen Verhaltens ausgesprochen.

Der Vorfall: In der 88. Spielminute kam es nach einem Zweikampf zu einem Gerangel, das in eine Rudelbildung mündete. Dabei griffen zwei Spieler des TuS Ergenzingen aktiv ins Geschehen ein: Einer der Spieler rannte über 25 Meter heran, umklammerte einen Gegenspieler, riss ihn zu Boden und warf sich auf ihn. Anschließend versuchte er, diesem einen Tritt zu verpassen. Ein weiterer Spieler trat am Rande des Rudels einem Gegner seitlich gegen das Schienbein, wodurch dieser kurzzeitig zu Boden ging, jedoch weiterspielen konnte.