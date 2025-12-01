Landesliga Mittelrhein: Uevekoven wird ausgekontert

Das Unterfangen Landesliga wird für die Sportfreunde Uevekoven immer mehr zu einer schwer lösbaren Mammutaufgabe. Gegen den bisherigen Tabellennachbarn BSC Glesch-Paffendorf reichte es am 13. Spieltag erneut nicht zum zweiten Saisonsieg, die Sportfreunde unterlagen auf eigenem Platz mit 1:2 (0:1).
Dabei waren sie einmal mehr nicht das schwächere Team, ließen sich, wie schon zuletzt gegen Teveren, nach eigenen Angriffsaktionen aber bei den Gegentoren aber überrumpeln. So auch beim ersten Gegentor in der 37. Minute, als Gästeakteur Leroy Kwaschnowitz nach einem Lattentreffer seines Kollegen Ibrahim Jeng am schnellsten schaltete, und den Abpraller flach und für Torwart Patrick Wiesen unhaltbar zum 0:1 aus Uevekoven-Sicht einschoss. Da hätten aber auch die Sportfreunde schon führen können, zeigte sich im Abschluss aber zu unentschlossen. Glück hatten die Sportfreunde allerdings in der 41. Minute, als Torwart Wiesen gegen den frei auf ihn zu laufenden Ahmet-Emin Sen das 0:2 verhinderte.
Mit neuem Schwung startete Uevekoven dann in die zweite Halbzeit und belohnte sich schon in der 53. Minute auch mit dem 1:1-Ausgleich. Von der rechten Seite hatte Niklas Jaeger den Ball hoch vors Gäste-Tor gebracht, wo deren Keeper Felix Schaffner unglücklich für Uevekovens Luca de Brito Mujamena auflegte. Der hatte anschließend keine Mühe mehr, den Ball über die Torlinie zu bringen.
Uevekoven blieb auf dem Gaspedal und zwang den BSC immer mehr in die Defensive. Zwischen der 55. und 60. Minute erkämpfte man sich auch eine ganze Reihe von Eckbällen, zu Treffern führten die aber nicht. Das sollte dann ab der 67. Minute besser werden, denn da genau wechselte Sportfreunde-Coach Daniel Marschalk seinen Stammkapitän und „Leader“ Joshua Holtby ein, der wegen einer Knöchelverletzung zuletzt gefehlt hatte.
Und Holtby übernahm auch gleich mal das Kommando. So ganz bei 100 Prozent schien er dann aber noch nicht zu sein. Ungewohnte Ballverluste streuten sich in sein Spiel, die man von ihm sonst nicht kennt. Dennoch bestimmte Uevekoven weiter das Geschehen, probierte immer wieder, zum Abschluss zu kommen.
In der 77. Minute wurde Uevekoven dann aber klassisch ausgekontert. Ein weiter Schlag aus der Abwehr der Gäste erreichte den eingewechselten Abdenour Amachaibou in Höhe der Mittellinie. Der behielt die Übersicht und bediente den auf der linken Seite los sprintenden Kollegen Ahmet-Emin Sen. Sen ging dann ins Eins-gegen-eins-Duell mit einem allein gelassenen Uevekovener Abwehrspieler, spielte diesen gekonnt aus und traf mit einem Flachschuss am wieder machtlosen Uevekovener Keeper Wiesen vorbei zum 2:1 für Glesch-Paffendorf.
Diesen Vorsprung verteidigte die Viktoria dann mit viel Einsatzwillen und Zweikampfstärke auch über die verbleibende Schlussphase. Der Jubel bei Mannschaft und Anhang war nach dem Abpfiff folglich überschwänglich. Bei den Sportfreunden war die Enttäuschung riesengroß, ihren Frust taten dann auch einige Uevekovener kund. Die Uevekovener sind auf dem letzten Tabellenplatz 15, 13. ist der SV Helpenstein, der am Wochenende nicht zum Einsatz kam.