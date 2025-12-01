Die Sportfreunde Uevekoven haben in der Landesliga zu kämpfen. – Foto: Patrick Mioska

Landesliga Mittelrhein: Uevekoven wird ausgekontert Die Sportfreunde zeigen bei der 1:2-Niederlage gegen Glesch eine engagierte Leistung, belohnen sich aber erneut nicht mit dem zweiten Saisonsieg. Der SV Helpenstein hat spielfrei.

Das Unterfangen Landesliga wird für die Sportfreunde Uevekoven immer mehr zu einer schwer lösbaren Mammutaufgabe. Gegen den bisherigen Tabellennachbarn BSC Glesch-Paffendorf reichte es am 13. Spieltag erneut nicht zum zweiten Saisonsieg, die Sportfreunde unterlagen auf eigenem Platz mit 1:2 (0:1).

Gestern, 14:30 Uhr Sportfreunde Uevekoven Uevekoven BC Viktoria Glesch-Paffendorf Glesch 1 2 Abpfiff Dabei waren sie einmal mehr nicht das schwächere Team, ließen sich, wie schon zuletzt gegen Teveren, nach eigenen Angriffsaktionen aber bei den Gegentoren aber überrumpeln. So auch beim ersten Gegentor in der 37. Minute, als Gästeakteur Leroy Kwaschnowitz nach einem Lattentreffer seines Kollegen Ibrahim Jeng am schnellsten schaltete, und den Abpraller flach und für Torwart Patrick Wiesen unhaltbar zum 0:1 aus Uevekoven-Sicht einschoss. Da hätten aber auch die Sportfreunde schon führen können, zeigte sich im Abschluss aber zu unentschlossen. Glück hatten die Sportfreunde allerdings in der 41. Minute, als Torwart Wiesen gegen den frei auf ihn zu laufenden Ahmet-Emin Sen das 0:2 verhinderte.

Mit neuem Schwung startete Uevekoven dann in die zweite Halbzeit und belohnte sich schon in der 53. Minute auch mit dem 1:1-Ausgleich. Von der rechten Seite hatte Niklas Jaeger den Ball hoch vors Gäste-Tor gebracht, wo deren Keeper Felix Schaffner unglücklich für Uevekovens Luca de Brito Mujamena auflegte. Der hatte anschließend keine Mühe mehr, den Ball über die Torlinie zu bringen. Uevekoven blieb auf dem Gaspedal und zwang den BSC immer mehr in die Defensive. Zwischen der 55. und 60. Minute erkämpfte man sich auch eine ganze Reihe von Eckbällen, zu Treffern führten die aber nicht. Das sollte dann ab der 67. Minute besser werden, denn da genau wechselte Sportfreunde-Coach Daniel Marschalk seinen Stammkapitän und „Leader“ Joshua Holtby ein, der wegen einer Knöchelverletzung zuletzt gefehlt hatte.