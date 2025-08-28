Landesliga Mittelrhein Staffel 2 startet in neue Saison

Die Landesliga Mittelrhein Staffel 2 geht am Wochenende in eine neue Spielzeit. Nach einer intensiven Sommerpause starten die Mannschaften mit viel Vorfreude, aber auch mit offenen Fragen. Besonders die etablierten Teams wollen ihre Stellung behaupten, während Aufsteiger und Neulinge ihre ersten Duftmarken setzen wollen.

Für Helpenstein, das sich im vergangenen Jahr erst spät den Klassenerhalt sicherte, gilt es, die neue Saison stabiler zu beginnen. Mit dem FC Hürth wartet ein etablierter Gegner, der seine Rolle als unangenehmer Auftaktgegner kennt. Ein Gradmesser, wie konkurrenzfähig Helpenstein in diesem Jahr sein wird.

Steinstraß, zuletzt im Mittelfeld der Tabelle, will mit einem guten Auftakt an die stabilen Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Breinig hingegen, der Vorjahresfünfte, möchte direkt seine Ambitionen im oberen Drittel untermauern. Beide Teams treffen sich auf Augenhöhe, wobei die Gäste als Favorit gelten dürften.

Mit Fliesteden und Uevekoven betreten zwei Neulinge die Bühne der Landesliga. Für beide gilt der Klassenerhalt als oberstes Ziel, weshalb bereits das direkte Duell enorme Bedeutung hat. Erwartet wird ein intensives Spiel, bei dem Nervosität eine Rolle spielen dürfte.

Zülpich überraschte als Aufsteiger mit Platz acht und will diesen Erfolg bestätigen. Gegner Raspo Brand beendete die Vorsaison als stabiler Siebter und ist bekannt für seine kompakte Spielweise. Ein Duell zweier Teams aus dem erweiterten Mittelfeld, das bereits frühe Richtungsweisungen geben könnte.

Vizemeister Verlautenheide startet als einer der Titelkandidaten in die Saison und empfängt den Vorjahres-12. Glesch, das lange gegen den Abstieg kämpfte, steht vor einer schweren Aufgabe. Alles andere als ein Heimsieg der Eintracht wäre eine Überraschung.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Kurdistan Düren Kurdistan SV Eilendorf SV Eilendorf 15:00

Der Vorjahresdritte Kurdistan trifft zum Auftakt auf den Sechsten Eilendorf – ein Duell zweier ambitionierter Teams. Beide Mannschaften wollen im oberen Drittel mitmischen und setzen auf ihre spielerische Qualität. Ein offenes Spiel, das früh die Richtung der Saison weisen könnte.

So., 31.08.2025, 18:00 Uhr Union Schafhausen Schafhausen Germania Teveren Teveren 18:00