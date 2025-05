Landesliga-Mittelfeldmotor verlängert, Zugang in der Bezirksliga

Unser Mittelfeldmotor hängt noch ein Jahr dran! „Der Verein, die Betreuer, das Trainerteam und die Mannschaft sind der Hammer. Ich habe endlich wieder Spaß am Fußball und dafür bin ich dankbar! Dadurch war es für mich eine Herzensangelegenheit zu verlängern.“, sagt Heiko Schall zu den Gründen für seine Verlängerung. Werner Klauß und Marius Güra: „Wir hätten nicht gedacht, dass Heiko noch ein Jahr dranhängt. Er ist erst seit einer Saison bei uns und doch fühlt es sich viel länger an. Absoluter Führungsspieler, der seit Beginn einen Mehrwert für die Mannschaft und den Verein darstellt, weil er sich mit uns durchweg identifiziert. Ein wichtiger Teil unserer Achse im Zentrum, marschiert kontinuierlich und ist eine Anlaufstelle für die Jungen im Kader, für die er immer ein offenes Ohr hat. Wir freuen uns, ihn auch in der kommenden Saison im Allmend begrüßen zu dürfen und vielleicht noch ein weiteres Jahr im Anschluss.“

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Spvgg Besigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Manche Transfers sind mehr als nur ein Wechsel – sie sind ein klares Zeichen. Riccardo Macorig wird ab Sommer Teil unserer Mannschaft und unsere Innenverteidigung mit seiner Erfahrung und Mentalität verstärken! Der 33-jährige Defensivspezialist wechselt vom Croatia Bietigheim zu uns und bringt neben seiner Erfahrung vor allem eines mit: Leidenschaft pur. Riccardo steht für Kampfgeist, Führungsstärke und absolute Hingabe auf dem Platz – genau der Typ Spieler, der unser Team weiterbringt. Statement von Coach Herbst: „Mit Ricci landen wir einen echten Top-Transfer. Er hat bei all seinen Stationen durchgehend super Leistungen gezeigt und geht als Führungsspieler voran. Das Zusammenspiel von Leistung und Persönlichkeit wird uns als Team weiterbringen.“ Statement von Ricci: „Schließt sich eine Tür, öffnet sich seine andere.

Freue mich sehr auf diese neue Herausforderung mit vielen alte Weggefährten!

Um die gesteckten Ziele vom Verein zu erreichen, werde ich meine Erfahrung einbringen und all meine Power.“

TSV Köngen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit:

Simon Prinz bleibt den Fuchsgrubenkickern auch in der Saison 2025/2026 erhalten. Der Stürmer geht kommendes Jahr bereits in die 6.Saison beim TSVK. Dome Brück weiß, was er an Simon hat und hat ihn in der Saison kontinuierlich aufgebaut und ihm Stabilität verliehen. Er kommt zum Ende der Saison immer besser in Schwung und konnte in nur 10 Einsätzen bereits 8 Tore erzielen. Im Verein und bei seinen Mannschaftskameraden ist der „Prinz der Fuchsgrube“ wahnsinnig beliebt und ist auch außerhalb des Platzes extrem wichtig für die Grün-Weißen.

Spvgg Bissingen (Kreisliga A3 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir stellen weiter die Weichen für kommende Saison! Heute Familiensache! Unser Betreuer und gute Seele des Teams, Jürgen Schenker, bleibt uns auch nächste Saison erhalten und fungiert weiterhin als wichtiges Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam. Wieder zurück an Board für die kommende Spielzeit und unser 1. Neuzugang ist sein Sohnemann und unserer ehemaliger Kapitän Lars Schenker. Unser "Langer" war vor dieser Saison studiumsbedingt nach Reutlingen gezogen und spielt dort aktuell für die SG Kirchentellinsfurt / Kusterdingen, von der er in Kürze wieder zurückkehren wird. Mit Lars bekommen wir einen erfahrenen, spielstarken Mann zurück, der sowohl im zentralen Mittelfeld, als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann.

Der Kader für die neue Saison nimmt weiter Formen an! Auch Raphael Pereira und Marcel Haas haben für eine weitere Spielzeit am Jahnsportplatz zugesagt. Pereira ist Teil des Torhüter Teams und gehört zu den erfahrenen Spielern im Kader. Marcel Haas fällt momentan leider aufgrund einer Schulterverletzung schon seit einiger Zeit aus. Wir hoffen, dass er zur neuen Saison wieder voll angreifen kann und auf der Außenbahn den Konkurrenzkampf wieder anheizen wird.

SV Gebersheim (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Kader nimmt weiter Form an. Der SV Gebersheim treibt die Personalplanung für die neue Saison voran: Mit Helmut Baumann und Jan Kososky bleiben zwei zentrale Spieler auch 2025 Teil des Teams. Die Vertragsverlängerungen unterstreichen den Kurs des Vereins, auf Kontinuität und Stabilität im Kader von Trainer Kai Liedtke zu setzen.

SV Ebnat (Kreisliga B4 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Ebnat freut sich, einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bekanntzugeben: Fabian Lang wird ab Sommer das Trikot des SV Ebnat tragen! Der 20-jährige Defensivspezialist wechselt von der TSG Schnaitheim zu uns und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Spielverständnis und Flexibilität mit. Fabian kann in der Defensive vielseitig eingesetzt werden und wird mit seiner Leidenschaft und seinem Einsatzwillen eine wichtige Verstärkung für unser Team sein.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Bezirk mit:

Spielverlegung in der Kreisliga B3: TSV Rudersberg – TSV Schlechtbach II wurde vom 18.05.2025 auf den 14.05.2025 (20:00 Uhr) vorverlegt.

Und geurteilt wurde auch und zwar in der Frauen Bezirksliga:

TSV Oberbrüden – FSV Waldebene Ost (04.05.2025) – Wertung: 0:3 (Grund Nichtantritt von Oberbrüden).

