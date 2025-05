Landesliga Mitte: Welche Konstellationen noch möglich sind

In der Landesliga Mitte steht vor dem letzten Spieltag bereits fest, dass der FC Sturm Hauzenberg Meister ist und es für den FC Amberg und die SpVgg GW Deggendorf zurück in die Bezirksliga geht. Der TSV Kareth-Lappersdorf und der TV Parsberg müssen versuchen, über den Umweg Relegation die Klasse zu halten. Äußerst komplex ist hingegen die Situation um den 14. Tabellenplatz, der womöglich auch den direkten Klassenerhalt bedeuten kann. Auch das Vizemeister-Rennen ist vor dem Saisonfinale noch nicht entschieden.

Im Wetteifern um den zweiten Rang ist die Situation allerdings klar. Der SC Luhe-Wildenau und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf haben beide 62 Zähler auf ihrem Konto. Da die Kicker aus Oberwildenau den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit herangezogen wird, gewonnen haben, müssen die Albert-Mannen beim Saisonfinale mehr Punkte als ihr Kontrahent holen, um diesen noch abfangen zu können. Während Bezdicka, Argauer und Kameraden den TSV Seebach zu Gast haben, erwarten Schmidt, Stowasser & Co. den FC Sturm Hauzenberg. Noch vier Vereine können Tabellenvierzehnter werden. Ob dieser Rang zum direkten Klassenerhalt reicht, ist noch offen. Bekanntlich schaffen die beiden besten Tabellenvierzehnten der fünf Landesligen den direkten Klassenerhalt. Der 1. FC Passau kann diesen Platz nur mehr erreichen, wenn die Dreiflüssestädter ihr Heimspiel gegen den FC Dingolfing siegreich gestalten. Ansonsten müssen die Rot-Weißen mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Relegation. Wenn der FCP einen Heimdreier holt, kann es kompliziert werden. Theoretisch ist dann sogar ein Vierer-Vergleich zwischen Passau, Bad Kötzting (aktuell 40 Punkte) sowie Bogen (41) und Roding (41) möglich. Alle gefährdeten Teams haben aber Heimrecht und stehen vor lösbaren Aufgaben. Während die Badstädter den FC Kosova Regensburg erwarten, hat der TSV Bogen den TV Parsnberg zu Gast und der TB 03 Roding den FC Amberg. Bogen und Roding reicht jeweils schon ein Remis zum endgültigen Klassenerhalt. Bad Kötzting benötigt einen Dreier - außer Passau gewinnt gegen Dingolfing nicht - um den Rechenschieber beiseite legen zu können.

Bei dieser Konstellation würde es richtig kurios werden, denn alle(!) Direkt-Duelle endeten unentschieden. Aufgrund der am wenigsten geschossenen Tore In de Sondertabelle wäre der 1. FC Bad Kötzing Vierzehnter. Möglicher Dreier-Vergleich Passau, Roding, Bogen

Bei dieser Konstellation würde der 1. FC Bad Kötzting den 14. Rang belegen.





Mögliche Direktvergleiche

1. FC Passau - TSV Bogen

Sollten diese beiden Teams im Endranking als einzige Mannschaften 41 Punkte auf der Habenseite stehen haben, würde der direkte Vergleich für den 1. FC Passau sprechen. Die Kicker von der Danziger Straßen hätten sich damit gerettet.





1. FC Passau - TB 03 Roding

Da beide Direktvergleiche mit einem Remis zu Ende gingen, würde das Gesamtorverhältnis herangezogen werden. Vor dem letzten Spieltag spricht das eindeutig für den TB 03 Roding (-4). Der 1. FC Passau weist eine Tordifferenz von - 10 auf.





1. FC Passau - 1. FC Bad Kötzting

Auch zwischen dem 1. FC Passau und dem 1. FC Bad Kötzting gab es in beiden Duellen keinen Sieger, so dass auch hier die Gesamttorverhältnis der entscheidende Faktor wäre. Bad Kötzting steht bei -7, Passau bei -10. Da die Rot-Blauen deutlich mehr Tore (54) als der FCP (45) geschossen hat, müsste die Beregszaszi-Truppe gegen Dingolfing also mit vier Toren Differenz gewinnen, sofern der FCK gegen Kosova Regensburg remisiert.